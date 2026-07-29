Disney + : pourquoi la 4K va-t-elle être supprimée ?

Disney+ a discrètement retiré la résolution 4K Ultra HD de son catalogue français en juillet 2026. Pourtant, le site officiel du service de streaming continue d’afficher cette fonctionnalité comme disponible. Les abonnés découvrent l’information par hasard, après avoir souscrit à l’offre Premium à 15,99 euros par mois, censée justement garantir cette qualité d’image supérieure. Sur les réseaux sociaux, la colère monte face à ce que beaucoup qualifient de tromperie commerciale caractérisée.

Le site officiel Disney+ indique toujours que la 4K est disponible

Une fausse information qui trompe les nouveaux abonnés

La page d’abonnement française de Disney+ mentionne explicitement la 4K Ultra HD parmi les avantages de l’offre Premium. Problème : cette résolution n’est plus accessible depuis plusieurs semaines. Les nouveaux abonnés paient donc 5 euros supplémentaires par rapport à l’offre Standard (10,99 euros mensuels) pour une promesse non tenue. L’entreprise maintient cette mention trompeuse sans avertissement visible, contraignant les utilisateurs à découvrir la supercherie après paiement. Cette pratique soulève des questions évidentes sur la conformité aux règles de protection des consommateurs, notamment sur l’information précontractuelle obligatoire.

Absence de notification aux abonnés Premium existants

Aucun courriel, aucun message dans l’application, aucune alerte n’a prévenu les abonnés existants de la disparition progressive des fonctionnalités premium. Dolby Vision, HDR, 3D, 4K IMAX : cinq technologies ont été supprimées sans communication proactive. Les clients paient désormais 15,99 euros mensuels pour un service dont la seule différenciation technique reste le Dolby Atmos, une amélioration sonore que seul un équipement audio spécifique permet d’exploiter. Cette stratégie du silence contraste avec les obligations de transparence que les entreprises revendiquent habituellement dans leurs chartes RSE.

Le témoignage d’un utilisateur : 45 minutes de chat pour une réponse vague

Support client qui reconnaît le problème mais ne l’assume pas publiquement

Sebayer, un abonné français, a partagé son expérience sur X (anciennement Twitter) le 28 juillet 2026 : J’ai pris l’abo premium hier, j’ai passé 45 minutes avec un conseiller sur le chat. Il m’a expliqué que c’était pour cette raison la promo de 3 mois. Le premium ne sert que pour le dolby atmos. Remboursement demandé. La communication est honteuse. Ce témoignage révèle une stratégie troublante : le support client admet en privé ce que l’entreprise refuse d’annoncer publiquement. Les conseillers confirment la dégradation du service, reconnaissent l’absence de justification tarifaire, mais aucune communication officielle n’accompagne ces aveux. D’autres grandes entreprises technologiques ont récemment fait face à des critiques similaires concernant leur transparence vis-à-vis des clients.

La promotion 10,99 euros : un aveu camouflé plutôt qu’une vraie solution

Disney+ a lancé une campagne promotionnelle réduisant l’abonnement Premium au prix du Standard (10,99 euros) pendant deux semaines. Présentée comme une offre commerciale attractive, cette réduction ressemble davantage à un aveu implicite : l’entreprise reconnaît que son offre Premium ne vaut plus son tarif habituel. Plutôt que d’annoncer clairement la dégradation du service et d’ajuster durablement les prix, Disney+ choisit une promotion temporaire qui masque le problème sans le résoudre. Les abonnés qui profitent de cette offre se retrouveront confrontés à une hausse tarifaire après trois mois, pour un service toujours aussi limité.

Mesures temporaires sans date de résolution : la stratégie du flou

Comment Disney+ joue sur l’imprécision juridique pour maintenir l’ambiguïté

Le support officiel Disney+ explique : En raison d’une procédure judiciaire devant un tribunal européen des brevets, nous avons dû apporter des modifications techniques qui rendent temporairement indisponibles les formats 4K UHD et HDR sur Disney+ en France. Le terme « temporairement » apparaît systématiquement dans les réponses du service client, mais aucune échéance n’est communiquée. Le litige de brevets européen qui justifie ces suppressions reste flou : quelles entreprises sont impliquées ? Quels brevets sont contestés ? Quelle est la durée prévisible de la procédure ? Les médias technologiques soulignent cette absence totale de transparence sur les aspects juridiques du dossier.

L’utilisation du qualificatif « temporaire » permet à Disney+ de maintenir ses tarifs actuels sans s’engager sur un calendrier de rétablissement. Les abonnés paient pour des fonctionnalités promises « bientôt », sans garantie ni compensation. Cette communication ambiguë évite à l’entreprise de reconnaître officiellement une dégradation durable de son service, tout en se protégeant juridiquement contre d’éventuelles actions en justice pour publicité mensongère.

Impact sur la confiance client et la réputation de Disney+

Sur les forums spécialisés, Discord et les réseaux sociaux, les témoignages d’utilisateurs frustrés se multiplient. Beaucoup évoquent une rupture de confiance définitive avec la marque Disney. Au-delà du préjudice financier direct (5 euros mensuels pour des fonctionnalités inexistantes), c’est la relation commerciale elle-même qui se détériore. Les clients reprochent moins la suppression technique, imposée par des contraintes juridiques, que le manque flagrant de communication proactive et honnête. L’industrie du divertissement numérique traverse une période de mutations technologiques où la transparence devient un enjeu de différenciation concurrentiel majeur.

Face à des concurrents comme Netflix ou Prime Video qui maintiennent leurs offres 4K, Disney+ risque une vague de résiliations. La stratégie du silence peut sembler protéger l’image de l’entreprise à court terme, mais elle alimente une crise de confiance durable. Les abonnés Premium, qui représentent les clients les plus engagés et les plus rentables, sont précisément ceux qui subissent le plus directement cette dégradation. Combien de temps Disney+ pourra-t-il maintenir cette posture avant qu’une communication claire ne devienne inévitable ? La réponse déterminera probablement l’avenir de sa position sur le marché français du streaming.