C’est officiel : un nouveau-né peut porter le nom d’une personne étrangère à sa famille à condition de respecter quelques règles

Le Registre civil de l’État de l’Alabama a modifié ses règles d’inscription des naissances. Les parents peuvent désormais choisir un nom de famille pour leur enfant sans obligation de reprendre celui du père ou de la mère.

Un enfant, deux noms

Concrètement, un nourrisson peut être enregistré sous le nom d’un membre de la famille, d’une personne proche, ou même d’un ami de confiance de la famille, explique Cronista. Cette possibilité reste toutefois encadrée : elle est conditionnée au respect des exigences fixées par la réglementation de l’État.

Au moment de remplir le certificat officiel de naissance, les parents fixent à la fois le prénom et le nom de famille de leur enfant. Aucune règle n’impose d’utiliser exclusivement l’un ou l’autre patronyme parental : le nom retenu peut ne coïncider avec celui d’aucun des deux parents, du moment qu’ils le déterminent eux-mêmes sur le document.

Cette liberté n’est pas sans limite. Le Registre civil de l’Alabama n’accepte que les lettres de l’alphabet anglais pour composer prénom et nom de famille. Les traits d’union et les apostrophes restent autorisés dans l’écriture du patronyme, mais les chiffres, les symboles spéciaux et les points sont proscrits sur le certificat de naissance.

Cette marge de manœuvre laissée aux familles répond à une volonté de donner davantage d’autonomie aux parents pendant l’inscription de la naissance. Le choix du nom de famille fait partie des informations qu’ils peuvent définir en remplissant l’acte officiel, sous réserve de respecter ces exigences.

Selon les dispositions administratives de l’État, cette possibilité peut servir plusieurs usages :