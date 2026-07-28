À Clermont-Ferrand, 73 % des dirigeants misent sur l’équilibre vie pro-vie perso

Clermont-Ferrand en tête, Lyon en queue de peloton. Voilà ce que révèle une étude Adobe Acrobat sur les pratiques des dirigeants français en matière d’équilibre vie professionnelle-vie privée. Selon cette enquête, 73 % des dirigeants clermontois déclarent s’appuyer sur le work-life balance pour préserver leur concentration au quotidien. Un chiffre qui place la capitale auvergnate loin devant la moyenne nationale, établie à 44 %.

Pourquoi un tel écart ? L’étude ne le dit pas explicitement, mais le contraste est saisissant. Reims arrive en deuxième position avec 56 %, suivie de Paris (51 %), puis d’un trio à égalité composé de Dijon, Montpellier et Nantes (50 % chacune). À l’autre bout du spectre, Lyon ferme la marche avec seulement 30 % des dirigeants citant l’équilibre vie pro-vie perso comme stratégie de concentration. Entre la première et la dernière ville du classement, l’écart atteint 43 points. Autrement dit, le discours sur le bien-être au travail ne se traduit pas de la même manière partout.

Le bien-être comme outil de performance, vraiment ?

L’idée selon laquelle la productivité ne dépend pas uniquement du temps passé au bureau fait son chemin. Horaires flexibles, télétravail, déconnexion en dehors des heures de travail, prise complète des congés : ces pratiques sont désormais présentées comme des leviers de performance, au même titre que l’organisation du travail ou les outils numériques. Mais reprenons. Si 73 % des dirigeants de Clermont-Ferrand affirment miser sur cet équilibre, cela signifie aussi que 27 % ne le font pas. Et surtout, que dans des villes comme Lyon, Lille (35 %) ou Nancy (33 %), une majorité de dirigeants ne cite pas le work-life balance parmi leurs stratégies pour rester concentrés.

Deux hypothèses se dessinent. Soit ces dirigeants privilégient d’autres méthodes pour maintenir leur efficacité. Soit ils considèrent que l’équilibre vie pro-vie perso n’est pas un facteur déterminant de leur concentration. Dans les deux cas, le consensus annoncé sur le bien-être comme levier de performance reste à nuancer. Le problème, c’est que l’étude ne précise ni la taille des entreprises concernées, ni les secteurs d’activité, ni les profils de dirigeants interrogés. Difficile, dans ces conditions, de savoir si les 73 % clermontois reflètent une réalité managériale ou une simple déclaration d’intention.

Concentration et distractions : un enjeu de fond

L’étude Adobe Acrobat s’inscrit dans une réflexion plus large sur la concentration en entreprise. Les distractions au travail, qu’elles soient numériques, organisationnelles ou humaines, coûtent cher. Réunions inutiles, notifications incessantes, sollicitations permanentes : autant de facteurs qui fragmentent l’attention et réduisent la productivité réelle. Dans ce contexte, l’équilibre vie professionnelle-vie privée peut effectivement jouer un rôle. Un dirigeant qui dort suffisamment, qui déconnecte le soir, qui prend ses congés, sera probablement plus concentré qu’un autre en état de fatigue chronique.

Mais là encore, il faut distinguer le principe de la réalité. Dire que l’on mise sur le work-life balance ne signifie pas nécessairement que l’on parvient à le mettre en œuvre. Les études sur le sujet montrent régulièrement un écart entre les discours et les pratiques effectives. Les dirigeants français, toutes villes confondues, continuent de travailler en moyenne bien plus de 35 heures par semaine, consultent leurs emails le soir et le week-end, et peinent souvent à déléguer. Le bien-être, dans ce cadre, relève parfois davantage de l’incantation que de la stratégie opérationnelle.

Des villes, des cultures, des réalités différentes

Reste que le classement proposé par Adobe Acrobat interroge. Pourquoi Clermont-Ferrand se distingue-t-elle autant ? Taille du tissu économique local, culture managériale spécifique, présence de certains secteurs d’activité ? L’étude ne le dit pas. De même, pourquoi Lyon, deuxième pôle économique français, affiche-t-elle le taux le plus faible (30 %) ? La pression concurrentielle y est-elle plus forte ? Les dirigeants lyonnais privilégient-ils d’autres leviers de performance ? Impossible de le savoir sans données complémentaires.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que le sujet de l’équilibre vie professionnelle-vie privée n’est plus tabou. Les entreprises, grandes ou petites, intègrent progressivement cette dimension dans leur discours, voire dans leurs pratiques. Mais entre afficher une intention et transformer durablement les modes de travail, il y a un monde. Les chiffres de cette étude montrent surtout que la France des dirigeants reste hétérogène. Entre Clermont-Ferrand et Lyon, entre Reims et Lille, les écarts sont trop importants pour parler d’une tendance homogène.

Le bien-être au travail devient un outil de performance, dit-on. Soit. Mais encore faut-il que les dirigeants qui s’en réclament sachent précisément ce qu’ils mettent derrière ce mot, et qu’ils disposent des moyens de le mesurer. Sinon, le risque est grand de voir le work-life balance rejoindre la longue liste des concepts managériaux à la mode, invoqués dans les discours, absents des pratiques.