BHV Marais : comment 800 salariés deviennent actionnaires pour sauver le grand magasin parisien

Après le désastre Shein qui a vidé les rayons et les caisses du BHV Marais, la nouvelle direction mise sur un modèle social : transformer les 800 salariés en actionnaires à hauteur de 40% du capital, une stratégie qui séduit déjà les 37 marques prestigieuses de retour. Un mois après le changement de direction opéré en juin 2026, Karl-Stéphane Cottendin dévoile un plan de relance audacieux qui place l’humain au cœur du redressement. Le BHV Marais, institution parisienne fondée en 1856, s’apprête à fêter ses 170 ans avec un modèle de gouvernance inédit dans le secteur de la distribution.

L’innovation sociale du BHV Marais : 40% du capital pour les salariés

Qui sont les 800 employés du BHV Marais et comment deviennent-ils actionnaires ?

Le plan d’actionnariat salarié annoncé par la nouvelle direction constitue une rupture majeure dans le paysage français de la distribution. Les 800 employés du grand magasin, vendeurs, responsables de rayons, équipes logistiques et fonctions support, vont progressivement détenir 40% du capital de l’entreprise. Karl-Stéphane Cottendin, qui a repris les rênes du magasin avec plusieurs dirigeants après le départ de Frédéric Merlin, mise sur ce levier pour reconstruire la confiance interne et externe. Le dispositif, dont les modalités précises restent à finaliser, permettra aux salariés de participer aux décisions stratégiques et de bénéficier directement des fruits du redressement. Le directeur général évoque des « réactions hyperpositives au changement de main du BHV », un signal encourageant pour mobiliser les équipes.

Un modèle de gouvernance participative : les salariés au cœur du redressement

En devenant actionnaires minoritaires mais significatifs, les salariés du BHV Marais accèdent à un pouvoir d’influence rare dans la grande distribution. Le modèle de gouvernance participative imaginé par la nouvelle direction vise à associer les employés aux grandes orientations commerciales et stratégiques. Contrairement aux plans d’épargne entreprise classiques, ce dispositif confère un véritable droit de regard sur la gestion du magasin. L’arrivée d’Eric Lovisolo, ancien dirigeant du groupe Printemps, au comité exécutif renforce la crédibilité de cette approche. Fort de son expérience dans la distribution haut de gamme, Lovisolo apporte une expertise précieuse pour structurer un modèle social ambitieux tout en assurant la viabilité économique.

Les bénéfices attendus : stabilité de l’emploi et engagement collectif

La stabilité de l’emploi figure parmi les premières retombées espérées de ce plan d’actionnariat. En transformant les salariés en copropriétaires, la direction du BHV Marais parie sur un engagement collectif renforcé et une fidélisation accrue des talents. Les 800 employés, qui ont traversé des mois d’incertitude avec le départ massif de marques partenaires et la menace sur la pérennité du magasin, retrouvent une perspective concrète. Le chiffre d’affaires a d’ailleurs bondi de 100% entre mai et juin 2026, contre une progression habituelle de 20% à cette période, preuve que l’annonce du changement de direction a immédiatement restauré la confiance des clients. Les salariés voient dans ce dispositif une reconnaissance de leur rôle dans la survie du magasin.

Comment Shein a détruit la confiance : départs de marques et impacts RH

Les marques prestigieuses qui ont quitté le magasin : pourquoi ?

L’arrivée de Shein au sixième étage du BHV Marais en novembre 2025 a provoqué un exode sans précédent. Dior, Sandro, Maje et d’autres enseignes de prestige ont déserté les lieux, refusant de cohabiter avec le géant asiatique de la mode ultra-éphémère. Au-delà du positionnement incompatible, les marques ont dénoncé des impayés et un non-respect chronique des engagements commerciaux. La direction de l’époque, menée par Frédéric Merlin et la SGM, a qualifié rétrospectivement ce partenariat d' »erreur stratégique ». Pour les salariés, les conséquences ont été immédiates : rayons vidés, baisse du trafic client, incertitude sur l’avenir. Le moral des équipes s’est effondré à mesure que les espaces commerciaux se transformaient en friches.

Impayés et non-respect des engagements : les dégâts collatéraux pour les salariés

Les impayés accumulés envers les marques partenaires ont créé un climat délétère qui a directement affecté les conditions de travail. Les vendeurs ont dû gérer la colère de clients déçus de ne plus trouver leurs enseignes favorites, tandis que les équipes logistiques voyaient leurs charges de travail fluctuer de manière erratique. La moitié des surfaces du magasin ont été vidées dans le cadre d’un accord avec Brookfield, le fonds canadien propriétaire des murs depuis janvier 2026. Les dizaines de millions d’euros attendus de cet accord n’ont jamais été versés, aggravant la situation financière et sociale. Les salariés ont vécu des mois d’angoisse, craignant des suppressions de postes massives.

