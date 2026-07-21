Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans : la France pionnière malgré les failles du dispositif

Les réseaux sociaux cristallisent depuis plusieurs années les inquiétudes des pouvoirs publics, des parents et des professionnels de santé. En France, le Parlement s’apprête à franchir un cap décisif en votant, ce mardi 21 juillet 2026, l’ interdiction totale d’accès aux plateformes pour les moins de 15 ans. Après un compromis trouvé lundi en commission mixte paritaire entre députés et sénateurs, la proposition de loi portée par Laure Miller (Renaissance) devrait être définitivement adoptée, faisant de l’Hexagone le premier pays d’Europe à instaurer une telle restriction. Emmanuel Macron, qui s’est personnellement investi dans le dossier, souhaite une mise en œuvre rapide dès septembre 2026, avec une fermeture progressive des comptes existants d’ici le 1er janvier 2027.

Un processus législatif sous tension entre ambition politique et conformité européenne

Le parcours parlementaire de ce texte illustre les difficultés à concilier volonté politique nationale et cadre juridique communautaire. Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté des versions radicalement différentes. Les députés plaidaient pour une interdiction générale et absolue, tandis que les sénateurs privilégiaient un système à deux vitesses : une « liste noire » de plateformes totalement proscrites, et d’autres accessibles avec autorisation parentale. La sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly, rapporteure du texte à la chambre haute, redoutait qu’un dispositif trop général ne soit censuré par le Conseil constitutionnel.

La version maximaliste de l’Assemblée a finalement prévalu. Le texte adopté prévoit que « l’accès à un service de réseau social en ligne » soit « interdit aux mineurs » de moins de quinze ans. Quelques exceptions subsistent : les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, ainsi que les projets numériques à vocation éducative en source ouverte échappent à la prohibition.

La Commission européenne, qui avait examiné le texte sénatorial, avait rendu un avis critique il y a deux semaines, appelant Paris à revoir sa copie. Bruxelles s’inquiétait notamment du pouvoir trop important confié à l’Arcom, le régulateur français du numérique. Pour éviter un conflit avec le droit européen, les parlementaires ont purement et simplement supprimé toute référence à l’autorité de régulation dans le texte final. Catherine Morin-Desailly a d’ailleurs reconnu que la Commission européenne comptait « reprendre la main » à l’avenir en légiférant elle-même sur le sujet : « La Commission nous dit, moins vous en faites, mieux on se porte », a-t-elle résumé, acceptant ainsi de s’en tenir à « fixer une norme, un âge ».

Un calendrier ambitieux qui soulève des interrogations techniques

L’exécutif affiche sa détermination à aller vite. Les moins de 15 ans ne pourront plus créer de nouveaux comptes dès le 1er septembre 2026, tandis que les comptes existants devront être fermés « à l’expiration d’un délai de quatre mois », soit au 1er janvier 2027. Durant la période transitoire, « on ira fermer les comptes des moins de 15 ans qui existaient déjà », avait expliqué Emmanuel Macron le mois dernier. La ministre déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff, s’est félicitée de l’accord : « Demain, la France sera le premier pays d’Europe à instaurer une majorité numérique pour mieux protéger nos enfants en ligne. »

Reste une question centrale : comment vérifier efficacement l’âge des utilisateurs ? Laure Miller, députée rapporteure, a précisé que les plateformes devront intégrer « le ou les outils » qu’elles souhaitent pour atteindre cet objectif. Plusieurs solutions existent déjà : France Identité, l’application gouvernementale d’identité numérique, ou encore un dispositif développé par Docaposte, filiale de La Poste qui gère déjà les espaces numériques de travail des élèves. La Commission européenne a également présenté en avril une application continentale de vérification d’âge destinée à aider les États membres.

Les arguments sanitaires au cœur de la mobilisation législative

Les promoteurs du texte s’appuient sur un faisceau d’études alarmantes concernant l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et physique des jeunes. Selon l’association e-Enfance, 67 % des 6-10 ans seraient déjà inscrits sur une ou plusieurs plateformes, alors que la création d’un compte est théoriquement interdite avant 13 ans. Une étude Ipsos de 2021 révélait des durées d’exposition aux écrans proprement vertigineuses : trois heures quotidiennes pour les moins de 2 ans, cinq heures pour les 7-10 ans, et plus de dix heures pour les 15-17 ans.

