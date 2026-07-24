Les légumes coûtent toujours plus cher : pourquoi vos courses d’été explosent

Le dernier Observatoire des prix de Familles Rurales confirme un retournement marqué au rayon fruits et légumes. Si les fruits voient leurs prix se stabiliser, les légumes enregistrent une hausse de 10% en agriculture conventionnelle. Courgettes, tomates, haricots verts… certains produits incontournables de l’été affichent des augmentations dépassant 30%, de quoi alourdir sensiblement le ticket de caisse des ménages.

Les prix des légumes ont augmenté de 10% sur un an en moyenne

Préparer une ratatouille, une salade de tomates ou un barbecue accompagné de légumes frais coûte nettement plus cher en 2026. Publié en juillet 2026, le nouvel Observatoire des prix des fruits et légumes de Familles Rurales, réalisé à partir de 118 relevés effectués dans 40 départements français, met en évidence une forte progression des prix des légumes, alors que les fruits offrent un répit inattendu. L’association constate une hausse moyenne de 10% des légumes conventionnels et de 7% des légumes biologiques sur un an, tandis que les fruits restent quasiment stables en conventionnel (-0,2%) et reculent de 10% en bio.

Au-delà de cette moyenne, l’étude révèle surtout de très fortes disparités selon les produits. Certains légumes emblématiques de l’été connaissent une véritable flambée, tandis que quelques références restent relativement abordables. Pour les consommateurs, ces écarts peuvent modifier sensiblement le coût des courses hebdomadaires.

Les stars de l’été sont aussi les plus touchées par la hausse des prix

Les plus fortes augmentations concernent précisément les légumes que l’on retrouve le plus souvent dans les assiettes pendant la belle saison. La courgette arrive largement en tête. Son prix bondit de 32% en agriculture conventionnelle par rapport à l’été 2025. En bio, la hausse reste spectaculaire avec 28% supplémentaires. Quelques kilos suffisent désormais à faire grimper le montant des achats, alors qu’il s’agit d’un produit de base pour de nombreuses recettes estivales.

Les tomates suivent la même trajectoire. Les tomates grappe voient leur prix progresser de 31% en conventionnel. Les tomates rondes augmentent également, même si leur évolution reste plus modérée. Pour les familles qui consomment quotidiennement des tomates en salade ou dans des sandwichs, cette différence se ressent rapidement sur le budget alimentaire.

Autre produit incontournable des repas d’été, les haricots verts enregistrent une hausse de 24% en conventionnel et de 19% en agriculture biologique. Ils figurent désormais parmi les légumes les plus chers du panier étudié par Familles Rurales, avec un prix moyen de 7,14 euros le kg en conventionnel. En bio, le tarif atteint même 12,97 euros le kg, soit près du double.

Les poivrons verts n’échappent pas à cette tendance. En agriculture biologique, leur prix augmente de 19%. D’autres légumes, comme les concombres ou les aubergines, connaissent également des hausses, mais dans des proportions plus limitées.

Cette évolution contraste fortement avec celle observée du côté des fruits. Les nectarines, les pêches, les melons ou encore les abricots bénéficient d’une offre plus abondante cette année, ce qui limite les tensions sur les prix. En bio, plusieurs fruits deviennent même moins chers qu’en 2025.

Quelques bonnes surprises permettent encore de limiter le budget des courses

Tout n’augmente cependant pas au rayon fruits et légumes. L’étude met aussi en évidence plusieurs produits dont les prix reculent, offrant quelques marges de manœuvre aux consommateurs. Les oignons affichent la baisse la plus marquée. Leur prix diminue de 23% en agriculture conventionnelle et de 15% en bio. Les pommes de terre suivent la même tendance avec une baisse de 13% en conventionnel et de 21% en agriculture biologique. Elles restent d’ailleurs les légumes les moins chers de l’ensemble du panel observé, avec un prix moyen de seulement 1,23 euro le kg.

