Éclipse du 12 août : vérifiez ces 3 points avant d’acheter vos lunettes sinon, vous abîmerez vos yeux

Des lunettes vendues 6,99 euros en kiosque pour observer l’éclipse du 12 août pourraient bien vous laisser des séquelles aux yeux. L’AFA tire la sonnette d’alarme et donne trois critères simples pour ne pas vous faire avoir.

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Nicolas Jean
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Éclipse du 12 août : vérifiez ces 3 points avant d'acheter vos lunettes sinon, vous abîmerez vos yeux
Éclipse du 12 août : vérifiez ces 3 points avant d’acheter vos lunettes sinon, vous abîmerez vos yeux © Social Mag
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L’Association Française d’Astronomie (AFA) a donné l’alerte dès le 18 juin 2026 : des lunettes vendues pour observer l’éclipse solaire du 12 août ne respectent pas les normes de sécurité. Ces produits circulent aussi bien sur internet que dans des enseignes physiques. L’AFA vise en particulier une publication en kiosque, « Éclipse 2026, Hors-série Premium », vendue avec une paire de lunettes présentées comme certifiées, au prix de 6,99 euros.

Selon Alain Cirou, directeur général de l’AFA, dans un entretien à Numerama, rien ne permet de tracer l’origine de ce produit ni sa conformité. L’éditeur du fascicule n’est pas identifiable à partir de la publication elle-même. « Ce qui m’a fait réagir, c’est que j’ai découvert en kiosque cette publication qui n’avait pas de nom d’éditeur, avec des lunettes qui n’ont aucune instruction en français et qui ne disent pas d’où elles viennent », a-t-il expliqué.

L’AFA a saisi la DGCCRF pour demander le retrait de ce produit des circuits de distribution. Au 15 juillet 2026, près d’un mois après le signalement, la publication était toujours en vente dans des kiosques.

Trois critères pour reconnaître une paire fiable

Alain Cirou détaille trois éléments à vérifier avant tout achat :

  • la norme ISO 12312-2:2015
  • la certification CE
  • une notice d’utilisation en français

Cette norme garantit que les filtres coupent 100 % de l’infrarouge et de l’ultraviolet, et ne laissent passer qu’un cent-millième de la lumière solaire, une mesure effectuée en laboratoire.

Il n’existe qu’une dizaine de sites de fabrication de ce type de lunettes dans le monde, ce qui permet en théorie de remonter jusqu’au fabricant. « Si vous avez des lunettes qui ne comportent pas des instructions en français, poubelle. Ça veut dire qu’elles ne respectent pas la norme », prévient le directeur de l’AFA.

La DGCCRF a de son côté lancé une enquête dédiée à la conformité de ces lunettes, avec des contrôles visuels et documentaires auprès des fabricants, importateurs et distributeurs, magasins d’optique, pharmacies et maisons de la presse compris. L’objectif est de vérifier que les produits vendus avant l’éclipse respectent le règlement européen UE 2016/425 sur les équipements de protection individuelle.

La direction générale indique que les manquements détectés feront l’objet de « mesures appropriées et proportionnées à leur gravité ». La Société Astronomique de France invite elle aussi les consommateurs à la vigilance.

Vincent Ballesteros, président du club d’astronomie de l’université du Mans (CAUM), rappelle que les lunettes doivent être en bon état, y compris celles achetées en ligne, en précisant que si on les commande en ligne, il faut vérifier qu’elles n’aient pas été endommagées pendant le trajet et que la partie métallique ne soit pas rayée ou abîmée. Les modèles trop anciens, stockés dans un tiroir depuis une précédente éclipse, valent mieux d’être rachetés que réutilisés.

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