Un ruban jaune sur un chien, que veut-il dire et comment réagir en le voyant ?

Un simple ruban jaune sur une laisse peut tout changer lors d’une promenade. Savez-vous vraiment ce que ce signal discret signifie, et pourquoi il pourrait éviter bien des accidents entre chiens ?

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Nicolas Jean
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Un ruban jaune sur un chien, que veut-il dire et comment réagir en le voyant ?
Un ruban jaune sur un chien, que veut-il dire et comment réagir en le voyant ? © Social Mag
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Un ruban ou un morceau de tissu jaune noué à la laisse, au collier ou au harnais d’un chien n’a rien d’une fantaisie esthétique. C’est un signal codifié : il indique que l’animal a besoin d’espace et invite les passants à ne pas l’approcher sans l’autorisation de son propriétaire, que ce soit à pied ou avec leur propre chien, explique L’Internaute.

Ce code, surnommé code jaune ou encore « DINOS » (l’acronyme anglais pour Dogs In Need Of Space, chiens ayant besoin d’espace), vient d’une initiative baptisée le Yellow Dog Project. Elle a été lancée en juin 2012 par Tara Palardy, éducatrice et comportementaliste canine canadienne, qui avait constaté que de nombreux maîtres avaient du mal à faire comprendre aux autres promeneurs qu’il ne fallait pas approcher leur animal.

Diffusée grâce aux réseaux sociaux, l’initiative a depuis gagné plus de 40 pays. Certaines sources font remonter les prémices du principe à une école d’éducation canine australienne, au tournant des années 2000, avant que le mouvement ne soit formalisé sous cette forme.

Un chien code jaune n’est pas forcément agressif

Porter ce signal ne signifie en aucun cas que l’animal est dangereux. Le but est d’éviter des situations qui provoqueraient chez lui du stress, de la peur ou une excitation excessive.

Les raisons sont multiples. Un chien peut être craintif et mal réagir aux inconnus ou aux mouvements brusques, tout comme il peut simplement être jeune et peu habitué au contact. D’autres suivent un entraînement comportemental, où une rencontre imprévue peut ruiner des semaines, voire six mois, de travail.

Il peut aussi s’agir d’un animal réactif, qui s’excite face à un autre chien, un cycliste ou un coureur, d’un chien en convalescence après une opération, ou encore d’un vieux chien qui supporte mal l’énergie d’un chiot. Une femelle en chaleurs peut également porter ce ruban pour tenir à distance les mâles trop insistants, tout comme un animal récemment adopté, encore désorienté par son nouvel environnement.

Des communes, à l’image de Watermael-Boitsfort, expliquent désormais ce code au public pour rendre les promenades plus sereines.

Garder ses distances, sans s’arrêter

Face à un chien portant le ruban jaune, la conduite à tenir tient en quelques gestes simples : garder une distance raisonnable, ne pas chercher à le caresser, et ne pas laisser son propre chien s’approcher spontanément. Si un contact est vraiment souhaité, il faut d’abord demander l’autorisation au maître de l’animal.

L’attitude recommandée relève de ce que certains éducateurs appellent l’indifférence polie : garder sa trajectoire, ou s’écarter légèrement si le trottoir est étroit, sans regarder fixement le chien, sans lui parler et sans tendre la main. Avec un enfant, on peut simplement expliquer que le chien a besoin d’être tranquille ce jour-là et proposer d’en saluer un autre plus tard.

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