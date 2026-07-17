Uber rachète Delivery Hero : 40 000 salariés face à un avenir incertain

Le 16 juillet 2026, Uber annonce l’acquisition de Delivery Hero pour 14,8 milliards de dollars, soit 41,50 euros par action. Au-delà des chiffres stratosphériques, l’opération soulève une question centrale pour les 40 000 collaborateurs du géant berlinois : quel avenir sous la bannière américaine ? Entre promesses d’engagement et réalités d’un secteur structurellement déficitaire, la fusion interroge la viabilité sociale d’un modèle économique sous pression.

Une acquisition de 14,8 milliards de dollars sous conditions sociales

Les engagements d’Uber envers Berlin et les salariés

Face aux inquiétudes légitimes des salariés et des autorités allemandes, Uber multiplie les garanties. Le groupe californien s’engage formellement à maintenir le siège berlinois de Delivery Hero jusqu’à fin 2029, sans modification des effectifs actuels. Une promesse qui vise à rassurer dans un pays encore traumatisé par la disparition progressive de champions technologiques nationaux. Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber, salue d’ailleurs « l’équipe talentueuse de Delivery Hero [qui] a construit une entreprise impressionnante avec des marques locales populaires », selon les déclarations rapportées par Tagesschau. Mais ces engagements temporaires, limités à trois ans, laissent planer le doute sur les intentions à moyen terme.

Siège maintenu jusqu’à fin 2029 : une garantie crédible ?

L’horizon 2029 apparaît comme une échéance stratégique. Passé ce délai, aucune contrainte contractuelle ne protégera les emplois berlinois. Les observateurs du secteur notent que ces garanties sociales correspondent exactement à la période nécessaire pour finaliser l’intégration opérationnelle et identifier les doublons organisationnels. Kristin Skogen Lund, présidente du conseil de surveillance de Delivery Hero, reconnaît d’ailleurs que « le secteur de la livraison est hautement compétitif et dépend fortement des économies d’échelle. La fusion avec un partenaire solide constitue désormais la bonne démarche pour garantir au mieux la compétitivité future et la capacité de création de valeur pour toutes les parties prenantes de Delivery Hero. » Un discours qui privilégie clairement la logique financière sur les considérations d’emploi.

40 000 collaborateurs : quel avenir dans le groupe Uber ?

Risques de restructuration malgré les promesses

Delivery Hero emploie environ 40 000 personnes réparties dans plus de 60 pays. L’intégration au sein d’Uber, qui déploie déjà des opérations de livraison via Uber Eats, laisse présager d’importantes rationalisations. Les fonctions support, marketing, technologie et logistique présentent des redondances évidentes entre les deux groupes. Historiquement, les grandes fusions dans le secteur technologique s’accompagnent de suppressions de postes comprises entre 10 et 25% des effectifs combinés, malgré les assurances initiales. La cession de 14 marchés à SSW Partners pour 1,6 milliard de dollars complique encore l’équation sociale, transférant des milliers d’employés vers un fonds d’investissement sans tradition opérationnelle dans la livraison.

Synergies opérationnelles et impacts sur l’emploi

Les synergies promises reposent sur la mutualisation des plateformes technologiques, l’optimisation des parcours de livraison et l’unification des systèmes de gestion. Concrètement, moins de développeurs, moins de gestionnaires régionaux, moins de responsables marketing locaux. Uber prévoit d’opérer dans près de 100 marchés après la fusion, doublant sa présence géographique. Mais cette expansion s’appuie sur l’élimination des structures parallèles, non sur la création nette d’emplois. Les centres technologiques de Delivery Hero à Berlin, Séoul et Bangalore risquent particulièrement la consolidation. Seule certitude : les 40 000 collaborateurs naviguent désormais dans un brouillard stratégique où leur employeur change de nationalité et d’actionnaires, sans visibilité claire sur leur rôle futur.

Conditions de travail : la livraison sous contrôle d’Uber

Modèles de travail et statut des livreurs

Au-delà des emplois salariés, l’acquisition impacte directement des dizaines de milliers de livreurs indépendants. Uber a bâti son modèle sur l’externalisation maximale, privilégiant les travailleurs auto-entrepreneurs aux salariés classiques. Delivery Hero appliquait des approches variables selon les marchés, certaines filiales employant davantage de livreurs sous contrat. L’harmonisation sous standards Uber pourrait fragiliser les statuts les plus protecteurs. En France, où Union-Indépendants et FNAE ont récemment arraché des garanties sur le revenu minimum des livreurs, la fusion suscite l’inquiétude des organisations professionnelles. Le rapport de force social risque de se dégrader face à un groupe pesant désormais plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Responsabilité sociétale post-acquisition

La question de la responsabilité sociétale d’entreprise prend une acuité particulière. Delivery Hero affichait des pertes quasi-continues depuis sa création en 2011, à l’exception de 2019 où la vente de son activité allemande à Just Eat Takeaway avait généré un gain exceptionnel. Uber Eats connaît des difficultés similaires dans de nombreux marchés. La fusion vise précisément à atteindre la rentabilité via les économies d’échelle, mais au prix de quels sacrifices sociaux ? Les engagements RSE des deux groupes, notamment sur les conditions de travail des livreurs et l’empreinte carbone, devront résister à la pression de Wall Street pour dégager rapidement des profits. Les épisodes de suspension de livraison en période de canicule ont déjà révélé les limites de la responsabilité sociale des plateformes lorsque les marges se contractent.

Berlin et l’Allemagne face à la perte d’indépendance d’un champion

L’acquisition symbolise la disparition d’un rare champion technologique allemand de dimension mondiale. Fondé en 2011, Delivery Hero incarnait la capacité de l’écosystème berlinois à créer des licornes. Son absorption par Uber illustre la difficulté structurelle de l’Europe à conserver la maîtrise de ses plateformes numériques face aux géants américains et chinois. Prosus, actionnaire néerlandais détenant 17% du capital, a accepté de vendre ses parts à Uber, facilitant l’opération. Le seuil d’acceptation minimal fixé à 50% plus une action devrait être franchi sans difficulté, Uber détenant déjà 25% de participation directe et 12% via instruments financiers. Pour les salariés allemands, la perspective d’intégrer un groupe américain coté au Nasdaq, soumis aux exigences trimestrielles de rentabilité, contraste avec la relative autonomie dont jouissait Delivery Hero. Les trois années de garantie d’emploi apparaissent comme un sursis avant une probable réorganisation européenne. L’Allemagne perd ainsi un centre de décision stratégique dans un secteur d’avenir, tandis que les 40 000 collaborateurs attendent de connaître leur place réelle dans le nouvel ensemble mondial.