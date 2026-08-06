Éclipse du 12 août 2026 : cette carte gratuite révèle si une colline vous privera du spectacle sans que vous le sachiez encore

Une éclipse solaire totale traversera l’Europe de l’Ouest le mercredi 12 août 2026, un phénomène qui ne s’était plus produit depuis 1999. La bande de totalité, là où le Soleil disparaît intégralement derrière la Lune, ne passe que par l’Espagne et l’Islande. En France métropolitaine, l’éclipse restera partielle, avec un Soleil occulté jusqu’à 99 % selon les lieux d’observation.

Une éclipse survient lorsque la Lune s’intercale entre la Terre et le Soleil et masque tout ou partie de l’astre. Assister à une occultation totale au même endroit du globe reste rare : le phénomène ne se reproduit en moyenne que tous les 400 ans, ce qui pousse certains à envisager leurs vacances sur le tracé espagnol ou islandais pour voir le Soleil disparaître entièrement.

En France, le phénomène débutera en fin de journée. Le début est attendu aux alentours de 19h30, avec un pic d’obscurité entre 20h15 et 20h35 selon la localisation. C’est dans le Sud-Ouest que l’occultation sera la plus forte : à Bayonne, l’éclipse commencera à 19h31 et dépassera 99 % dès 20h26.

Dans le Centre-Val de Loire, le taux plafonnera autour de 93 % à 94 % selon les villes, un niveau que le Centre national d’études spatiales (CNES) juge exceptionnel et qui ne devrait pas se reproduire avant plusieurs décennies dans le pays.

Source : eclipsemap.xyz

Une carte pour vérifier si le relief masque le Soleil

Une carte gratuite, eclipsemap.xyz, permet d’anticiper la visibilité du phénomène en fonction du relief, informe Numerama. Créée par le médiateur scientifique italien Alessio Zaniol et traduite en français, elle affiche des zones qui tendent vers le jaune là où l’horizon est dégagé, et vers le noir là où montagnes ou reliefs bloqueront la vue.

Une case dédiée permet aussi de repérer les forêts, un curseur indique la direction de l’éclipse, et il est possible de zoomer, de se déplacer ou de chercher un lieu précis. En cliquant sur un point, l’utilisateur obtient les horaires exacts, la durée du phénomène et une vue simulée au moment du maximum, avec des liens vers PeakFinder, Google Street View ou Google Maps pour vérifier l’horizon.

L’outil s’appuie sur les éphémérides du Jet Propulsion Laboratory et un modèle numérique de terrain d’environ 90 mètres. Son créateur reconnaît des marges d’erreur possibles de quelques centaines de mètres et de quelques minutes, et précise que la carte ne tient pas compte des bâtiments ni des arbres, qu’il faut donc vérifier séparément avant le jour J. Il conseille aussi de repasser sur le lieu choisi un peu à l’avance.

La rédaction a de son côté élaboré, avec le partenaire Esri, une carte interactive permettant de connaître le moment précis où observer le passage de la Lune devant le Soleil selon sa propre localisation.

Des lunettes homologuées, obligatoires pour observer le phénomène

Il ne faut jamais regarder le Soleil sans protection adaptée. Des lunettes d’éclipse aux normes ISO 12312-2:2015 sont indispensables, une exposition de la rétine à une lumière visible intense pouvant provoquer des lésions graves. Selon le fournisseur d’équipement scientifique Equascience, les rayons infrarouges et ultraviolets du Soleil peuvent brûler la rétine en quelques secondes, sans douleur ressentie sur le moment, et entraîner une altération grave de la vue, voire la cécité dans le pire des cas.