Alerte canicule : 12 départements passe en vigilance orange ce samedi et elle risque de durer longtemps

Douze départements seront placés en vigilance orange canicule ce samedi 8 août 2026, dont le Vaucluse. L’annonce figure dans le dernier bulletin de Météo-France, publié le vendredi 7 août.

Tous se trouvent dans le quart sud-est de la France :

Alpes-Maritimes Ardèche Corse-du-Sud Haute-Corse Drôme Gard Isère Rhône Savoie Haute-Savoie Var Vaucluse

Quatre d’entre eux basculent en orange pour la première fois samedi : l’Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Les huit autres, le Gard, l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, étaient déjà concernés depuis le vendredi et le restent. Les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-Haute-Provence, eux, demeurent en vigilance jaune.

Vendredi à 15 heures, les températures oscillaient déjà entre 34 et 37°C sur le pourtour méditerranéen, avec des relevés ponctuellement plus élevés. Nîmes affichait environ 36°C, Avignon 35°C, Calvi 37°C. Le Luc, dans le Var, dépassait nettement ce niveau avec 39°C.

Pour samedi, Météo-France anticipe un pic de chaleur dans le sud de la France, avec des pointes voisines de 38°C dans le Sud-Ouest et le long de la vallée du Rhône. Le prévisionniste évoque, pour le Sud-Est en particulier, un « épisode caniculaire marqué, nécessitant une vigilance particulière ».

Dans son bulletin, Météo-France a détaillé l’enchaînement des prochains jours, indiquant que ce samedi, la chaleur s’accentue quasiment partout avec un pic dans le Sud-Ouest et le long de la vallée du Rhône, et qu’après un léger repli lundi, elle s’accentuera à nouveau ensuite, donnant lieu à un nouvel épisode caniculaire sur de nombreuses régions de France.

Un bref répit est donc attendu le lundi 10 août, avant que la chaleur ne reparte à la hausse et n’ouvre un nouvel épisode caniculaire sur de nombreuses régions du pays.