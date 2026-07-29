Incendies en Gironde : 130 000 salariés en activité partielle face à une précarité inédite

Stéphane, 42 ans, manager dans une PME girondine évacuée, vient d’apprendre qu’il serait en activité partielle. Il percevra 72% de son salaire net. Mais comment vivre avec 28% de moins quand les hypothèques et les loyers ne baissent pas ? L’histoire de 130 000 salariés girondais en attente de réponses. Depuis le 22 juillet 2026, les incendies qui ravagent le département ont contraint entre 13 000 et 14 500 entreprises à cesser leur activité, plongeant des dizaines de milliers de travailleurs dans une zone d’incertitude économique et sociale.

130 000 salariés touchés : quand la catastrophe naturelle devient crise sociale

Les incendies n’épargnent personne : du CDI au travailleur indépendant

Les flammes ont consumé plus de 42 000 hectares, mais aussi des milliers de parcours professionnels. Le bassin d’Arcachon, poumon touristique de la région, subit de plein fouet l’arrêt brutal de l’activité estivale. Restaurateurs, hôteliers, artisans du bâtiment, commerçants : tous partagent désormais la même angoisse. Les salariés en CDI bénéficient du dispositif d’activité partielle, mais les travailleurs indépendants, saisonniers ou en CDD courts se retrouvent souvent sans filet. Selon La Dépêche, plus de 13 000 entreprises ont été évacuées, touchant des secteurs aussi variés que le tourisme, l’artisanat, l’industrie et les services. Cette diversité rend la réponse gouvernementale complexe, car chaque statut professionnel ne bénéficie pas des mêmes protections.

L’activité partielle : un filet de sécurité à 60-72% pour qui ?

Le dispositif d’activité partielle garantit aux salariés concernés 72% de leur salaire net, tandis que l’employeur verse au minimum 60% du salaire brut, partiellement compensé par l’État. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, a confirmé le 29 juillet que 500 entreprises avaient déjà sollicité ce mécanisme. « C’est une prise en charge de 60% du salaire, on aide les entreprises à garder les emplois et les compétences pour les entreprises sinistrées et évacuées », a-t-il déclaré sur Europe 1. Mais derrière ces chiffres, une réalité humaine : pour un salarié gagnant 2 000 euros nets, perdre 560 euros mensuels représente un sacrifice considérable. Les familles monoparentales, les jeunes accédants à la propriété ou les ménages déjà endettés se trouvent particulièrement fragilisés. L’activité partielle préserve l’emploi, certes, mais à quel prix pour le pouvoir d’achat ?

Les mesures gouvernementales : protection ou cache-misère ?

500 entreprises en une semaine : comment l’État mobilise ses ressources

La rapidité de traitement constitue un enjeu majeur. Le ministère du Travail a ordonné le traitement prioritaire et en urgence des demandes d’activité partielle. Les premières indemnités seront versées début août, soit à peine dix jours après le début des incendies. Cette réactivité administrative, rare en temps normal, témoigne de la gravité de la situation. Pourtant, 500 demandes traitées sur 13 000 à 14 500 entreprises évacuées représentent à peine 3,5% du total. Beaucoup d’employeurs hésitent encore, ignorent leurs droits ou se heurtent à la complexité des démarches. L’Urssaf, sollicitée pour décaler les appels à cotisations jusqu’à 12 mois, joue un rôle central dans ce dispositif d’urgence.

Les petites entreprises face aux grands groupes : égalité d’accès aux aides ?

L’égalité d’accès aux dispositifs d’aide pose question. Les grandes entreprises disposent de services RH structurés, capables de monter rapidement les dossiers administratifs. À l’inverse, une TPE de trois salariés, dont le dirigeant lui-même a été évacué, peine à rassembler les justificatifs nécessaires. Jean-Pierre Farandou a demandé à l’Urssaf d’aller au-devant des entreprises pour les informer, reconnaissant implicitement que l’information ne circule pas uniformément. Les chambres consulaires, notamment la CCI Gironde, multiplient les permanences d’information, mais le fossé numérique et administratif persiste. Cette inégalité structurelle risque de creuser les écarts entre entreprises bien accompagnées et celles laissées seules face à la bureaucratie.