La morale du BHV : une leçon sur la RSE et l’éthique commerciale

Le fiasco Shein illustre les dangers d’une stratégie commerciale déconnectée des valeurs de l’entreprise et de ses parties prenantes. En privilégiant un partenariat lucratif à court terme avec une enseigne controversée, l’ancienne direction a sacrifié la cohérence de son positionnement et la confiance de ses partenaires historiques. Le cas du BHV Marais démontre qu’aucune performance économique ne peut se construire durablement sans éthique commerciale et responsabilité sociale. Les salariés, premières victimes de choix stratégiques hasardeux, deviennent aujourd’hui les garants d’un redressement éthique.

Le retour des 37 marques : un vote de confiance envers la nouvelle direction

Pourquoi les marques reviennent : la confiance retrouvée avec Karl-Stéphane Cottendin

Entre 37 et 40 marques ont confirmé leur retour pour la rentrée 2026, un signal fort de confiance envers Karl-Stéphane Cottendin. Ancien bras droit de Frédéric Merlin, Cottendin bénéficie d’une connaissance intime du tissu commercial du BHV Marais et de relations personnelles avec de nombreux dirigeants de marques. Son engagement à sortir Shein avant la fin du contrat prévu en 2027 et à recentrer le magasin sur la maison, le bricolage et la décoration a convaincu les partenaires historiques. Les marques saluent « une rupture nette » avec la période précédente.

Ligne Roset, Cinna, Le Slip Français : les pionniers du renouveau

Parmi les marques qui reviennent figurent Ligne Roset, Cinna, Madura, Le Slip Français et Design-Bestseller, toutes des références dans leurs univers respectifs. Ligne Roset et Cinna, spécialistes du mobilier haut de gamme, retrouvent leur place historique dans les rayons décoration du BHV Marais. Le Slip Français, emblème du made in France et de la consommation responsable, symbolise le repositionnement éthique du magasin. Ces retours ne sont pas que commerciaux : ils rassurent les salariés sur la capacité du magasin à renouer avec son identité et son prestige. Pour les équipes de vente, retrouver des marques reconnues facilite le conseil client et redonne du sens au métier.

Enjeux de partenariat : comment construire une relation durable ?

La reconstruction d’une relation durable avec les marques partenaires passe par la transparence financière, le respect des engagements et une vision partagée du positionnement. Karl-Stéphane Cottendin l’a compris : « Le fonctionnement du magasin est assuré », affirme-t-il, signalant que les problèmes de trésorerie et d’impayés appartiennent au passé. Les marques attendent désormais des preuves concrètes, notamment la réouverture effective du rez-de-chaussée en septembre 2026 avec Boulanger et Rougier&Plé. Les deux accès qui seront rétablis représentent 50% du trafic d’entrées, un enjeu majeur pour la visibilité des enseignes et la fréquentation du magasin.

Septembre 2026 : un redémarrage social et économique

Réouverture du rez-de-chaussée : impact sur l’emploi et les conditions de travail

La réouverture du rez-de-chaussée dès septembre 2026 marque un tournant opérationnel et social. Les salariés retrouveront des espaces de vente animés, avec des flux clients restaurés grâce aux deux accès rétablis. Boulanger, enseigne d’électronique grand public, et Rougier&Plé, spécialiste des loisirs créatifs, apportent une complémentarité immédiate à l’offre maison et bricolage du BHV Marais. Pour les équipes, ce redémarrage signifie une charge de travail normalisée, des objectifs commerciaux réalistes et une ambiance professionnelle apaisée. Le plan de relance prévoit également des formations pour accompagner les salariés dans la nouvelle orientation commerciale du magasin.

Les 170 ans du BHV : une renaissance collective et solidaire

En octobre 2026, le BHV Marais célébrera ses 170 ans dans un contexte radicalement différent de celui anticipé six mois plus tôt. Le modèle d’actionnariat salarié, unique dans la distribution française, transforme cet anniversaire en symbole d’une renaissance collective. Les 800 salariés, acteurs et bénéficiaires du redressement, incarnent une vision solidaire de l’entreprise où la performance économique se conjugue avec la justice sociale. La période de Noël 2026 constituera le premier test grandeur nature de la stratégie de relance. Si les résultats sont au rendez-vous, le BHV Marais pourrait inspirer d’autres grands magasins confrontés à des crises similaires, prouvant qu’un modèle social ambitieux peut aussi être un levier de compétitivité.