Les fruits constituent également une bonne surprise de cette édition 2026. Alors que les légumes repartent à la hausse, le prix moyen des fruits conventionnels est quasiment stable (-0,2%). En bio, la baisse atteint même 10%. Cette évolution s’explique notamment par une récolte plus abondante de plusieurs fruits d’été, qui a permis d’alimenter correctement les marchés malgré une météo parfois capricieuse.

Le rapport montre néanmoins que les écarts de prix entre agriculture conventionnelle et biologique restent très importants. En moyenne, les fruits bio coûtent encore 61% de plus que leurs équivalents conventionnels. Pour les légumes, la différence atteint 67%. Ces écarts varient fortement selon les espèces. Certaines références biologiques affichent des surcoûts très élevés, tandis que d’autres se rapprochent progressivement des prix du conventionnel grâce à une offre plus abondante.

Les auteurs de l’étude rappellent d’ailleurs que comparer uniquement les évolutions annuelles peut être trompeur. Une baisse de quelques pourcents ne signifie pas nécessairement que les produits redeviennent bon marché. Depuis plusieurs années, les prix des fruits et surtout des légumes évoluent sur une pente ascendante qui continue de peser sur le budget alimentaire des ménages.

Pourquoi cette flambée des légumes ?

Pour Familles Rurales, la principale explication réside dans les conditions climatiques qui ont marqué le printemps 2026. Les épisodes successifs de fortes pluies, suivis de périodes fraîches puis d’importantes chaleurs, ont perturbé les productions françaises, aussi bien sous serre qu’en plein champ.

À ces difficultés s’ajoutent celles rencontrées par plusieurs pays fournisseurs du marché français, notamment l’Espagne et le Portugal. Les mauvaises conditions météorologiques y ont également réduit les volumes disponibles, limitant les possibilités d’importation au moment où la demande des consommateurs reste élevée.

Cette diminution de l’offre explique en grande partie les tensions observées sur les prix des légumes les plus consommés durant l’été. Les courgettes, tomates ou haricots verts sont précisément les produits dont la disponibilité dépend fortement du rythme des récoltes. Dès que les volumes baissent, les prix réagissent rapidement en magasin.

Des courses qui pèsent de plus en plus lourd sur le budget des familles

Au-delà des hausses observées cette année, l’étude met en lumière une réalité plus préoccupante : acheter suffisamment de fruits et de légumes pour respecter les recommandations nutritionnelles représente un effort financier croissant pour de nombreux ménages.

Selon les calculs de Familles Rurales, une famille de quatre personnes doit désormais consacrer 162 euros par mois pour acheter un panier de fruits et légumes conventionnels conforme aux recommandations de santé publique. Lorsque tous les produits sont issus de l’agriculture biologique, la facture atteint 265 euros par mois, soit 103 euros supplémentaires chaque mois.

L’association a également calculé le coût d’un panier composé uniquement des cinq fruits et légumes les moins chers disponibles. Cette stratégie, souvent adoptée par les ménages disposant d’un budget limité, ne permet plus de se protéger efficacement contre l’inflation. Ce panier « petit budget » augmente en effet de 15% en conventionnel sur un an, une progression supérieure à celle observée pour l’ensemble des fruits et légumes. Autrement dit, même les consommateurs qui adaptent leurs achats aux produits les moins coûteux voient leur pouvoir d’achat alimentaire se dégrader.

Le constat est d’autant plus frappant que plusieurs produits considérés comme essentiels dans une alimentation équilibrée deviennent progressivement plus difficiles d’accès. Les haricots verts, par exemple, dépassent désormais 7 euros le kilo en conventionnel et frôlent les 13 euros en bio. Quant aux tomates grappe et aux courgettes, elles affichent des hausses suffisamment importantes pour modifier sensiblement le montant d’un panier hebdomadaire.

Les légumes augmentent bien plus vite que l’inflation

L’Observatoire rappelle que ces évolutions ne constituent pas un phénomène isolé lié uniquement à la météo de cette année. En s’appuyant sur les statistiques de l’Insee, Familles Rurales montre qu’entre 2015 et 2026, les prix des légumes frais ont progressé de 62%. Les fruits suivent une trajectoire comparable avec une hausse de 54%.