Au-delà de l’activité partielle : les salariés sans couverture

Tous les travailleurs ne sont pas éligibles au dispositif. Les intérimaires, dont les missions ont été brutalement interrompues, ne bénéficient d’aucune compensation spécifique. Les auto-entrepreneurs, nombreux dans le secteur touristique girondin, n’ont accès qu’au fonds de solidarité classique, souvent insuffisant pour compenser la perte totale de chiffre d’affaires estival. Les saisonniers, recrutés pour juillet-août, voient leurs contrats résiliés sans alternative. « On assure au moins 60% des revenus pour les salariés impactés par les incendies », insiste le ministre du Travail, mais cette garantie ne couvre qu’une fraction des actifs girondins. Les autres tombent dans un angle mort des politiques publiques, révélant les limites du modèle social français face aux catastrophes naturelles de grande ampleur.

Maintien du lien professionnel et reconstruction identitaire

Garder les compétences, oui, mais à quel prix psychologique ?

L’objectif affiché du gouvernement est clair : préserver les emplois et les compétences pour faciliter la reprise économique. Mais l’impact psychologique de l’inactivité forcée reste sous-estimé. Les salariés en activité partielle vivent une situation ambiguë, ni licenciés ni vraiment actifs. Pour beaucoup, le travail structure l’identité sociale. L’arrêt brutal, même temporaire et indemnisé, génère anxiété et perte de repères. Les managers intermédiaires, habitués à piloter des équipes, se retrouvent désœuvrés. Les artisans, fiers de leur savoir-faire manuel, voient leurs ateliers inaccessibles. La réquisition de ressources privées pour lutter contre les incendies ajoute au sentiment de dépossession. Cette dimension humaine, absente des communiqués officiels, méritera une attention particulière dans les mois à venir.

RSE en temps de crise : comment les entreprises soutiennent leurs salariés

Certaines entreprises vont au-delà des obligations légales. Des groupes régionaux ont mis en place des cellules d’écoute psychologique, des avances sur salaires ou des aides d’urgence pour leurs collaborateurs les plus fragilisés. Ces initiatives RSE, encore marginales, illustrent une prise de conscience : la responsabilité sociale ne se limite pas aux périodes fastes. Les employeurs qui maintiennent un lien régulier avec leurs équipes, organisent des points téléphoniques hebdomadaires ou proposent du télétravail adapté pour les fonctions supports, investissent dans la cohésion future. À l’inverse, les entreprises qui coupent tout contact risquent de perdre leurs talents dès la reprise. Dans un contexte de tensions sur le marché du travail, la fidélisation des compétences devient un enjeu stratégique majeur.

Et après ? Les questions que personne ne pose

Les mesures d’urgence annoncées traitent le court terme, mais quid du moyen et long terme ? Que se passera-t-il si les incendies persistent au-delà d’août ? L’activité partielle peut-elle être prolongée indéfiniment sans fragiliser davantage les ménages ? Les entreprises girondines, privées de leur saison estivale, disposeront-elles des ressources nécessaires pour traverser l’automne et l’hiver ? Les 72% de salaire net suffisent peut-être pour quelques semaines, mais deviennent insoutenables sur plusieurs mois. Les associations caritatives locales signalent déjà une hausse des demandes d’aide alimentaire. La reconstruction économique nécessitera des investissements massifs, un accompagnement psychosocial durable et une refonte des dispositifs de protection pour mieux anticiper les crises climatiques à venir. Les 130 000 salariés girondins attendent des réponses qui dépassent les annonces de circonstance. Leur avenir professionnel, et celui de tout un territoire, se joue maintenant.