Orages ce mardi : voici la liste des départements placés en vigilance jaune par Météo-France, certains n’étaient pas concernés hier

Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune pour risque de canicule, valable pour la journée du mardi 21 juillet : les Alpes-Maritimes, l’Aude, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse, rapporte Cnews. Les fortes chaleurs reviennent sur ces territoires, avec des maximales qui grimpent nettement dans l’après-midi.

Sur le reste du pays, la journée s’annonce estivale et largement ensoleillée. Seul le nord échappe à ce ciel dégagé, comme le précise Météo-France, qui signale tout de même un ciel passagèrement nuageux au nord, avec des grisailles de la Normandie au Nord Pas-de-Calais le matin, et une alternance de nuages et de belles éclaircies sur le nord des Hauts-de-France l’après-midi.

Côté températures, l’après-midi affiche 25 à 30°C en général sur la majeure partie du territoire, 20 à 25°C près de la Manche. Dans le sud, Météo-France relève que « la chaleur résiste » : les minimales se maintiennent entre 17 et 22°C, et grimpent même entre 22 et 26°C sur le pourtour méditerranéen.

Les maximales oscillent entre 30 et 35°C dans le Sud-Ouest, entre 34 et 38°C du Languedoc-Roussillon à la Provence, avec un pic possible à 39°C dans le Var.

6 départements en vigilance orange, jusqu’à 20h ou 22h

En parallèle des sept départements jaunes, six autres sont placés en vigilance orange canicule, un niveau supérieur qui appelle à davantage de prudence : les Bouches-du-Rhône et le Gard, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l’Hérault et le Var, ces derniers jusqu’à 22 heures. Là, la consigne n’est plus seulement d’être attentif mais de rester « très vigilant ».

Face à ces températures, les recommandations habituelles s’imposent :

boire de l’eau plusieurs fois par jour,

éviter de sortir aux heures les plus chaudes,

se mouiller le corps régulièrement et

se rendre dans un endroit frais deux à trois heures par jour.

Une attention particulière est demandée pour les personnes âgées, isolées ou atteintes de maladies chroniques, ainsi que pour les enfants et les sportifs.

Des orages attendus la nuit sur les Alpes du sud et la Corse

Un autre phénomène concerne six départements du sud et du sud-est, cette fois pour risque d’orages : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont en vigilance jaune.

Dans la nuit précédant mardi, des averses orageuses circulent du sud du Massif central vers la basse vallée du Rhône, avant de s’évacuer vers les Alpes du sud à l’aube. Météo-France décrit ainsi le phénomène, précisant que la nuit prochaine, quelques averses orageuses circulent du sud du Massif central vers la basse vallée du Rhône avant de s’évacuer vers les Alpes du sud à l’aube.

L’après-midi, des nuages bourgeonnent sur les massifs du sud et peuvent provoquer de nouvelles averses orageuses sur l’est des Pyrénées et les Alpes du sud. « Partout ailleurs, le ciel est bien bleu ou légèrement voilé par moments », complète l’organisme. Selon la carte de vigilance de Météo-France, cette alerte orages devrait être levée vers 8 heures du matin.