Les assurances habitations sont de plus en plus chères, découvrez pourquoi

Vous habitez une maison en Nouvelle-Aquitaine ? Votre assurance habitation a bondi de plus de 20% en un an. Vous vivez en appartement en Corse ? À peine 3,4% de hausse. Derrière l’augmentation moyenne de 13% des primes d’assurance habitation en 2026 se cachent des réalités profondément inégalitaires. Entre type de logement, région d’implantation et exposition aux risques climatiques, la facture varie du simple au quadruple. Alors que la prime moyenne passe de 274 euros à 310 euros annuels selon le baromètre Assurland.com, certains ménages subissent des hausses vertigineuses tandis que d’autres échappent presque à l’inflation assurantielle.

Un surcoût qui ne frappe pas de la même manière

L’écart entre propriétaires de maisons et locataires ou copropriétaires d’appartements atteint des proportions spectaculaires. Une maison individuelle coûte en moyenne 422 euros par an à assurer, contre seulement 200 euros pour un appartement. Le rapport dépasse donc 2,1 fois. Plusieurs facteurs expliquent cet écart : surface habitable plus importante, exposition directe aux intempéries (toiture, façades), vulnérabilité accrue au retrait-gonflement des argiles pour les fondations, absence de mutualisation des risques comme en copropriété.

Les maisons individuelles concentrent également les sinistres les plus coûteux. La grêle, qui a généré à elle seule 2,2 milliards d’euros de dégâts en 2025, frappe principalement les toitures de maisons. Le retrait-gonflement des argiles, devenu le premier poste d’indemnisation du régime catastrophes naturelles depuis 2026, touche 55% du territoire français et concerne quasi exclusivement les maisons. « De nombreux dossiers sont classés sans suite alors que les investigations techniques nécessaires à l’identification de la cause déterminante des désordres n’ont pas été réalisées », déplore Julien Nakad, expert au service des assurés, dans Midi Libre.

422 euros pour une maison, 200 euros pour un appartement : quelles implications ?

Au-delà du chiffre brut, la disparité pose une question d’équité sociale. Les propriétaires de maisons, souvent des familles installées en périphérie ou en zone rurale pour accéder à la propriété, cumulent désormais plusieurs handicaps : éloignement des services, dépendance à la voiture, et maintenant surcoût d’assurance structurel. La hausse de 36 euros en moyenne nationale masque des augmentations bien plus lourdes pour les propriétaires de maisons en zones à risques, qui peuvent dépasser 80 euros annuels.

Les appartements, concentrés en zone urbaine dense, bénéficient d’une double protection : mutualisation des risques via les assurances de copropriété et exposition moindre aux aléas climatiques (pas de toiture individuelle, fondations collectives). Résultat, l’accès au logement assuré devient un marqueur d’inégalité territoriale et patrimoniale.

Les disparités régionales : une France divisée face aux risques

Nouvelle-Aquitaine +20,2%, Corse +3,4% : un écart de 17 points

La géographie de la hausse révèle une France à plusieurs vitesses. La Nouvelle-Aquitaine enregistre l’augmentation la plus brutale avec +20,2%, suivie par la Bourgogne-Franche-Comté (+19%). À l’opposé, la Corse affiche une hausse contenue à 3,4%. L’écart de 17 points entre ces extrêmes reflète directement l’exposition aux sinistres climatiques. La Nouvelle-Aquitaine, vaste région agricole, subit de plein fouet les épisodes de grêle dévastateurs et les sécheresses prolongées qui fissurent les sols argileux.

L’Île-de-France connaît également une flambée tarifaire liée aux orages de grêle répétés. La Corse, protégée par son insularité et son climat méditerranéen stable, échappe largement aux phénomènes extrêmes qui ravagent l’Hexagone. Mais attention : aucune région n’est épargnée. Même les zones les moins touchées subissent une hausse minimale de 3% à 5%, témoignant d’une pression généralisée sur le secteur.

Bourgogne-Franche-Comté et retrait-gonflement des argiles : les zones sacrifiées ?

La Bourgogne-Franche-Comté illustre le cas des régions « sacrifiées » par le retrait-gonflement des argiles. Avec +19%, elle paie le prix de sols particulièrement sensibles aux variations hydriques. Plus de 12 millions de maisons françaises sont exposées à ce phénomène qui provoque fissures, affaissements et déformations structurelles. Depuis le 1er janvier 2025, la surprime catastrophes naturelles est passée de 12% à 20%, alourdissant encore la facture pour les habitants de ces zones.

Le régime CatNat, censé mutualiser les risques, montre ses limites. Entre 2020 et 2025, le coût annuel moyen des événements naturels a atteint 5,3 milliards d’euros, contre seulement 1,5 milliard entre 1982 et 1989. La solidarité nationale, financée par tous les assurés via une surprime obligatoire, ne suffit plus à absorber l’explosion des sinistres. Les habitants des zones à risques se retrouvent pénalisés deux fois : par la surprime CatNat et par l’augmentation spécifique de leur prime régionale.

Carte de France des risques : qui vit où et à quel prix ?

Habiter en zone exposée devient un handicap financier cumulatif. Les régions rurales et périurbaines, déjà fragilisées par la désertification des services publics, voient leurs habitants supporter un surcoût d’assurance structurel. À l’inverse, les centres urbains denses, mieux protégés des aléas climatiques, conservent des primes modérées. La carte des augmentations recoupe presque parfaitement celle des inégalités territoriales : les territoires déjà en difficulté paient le prix fort.

Impact sur le pouvoir d’achat et l’accès au logement

36 euros de plus par an, c’est peu ? Pas pour les ménages précaires

La hausse moyenne de 36 euros annuels peut sembler dérisoire. Mais pour les 20% de ménages les plus modestes, chaque euro compte. Une famille propriétaire d’une maison en Nouvelle-Aquitaine subit une augmentation de 80 à 100 euros par an. Dans un contexte d’inflation généralisée (énergie, alimentation, carburants), l’assurance habitation devient une charge incompressible qui grignote le pouvoir d’achat.

« À garanties équivalentes, l’écart entre les offres reste considérable. C’est le premier levier de pouvoir d’achat pour les ménages », rappelle Olivier Moustacakis, cofondateur d’Assurland.com. La comparaison permet d’économiser jusqu’à 233 euros par an. Mais tous les ménages n’ont pas le temps, les compétences numériques ou le réflexe de comparer. Les plus précaires, souvent les moins informés, subissent de plein fouet les hausses sans chercher d’alternative.

Risque d’assurance insuffisante ou de non-souscription

Face à l’envolée des tarifs, certains ménages sont tentés de réduire leurs garanties ou, pire, de ne pas s’assurer. L’assurance habitation reste obligatoire pour les locataires, mais facultative pour les propriétaires occupants (sauf en copropriété). Le risque : se retrouver sans protection en cas de sinistre majeur. Un incendie, un dégât des eaux ou une catastrophe naturelle peuvent ruiner financièrement un ménage non assuré.

La multiplication des sinistres climatiques rend cette tentation dangereuse. En 2025, les sinistres climatiques ont représenté 5,2 milliards d’euros, soit l’équivalent de 17 euros par habitant. Ne pas s’assurer, c’est jouer à la roulette russe avec son patrimoine. Mais pour les ménages les plus fragiles, coincés entre hausse des primes et baisse du pouvoir d’achat, le choix devient cornélien.