« C’est un véritable enjeu de santé publique », affirme Rémy Landri, coprésident académique de la FCPE Occitanie. « Parents et enseignants constatent au quotidien les risques cognitifs que cela induit, troubles du sommeil, de la concentration. Il y a une impuissance à se saisir du sujet chez beaucoup de parents. Quand on confisque un portable à un ado, on a l’impression qu’on lui arrache un bras ! 15 ans me semblent le bon âge pour fixer la limite. »

Cyberharcèlement, dépendance, troubles de la vision et du sommeil, difficultés de concentration : le cortège des méfaits liés à la surexposition numérique fait désormais consensus au sein de la communauté médicale et éducative. Une loi de 2023 avait déjà instauré une majorité numérique à 15 ans, mais elle n’avait jamais été appliquée en raison d’un conflit avec la législation européenne. L’évolution du cadre juridique communautaire durant l’été 2025 a ouvert la voie à ce nouveau texte.

Des oppositions qui dénoncent une atteinte aux libertés fondamentales

Si le texte bénéficie d’un large soutien, il suscite également des réserves significatives. La France insoumise a été la seule formation politique à voter contre le compromis en commission mixte paritaire. Le député Louis Boyard dénonce « une loi dont on ne sait même pas si elle est conforme à la Constitution, une loi de fin d’ anonymat sur Internet ». Les socialistes se sont abstenus, Arthur Delaporte critiquant un « texte un peu bancal » et un « grand flou sur les mécanismes de vérification de l’âge ». Le groupe PS a annoncé qu’il saisirait « probablement » le Conseil constitutionnel, pointant notamment des « enjeux de proportionnalité » face à la nécessité d’espaces d’« expression et d’information » pour les jeunes.

La question de la vie privée constitue l’un des points les plus sensibles. Pour vérifier l’âge des utilisateurs, les plateformes devront nécessairement collecter et traiter des données personnelles sensibles. Or, comme le soulignent plusieurs observateurs, les réseaux sociaux sont précisément des espaces que les gouvernements successifs tentent de réguler, voire de contrôler. La tentation de la censure n’est jamais loin, d’autant que les plateformes permettent à n’importe quel opposant politique d’obtenir une audience potentiellement très large, sans filtre institutionnel.

Pavel Durov, fondateur de Telegram, a régulièrement dénoncé les tentatives françaises de régulation des messageries et réseaux sociaux. Dans plusieurs déclarations publiques, il a affirmé que la France était « le seul pays qui essaie en permanence de limiter les réseaux sociaux », ajoutant qu’« à ce titre, ce n’est pas un pays libre ». Si les propos peuvent sembler excessifs, ils soulèvent une question légitime : jusqu’où peut aller la régulation étatique sans porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment celle d’expression et de communication ?

L’expérience australienne : un échec prévisible ?

L’Australie, souvent citée en exemple par les partisans de la loi française, a été le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, en décembre 2025. Six mois après l’entrée en vigueur de la mesure, le bilan apparaît pour le moins mitigé. Plusieurs études indépendantes révèlent que 85 % des jeunes concernés parviennent à contourner l’interdiction, notamment en utilisant des VPN, en falsifiant leur date de naissance ou en empruntant l’identité d’un adulte.

Les adolescents australiens se vantent d’ailleurs sur les forums et les messageries d’avoir trouvé des parades aux logiciels de reconnaissance faciale, en se maquillant ou en faisant simplement des grimaces. Certains utilisent des photographies retouchées ou des images générées par intelligence artificielle pour tromper les systèmes de vérification. Face à ce constat, le gouvernement australien envisage de se tourner vers des mécanismes de vérification plutôt que d’estimation de l’âge, sans garantie d’efficacité supplémentaire.