Sur la même période, l’inflation générale n’a augmenté que de 21%. Cette comparaison illustre le décrochage progressif des fruits et légumes par rapport au reste des dépenses des ménages. Les produits frais évoluent désormais beaucoup plus rapidement que l’indice général des prix. L’association souligne que cette situation est paradoxale au regard des politiques publiques de santé. Depuis plusieurs années, les autorités encouragent la consommation quotidienne de fruits et légumes afin de prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore certains cancers. Pourtant, ces produits deviennent progressivement moins accessibles financièrement.

Le rapport met également en évidence un autre paradoxe. Alors que les prix agricoles connaissent parfois d’importantes variations selon les récoltes, les consommateurs ont le sentiment que les tarifs restent durablement orientés à la hausse. Les baisses ponctuelles observées sur certains produits compensent rarement les augmentations enregistrées sur d’autres références.

Familles Rurales veut 100 fruits et légumes vendus à prix coûtant

Face à ce constat, Familles Rurales ne se contente pas de dresser un état des lieux. L’association formule également plusieurs propositions pour améliorer durablement l’accès à une alimentation saine. La principale consiste à soutenir la proposition de loi déposée au Parlement visant à instaurer un panier permanent de 100 fruits et légumes vendus à prix coûtant dans les enseignes de la grande distribution. L’objectif n’est pas d’imposer une baisse générale des prix ni de contraindre les producteurs à vendre moins cher. L’association insiste au contraire sur le fait que la rémunération agricole doit être préservée.

Le principe repose sur un autre mécanisme : limiter les marges appliquées par les distributeurs sur une sélection de produits considérés comme essentiels pour la santé publique. Les consommateurs pourraient ainsi accéder toute l’année à une offre diversifiée de fruits et légumes à des tarifs plus abordables, sans remettre en cause l’équilibre économique des exploitations agricoles.

Pour Familles Rurales, cette mesure permettrait d’agir directement sur les produits dont la consommation est encouragée par les pouvoirs publics, tout en apportant une réponse concrète aux difficultés rencontrées par de nombreux ménages. L’association rappelle d’ailleurs que les fruits et légumes restent aujourd’hui parmi les rares catégories alimentaires dont les consommateurs réduisent les achats lorsque les prix augmentent fortement, au détriment de la qualité nutritionnelle de leur alimentation.

Les marges de la distribution de nouveau dans le débat

Le rapport revient également sur la question sensible de la répartition de la valeur entre producteurs, distributeurs et consommateurs. En s’appuyant sur les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, Familles Rurales souligne que le rayon fruits et légumes aurait généré environ 200 millions d’euros de résultat net en 2024 pour la grande distribution, alors que d’autres rayons alimentaires demeurent déficitaires.

Selon l’association, cette situation nourrit une forme de péréquation entre les différents rayons des supermarchés. Certains produits frais contribueraient ainsi à financer la rentabilité globale des enseignes.

C’est dans ce contexte qu’elle reprend la formule prononcée par Serge Papin : « Le coco de Paimpol finance le coca d’Atlanta ». À travers cette image, l’ancien dirigeant de la grande distribution entendait illustrer le fait que les marges réalisées sur certains produits agricoles peuvent servir à compenser la faible rentabilité, voire les pertes, enregistrées sur d’autres références utilisées comme produits d’appel.

Pour Familles Rurales, la mise en place d’un panier permanent de 100 fruits et légumes vendus à prix coûtant permettrait précisément de corriger ce déséquilibre sans pénaliser les agriculteurs. L’association invite donc les parlementaires à soutenir cette proposition afin que le prix ne constitue plus un frein à la consommation de produits frais.

À l’heure où les ménages arbitrent de plus en plus leurs achats alimentaires, le dernier Observatoire de Familles Rurales montre que la question du coût des fruits et surtout des légumes dépasse désormais les seules fluctuations saisonnières. Elle devient un véritable enjeu de pouvoir d’achat, mais aussi de santé publique, tant l’accès à une alimentation équilibrée dépend aujourd’hui de la capacité des consommateurs à absorber une inflation qui, depuis dix ans, progresse beaucoup plus vite que l’ensemble des prix.