La police vietnamienne intercepte un camion avec des centaines de chats volés destinés aux restaurants

Plus de 400 chats sauvés d’un réseau de trafic au Vietnam : une opération choc qui met en lumière un fléau troublant.

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Anthony Jacquot
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La police vietnamienne intercepte un camion avec des centaines de chats volés destinés aux restaurants
La police vietnamienne intercepte un camion avec des centaines de chats volés destinés aux restaurants © Social Mag
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La police vietnamienne vient de démanteler un réseau de trafic d’animaux qui détenait plus de 400 chats vivants destinés à la boucherie. L’affaire a suscité de vives réactions parmi les associations de protection animale à l’étranger. Actif depuis trois ans dans le sud du Vietnam, ce réseau capturait et revendait illégalement des animaux domestiques pour la consommation.

Un réseau bien rodé

La police d’Hô Chi Minh-Ville a mené l’opération avec les autorités locales. Les enquêteurs ont retrouvé plus de 400 chats vivants et 80 chats morts, conservés sur de la glace. D’après eux, le groupe opérait surtout dans le sud du pays et piégeait les animaux pour les capturer.

Les neuf personnes interpellées sont soupçonnées d’avoir tenu ce trafic pendant trois ans. Les chats se vendaient plus de 2,30 € le kilogramme auprès d’intermédiaires, signe d’une activité rentable.

La loi autorise la consommation, mais la donne évolue

Au Vietnam, manger de la viande de chat reste légal. L’affaire braque pourtant les projecteurs sur les vols d’animaux domestiques, fréquents dans le pays, qu’il s’agisse de chiens ou de chats.

Les médias d’État, qui citent la police, indiquent qu’il s’agit de l’une des plus grosses opérations jamais menées par les services locaux. Pour limiter ces pratiques, les autorités renforcent les contrôles sur le commerce des animaux domestiques afin d’en réduire les dérives criminelles.

Sauvetage des animaux et actions des associations

L’intervention a aussi permis de sauver de nombreux animaux. L’organisation Humane World for Animals a restitué une quarantaine de chats à leurs propriétaires, un exemple de la coopération entre forces de l’ordre et associations.

L’écho de l’affaire, au Vietnam comme à l’étranger, a poussé les autorités à durcir certaines règles, même si la consommation de certaines viandes demeure autorisée. Elles misent désormais sur le renforcement des lois de protection animale et sur la sensibilisation de la population.

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