Des ouvriers cassent un mur et tombent sur un trésor en or à 9 millions d’euros : « une somme d’argent colossale »

Kobe Philips était en train d’enlever des pierres pour un collègue, à l’intérieur d’un mur, quand il a vu briller quelque chose au fond. « J’étais à l’intérieur en train d’enlever des pierres pour mon collègue, et tout à coup j’ai vu des pièces. Au début, je me suis dit que c’était un ou deux euros. Puis je me suis approché, et j’ai compris qu’il y avait en fait une somme d’argent colossale qui attendait au fond », raconte l’ouvrier du bâtiment dans un reportage franceinfo.

La scène se déroule sur un chantier de rénovation d’un bâtiment du CAW Ostflandern, l’office du bien-être de Flandre orientale, à Sint-Gillis-Dendermonde. Un coffre scellé dans le mur de la cave contenait des lingots d’or numérotés et d’anciennes pièces d’or.

Le chef de chantier, Mario Van Mol, avoue avoir d’abord douté du cri lancé par ses ouvriers, qui criaient qu’ils avaient trouvé de l’or ; il confie qu’il n’y croyait pas, puis qu’en regardant de plus près et en prenant les pièces dans les mains, c’était indescriptible.

Sur le moment, les ouvriers ont envisagé de se partager la fortune. Ils ont finalement préféré prévenir leur donneur d’ordre, puis la police. Les forces de l’ordre du district de Dendermonde sont intervenues et ont saisi l’or pour le transporter en lieu sûr.

Un inventaire complet a été mené au commissariat, sous vidéosurveillance. Patrick Feys, chef de la police du district, précise que quatre personnes ont travaillé simultanément sur ce recensement, « pour que tout soit fait dans les règles et qu’il n’y ait aucun litige possible ».

Une enquête ouverte sur l’origine de l’or

La valeur du trésor est estimée à environ 9 millions d’euros. Pour l’instant, ni l’origine de l’or ni son propriétaire légitime ne sont connus. Le parquet souhaite déterminer comment le métal est arrivé à cet endroit, et si cela s’est produit de manière illégale, selon une déclaration d’une porte-parole rapportée par le média Flanderninfo.

Il reste incertain si le CAW Ostflandern pourra conserver la trouvaille. Geert Hillaert, représentant de l’organisme, envisage une piste peu reluisante. Il a déclaré, toujours selon Flanderninfo, qu’il se pourrait tout aussi bien que cette découverte soit le résultat de quelque manœuvre douteuse et qu’elle ait été cachée là pour cette raison.

Si l’organisation venait à devenir propriétaire du trésor, elle compte utiliser cet argent pour proposer des offres supplémentaires destinées aux personnes sans domicile en Flandre orientale.

Depuis la découverte, la police a dû calmer les ardeurs de curieux venus tenter leur chance sur place. Un message publié sur Facebook met les choses au clair, indiquant qu’il semble que différents chercheurs d’or veuillent venir sur place, que par conséquent il est conseillé de rappeler qu’il s’agit d’un chantier clôturé avec plusieurs fossés dangereux, et que de plus tout a déjà été fouillé et que tout est définitivement parti. Les ouvriers, eux, espèrent tout de même obtenir une petite récompense pour avoir déterré ce butin.

Une découverte d’un autre genre, mais tout aussi inattendue, a eu lieu en Italie : le nouveau propriétaire d’une maison longtemps inoccupée, dans la province de Messine, a mis la main sur 135,4 millions de lires lors de travaux de rénovation, soit 1 354 billets de 100 000 lires cachés dans sept boîtes de la marque Citrosodina, dissimulées au-dessus d’une porte dans un bâtiment décrit comme délabré. Les billets, non usés, semblaient presque fraîchement stockés.