Faut-il pour autant conclure à l’inutilité de toute régulation ? Pas nécessairement. Certains experts estiment que même imparfaite, une interdiction légale envoie un signal fort aux parents, aux éducateurs et aux jeunes eux-mêmes. Elle pourrait également inciter les plateformes à développer des outils de contrôle parental plus performants, sous peine de sanctions financières. Reste que l’efficacité réelle d’une telle mesure demeure hautement incertaine, comme le démontre l’exemple australien.

Un mouvement international de restriction qui s’accélère

La France s’inscrit dans un mouvement international de restriction de l’accès des mineurs aux plateformes numériques. Au moins une vingtaine de pays ont adopté ou préparent des législations similaires. L’Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans depuis décembre 2025. Le Brésil oblige depuis mars 2026 les plateformes à relier les comptes des moins de 16 ans à ceux de leurs parents. La Chine limite progressivement l’accès des mineurs depuis 2019, avec des restrictions horaires et des couvre-feux numériques. L’Indonésie et la Malaisie interdisent depuis le printemps 2026 l’accès aux principales plateformes pour les moins de 16 ans.

En Europe, plusieurs pays préparent des législations analogues. L’Espagne examine un projet de loi portant la majorité numérique à 16 ans, tandis que l’Italie étudie une interdiction à 15 ans. Le Portugal, la Grèce, l’Autriche, la Slovénie, l’Allemagne, la Suède, le Danemark, la Norvège et l’Irlande ont tous annoncé des projets législatifs ou la constitution de commissions d’experts sur le sujet. Hors d’Europe, le Canada et le Royaume-Uni préparent également des textes fixant la majorité numérique à 16 ans.

La Commission européenne elle-même a annoncé son intention de légiférer après l’été 2026, avec un système d’accès « progressif et gradué » : interdiction totale pour les moins de 13 ans, puis accès limité à certaines plateformes entre 13 et 18 ans. Chaque État membre conserverait néanmoins la liberté d’instaurer une interdiction au-delà de 13 ans, comme le fait aujourd’hui la France.

Des enjeux qui dépassent la seule question de l’âge

Au-delà du débat sur l’âge minimum d’accès, la question des réseaux sociaux soulève des enjeux plus larges qui concernent l’ensemble de la société. L’interdiction pour les mineurs ne résout pas les problèmes de désinformation, de harcèlement, d’addiction ou de manipulation algorithmique qui affectent également les adultes. Elle ne répond pas non plus aux questions de modération des contenus, de responsabilité des plateformes ou de transparence des algorithmes de recommandation. D’ailleurs, les législations sociales peinent souvent à équilibrer protection et liberté individuelle.

Certains spécialistes plaident pour une approche plus globale, incluant l’éducation au numérique dès le plus jeune âge, le renforcement des obligations des plateformes en matière de design éthique, et la création d’espaces numériques spécifiquement conçus pour les adolescents, avec des fonctionnalités adaptées et des mécanismes de protection renforcés. L’interdiction pure et simple risque, selon eux, de priver les jeunes d’espaces d’expression et d’apprentissage, tout en les poussant vers des solutions de contournement potentiellement plus dangereuses.

Le texte français comporte par ailleurs une autre mesure symbolique : l’interdiction du téléphone portable au lycée, comme c’est déjà le cas dans les écoles et les collèges. Des exceptions pourront être prévues par le règlement intérieur de chaque établissement. Là encore, l’efficacité réelle de la disposition demeure incertaine, tant les pratiques de contournement sont répandues et difficiles à contrôler.

Une loi symbolique à l’efficacité incertaine

La France s’apprête donc à devenir le premier pays européen à interdire totalement les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Portée par une volonté politique forte et un consensus relatif au Parlement, la réforme soulève de nombreuses interrogations. L’expérience australienne, où 85 % des jeunes contournent l’interdiction, suggère que l’effectivité d’une telle mesure est loin d’être garantie. Les risques pour la vie privée et l’anonymat en ligne, dans un contexte où les gouvernements cherchent à réguler toujours davantage les espaces numériques, ne peuvent être ignorés.