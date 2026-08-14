Plus de 30 chats vivaient entassés dans un bateau abandonné : la police découvre une scène que personne n’imaginait

La police fluviale de Tacoma, dans l’État de Washington, a secouru plus de 30 chats et chatons abandonnés sur un bateau, dans les eaux au large d’Owen Beach. Les agents ont découvert les animaux entassés à bord, certains blottis dans des caisses, au milieu d’excréments et de poussière.

Beaucoup de chats étaient effrayés et sous-alimentés, certains totalement affamés. Le Tacoma Police Department a résumé la scène dans une publication sur Facebook, indiquant que ce que leurs agents avaient découvert à l’intérieur était inattendu.

Une histoire qui aurait pu mal tourner

Plusieurs signalements concernant ce bateau étaient parvenus à la police fluviale début août 2026. Les agents se sont d’abord rendus sur place pour constater la situation. Le petit yacht restait toutefois la propriété d’un particulier : il a fallu obtenir un mandat de perquisition avant de pouvoir monter à bord et l’inspecter.

L’opération a mobilisé la police fluviale, le service de contrôle animalier et la police scientifique. Le comportement craintif des félins a compliqué l’intervention. Il a fallu deux jours entiers pour évacuer l’ensemble des animaux.

Un policier a raconté sur Facebook les conditions de l’errance du bateau, expliquant qu’il s’agissait de leur bateau et qu’ils étaient tous en train de se déplacer, en train d’errer. Il a ajouté que les chats avaient besoin de patience et de soins, précisant que beaucoup étaient effrayés et affamés. Selon le Tacoma Police Department, ce travail collectif a permis de sortir chaque chat et chaque chaton du bateau en toute sécurité.

Les enquêteurs ont depuis obtenu davantage d’informations sur le propriétaire du bateau, sans parvenir à le localiser. Une enquête reste ouverte à son encontre. Les animaux secourus ont, eux, été transférés à la Tacoma-Pierce County Humane Society, pour s’y rétablir et reprendre des forces.

L’affaire a été rapportée par le New York Post, à partir de la publication du Tacoma Police Department sur Facebook.