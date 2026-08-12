Après un fort séisme en Colombie, les recherches de survivants continuent et le bilan des victimes augmente tristement

132 morts, 188 disparus rien qu’à Cali, et des secouristes qui creusent encore à mains nues. Ce séisme, le plus violent depuis 25 ans en Colombie, révèle une région entière sous les gravats.

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Anthony Jacquot
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Après un fort séisme en Colombie, les recherches de survivants continuent et le bilan des victimes augmente tristement
Après un fort séisme en Colombie, les recherches de survivants continuent et le bilan des victimes augmente tristement © Social Mag
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Un tremblement de terre de magnitude 7,4 a frappé Cali et plusieurs autres villes de l’ouest de la Colombie, lundi 10 août 2026, à 7 h 34, heure locale, rapporte Le Monde. Le bilan, actualisé au mardi 11 août par l’Association colombienne des villes capitales (Asocapitales), qui réunit les principales villes du pays pour coordonner leur action, fait état d’au moins 132 morts et 570 blessés.

L’épicentre se situe à San José del Palmar, dans le département du Choco, une région pauvre et montagneuse au bord du Pacifique, à 240 kilomètres à l’ouest de Bogota. Selon les stations de surveillance, la secousse a duré jusqu’à deux minutes, et près de 50 répliques ont depuis été enregistrées. Le service géologique colombien le qualifie de séisme le plus violent survenu dans le pays depuis le début du XXIe siècle.

La zone la plus touchée n’est pourtant pas celle de l’épicentre, mais l’Eje cafetero, l’axe caféier, plus à l’est. Les villes densément peuplées de Pereira, Manizales et Armenia ont subi de lourds dégâts, tout comme Cali, troisième ville du pays et capitale de la région du Valle del Cauca, plus au sud. Des milliers d’habitations ont été endommagées et 61 bâtiments ont été totalement détruits.

Lundi soir, les secouristes tentaient encore de sortir de nombreuses personnes des décombres. Les opérations se poursuivaient dans plusieurs villes à la fois, sans certitude sur le nombre de personnes encore prisonnières des gravats.

À Cali, 188 disparus recensés

Dans cette ville, secouristes professionnels et volontaires improvisés fouillaient les décombres à mains nues, à la recherche de signes de vie. Le maire, Alejandro Eder, a fait état, sur X, de 188 personnes disparues dans la seule ville.

Le président Abelardo de la Espriella, en fonction depuis trois jours seulement, a décrété l’état de catastrophe nationale et promis une opération de secours coordonnée. « Je confie notre pays à notre seigneur Jésus-Christ », a-t-il déclaré.

Les États-Unis, alliés du nouveau gouvernement colombien, ont proposé une aide de 15,5 millions de dollars pour faire face à l’urgence. L’Union européenne a mobilisé de son côté son service satellitaire Copernicus pour appuyer les opérations de secours.

La secousse a été ressentie jusqu’en Équateur, au Panama et au Venezuela. Ces pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique et volcanique liée aux mouvements des plaques tectoniques. Fin juin 2026, un mois et demi plus tôt, un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 avait déjà frappé le Venezuela, faisant plus de 6 000 morts.

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