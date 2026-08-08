Elle jette son ticket de loterie à la poubelle sans savoir qu’il vaut 1 million d’euros : des éboueurs italiens fouillent les déchets pour le retrouver

Le mardi 4 août 2026, vers 5h30 du matin, un employé du service de collecte des déchets a mis la main sur le ticket recherché depuis deux jours. Après une fouille de plusieurs tonnes d’ordures, le petit bout de papier gisait dans un sac déchiré, entouré d’autres billets abîmés. Il faisait partie des rares tickets encore intacts.

L’affaire se déroule à Bitonto, près de Bari, dans les Pouilles, au sud de l’Italie. Le ticket, une loterie instantanée, valait 1 million d’euros.

Un ticket jeté après un message trompeur

Tout commence le dimanche 2 août 2026. La gagnante, restée anonyme, se rend dans son bureau de tabac habituel pour vérifier ses numéros après le tirage, raconte The Guardian. Elle jouait toujours la même combinaison, associée à un être aimé, selon Roberto Nicola Toscano, directeur de l’entreprise de collecte des déchets Sanb.

La machine du magasin affiche alors non payable, un message qui apparaît lorsque le gain dépasse ce que le commerçant peut verser directement. Ne se rendant pas compte qu’elle avait remporté le gros lot, la gagnante jette le ticket. De retour chez elle, un membre de sa famille lui apprend que ses numéros habituels ont gagné.

Toute la famille se précipite alors vers le bureau de tabac, pour découvrir que les tickets jetés à la poubelle ont déjà été ramassés par une équipe de collecte.

Toscano a raconté à l’agence de presse italienne Ansa que c’est à ce moment-là qu’ils ont réalisé le malentendu. La gagnante appelle aussitôt Sanb pour demander de l’aide.

Six tonnes de déchets fouillées

Les équipes reconstituent le trajet du ticket, sans grand espoir de le retrouver puisqu’il avait déjà été ramassé par un camion à ordures, selon Toscano. Un coup de chance permet toutefois d’identifier le bon véhicule et de l’arrêter avant que son contenu ne soit vidé dans un compacteur. Il a précisé au diffuseur TgCom24 que, heureusement, c’était un dimanche, sinon le chargement aurait déjà fini en décharge.

Le compacteur repéré est isolé et placé sous garde armée. En raison du risque posé par des matériaux potentiellement dangereux dans les déchets, le camion est ensuite transporté vers un site spécial équipé pour ce genre de recherche. Les employés fouillent alors six tonnes de déchets, trouvant divers tickets et talons endommagés au fil des heures.

Toscano a expliqué qu’il se trouvait dans un sac déchiré avec d’autres billets abîmés, et que celui-ci était l’un des rares encore intacts. Lorsqu’il annonce la nouvelle à la gagnante, elle pleure d’émotion au téléphone. Il a confié qu’il l’aurait serrée dans ses bras, mais qu’ils étaient au téléphone.

Sanb est une agence publique. Le coût de cette opération de deux jours aurait donc normalement été supporté par les contribuables. Mais la gagnante avait préalablement signé un engagement à couvrir tous les frais supplémentaires liés à la recherche, un pari qui s’est avéré payant.