Pourquoi les robots humanoïdes vont transformer l’emploi dans l’automobile

Les robots humanoïdes quittent progressivement les laboratoires pour intégrer les chaînes de production automobile. De BMW à Renault, en passant par Xiaomi, les industriels multiplient les expérimentations afin de confier aux machines les tâches les plus répétitives ou les plus pénibles. Une évolution qui promet de transformer l’organisation des usines, tout en relançant le débat sur l’avenir de l’emploi industriel.

Stéphanie Haerts
Stéphanie Haerts
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Pourquoi les robots humanoïdes vont transformer l’emploi dans l’automobile © Social Mag
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Plusieurs constructeurs automobiles européens accélèrent leurs essais de robots humanoïdes dans leurs sites de production. Après des années dominées par les bras robotisés traditionnels, une nouvelle génération de machines capables de se déplacer, de manipuler des pièces et d’interagir avec leur environnement fait désormais son apparition. L’objectif reste identique : améliorer la productivité, réduire la pénibilité de certains postes et répondre aux difficultés de recrutement, sans pour autant faire disparaître immédiatement l’emploi humain.

Les robots humanoïdes prennent place sur les lignes d’assemblage

L’industrie automobile vit une nouvelle étape de son automatisation. Cette fois, les robots humanoïdes ne sont plus limités à un poste fixe comme les robots industriels classiques. Leur silhouette proche de celle d’un opérateur leur permet d’évoluer dans des ateliers déjà conçus pour des salariés, sans nécessiter une refonte complète des infrastructures. Selon le reportage de TF1 Info, BMW teste ainsi le robot AEON dans son usine de Leipzig. Haut de 1,65 mètre pour 60 kilogrammes, il embarque plus de 22 moteurs, des caméras haute définition ainsi qu’une vision périphérique à 360 degrés. Grâce à ces équipements, il peut déplacer des pièces, conserver son équilibre et ajuster automatiquement la pression exercée par ses pinces sur les composants manipulés.

Les progrès récents impressionnent les industriels. « On a fait presque autant dans les dix-huit derniers mois que dans les huit ans précédents. C’est l’intelligence artificielle qui nous permet d’accélérer », affirme Arnaud Robert, dirigeant d’Hexagon Robotics, dans le reportage diffusé par TF1 Info. Le responsable va même plus loin en estimant que « d’ici cinq ans, il y en aura des milliers », évoquant la montée en puissance attendue des robots humanoïdes dans les sites industriels. BMW prévoit déjà de faire fonctionner plusieurs exemplaires de manière autonome d’ici la fin de l’année 2026, après une phase de supervision par des techniciens spécialisés.

Les robots humanoïdes redessinent déjà l’organisation du travail

L’arrivée des robots humanoïdes ne se limite plus à l’Allemagne. En France, Renault expérimente également cette technologie dans son usine de Douai, où les machines sont progressivement entraînées à reproduire certains gestes répétitifs. Ces robots restent encore sous la surveillance d’opérateurs humains pendant leur phase d’apprentissage. Ils enregistrent les mouvements réalisés par les techniciens avant de les reproduire avec un niveau de précision suffisant pour être intégrés à la production. Les industriels insistent toutefois sur un point : ces systèmes sont destinés en priorité aux tâches les plus contraignantes physiquement, afin de limiter les troubles musculosquelettiques et d’améliorer les conditions d’emploi dans les ateliers.

Cette stratégie est également observée en Chine. Xiaomi a annoncé que des robots humanoïdes participent désormais à l’assemblage de certains véhicules électriques avec un taux de précision annoncé de 98 %, selon les informations relayées par Frandroid. L’entreprise mise sur cette automatisation pour accélérer sa cadence de production tout en maintenant un niveau élevé de qualité. De leur côté, les constructeurs européens restent prudents. Ils privilégient des phases de test afin d’évaluer la fiabilité des machines avant un éventuel déploiement à grande échelle. Cette approche progressive vise aussi à accompagner l’évolution de l’emploi industriel plutôt qu’à provoquer une rupture brutale.

Les robots humanoïdes attirent des investissements massifs

La progression des robots humanoïdes s’explique également par l’arrivée de nouveaux financements. L’Usine Digitale rapporte que la start-up américaine Walden Robotics a récemment levé 300 millions de dollars auprès d’investisseurs de premier plan, parmi lesquels Toyota, Nvidia et Boeing. Ces capitaux doivent accélérer le développement de plateformes capables d’intervenir dans des environnements industriels complexes, où la polyvalence devient un avantage décisif face aux robots traditionnels spécialisés dans une seule tâche. Cette levée de fonds illustre l’intérêt croissant des industriels pour une technologie appelée à transformer durablement la production automobile.

L’intelligence artificielle constitue désormais le principal moteur de cette évolution. Les nouveaux robots humanoïdes ne se contentent plus d’exécuter une suite d’ordres programmés. Ils apprennent progressivement à reconnaître leur environnement, à adapter leurs gestes et à corriger certaines erreurs grâce à leurs capteurs et à leurs algorithmes. Pour les constructeurs automobiles, l’objectif consiste à augmenter la productivité tout en améliorant la sécurité des salariés. Les spécialistes interrogés par TF1 Info rappellent néanmoins que ces machines restent loin d’une autonomie complète. Leur déploiement nécessitera encore plusieurs années de développement, de formation et d’encadrement humain avant d’occuper une place importante dans les usines.

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