Cumul emploi-retraite : ce qui va changer pour les retraités en 2027

Le 1er janvier 2027 marquera un tournant pour le cumul emploi-retraite. Alors que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a suspendu le recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite, elle a parallèlement instauré un durcissement majeur des règles applicables aux retraités qui poursuivent une activité professionnelle. Pour tous ceux dont la première pension de retraite de base prendra effet après le 31 décembre 2026, les conditions de cumul seront profondément modifiées.

Pourquoi 2026 devient une année stratégique pour vos revenus

Aujourd’hui, le cumul emploi-retraite demeure particulièrement avantageux pour les retraités partis à taux plein. En effet, une personne ayant atteint l’âge légal de départ et validé tous ses trimestres peut additionner intégralement sa pension et ses revenus professionnels. Selon l’analyse publiée par Le Monde le 19 juin 2026, cette possibilité permet parfois de doubler le niveau de revenus perçus après la cessation officielle d’activité. Par conséquent, de nombreux salariés choisissent de prolonger leur présence sur le marché du travail tout en percevant leur pension.

Cependant, cette situation favorable ne concernera plus les futurs retraités à partir de 2027. Selon les dispositions introduites par l’article 102 de la loi n° 2025-1403 relative à la Sécurité sociale, le cumul emploi-retraite ne sera plus organisé autour du critère du taux plein mais autour de l’âge du bénéficiaire. Ainsi, la date de liquidation de la première pension de base devient désormais l’élément central. Ceux dont la retraite prendra effet avant le 31 décembre 2026 conserveront les règles actuelles, tandis que les autres basculeront dans un système nettement moins généreux.

Cumul emploi-retraite : trois tranches d’âge qui changent complètement les règles

La réforme du cumul emploi-retraite introduit un fonctionnement différent selon l’âge du retraité. D’abord, avant l’âge légal de départ, fixé entre 62 et 64 ans selon les générations, chaque euro gagné dans le cadre d’une activité professionnelle viendra réduire le montant de la pension perçue. Autrement dit, la pension sera diminuée à hauteur des revenus professionnels encaissés. Dans certains cas, cette mécanique pourrait même conduire à neutraliser totalement le versement de la retraite pendant la période d’activité.

Ensuite, entre l’âge légal et 67 ans, le cumul emploi-retraite restera autorisé mais sous conditions strictes. Un plafond annuel de revenus sera instauré. Plusieurs documents de référence évoquent actuellement un seuil de 7 000 euros bruts par an. Au-delà de cette limite, une pénalité correspondant à 50 % du dépassement serait appliquée. Ainsi, un retraité dépassant le plafond de 5 000 euros verrait sa pension réduite de 2 500 euros. De plus, dans cette tranche d’âge, les revenus issus du cumul emploi-retraite ne permettraient plus de générer de nouveaux droits à retraite, ce qui réduit encore l’intérêt financier du dispositif pour certains profils.

Faut-il liquider sa retraite avant le 31 décembre 2026 ?

Face à ces nouvelles contraintes, de nombreux actifs proches de la retraite s’interrogent sur la meilleure stratégie à adopter. Le cumul emploi-retraite actuel reste particulièrement attractif pour ceux qui atteignent le taux plein avant la fin de l’année 2026. En liquidant leur pension avant cette échéance, ils sécurisent l’accès aux règles actuelles et préservent la possibilité de cumuler sans limitation leur pension et leur salaire. Selon Le Monde, il est désormais urgent d’engager les démarches administratives pour les personnes qui envisagent cette option, car les délais de traitement des dossiers peuvent être significatifs.

Toutefois, tous les futurs retraités ne seront pas nécessairement gagnants en partant plus tôt. Dans certains cas, poursuivre son activité quelques mois ou quelques années supplémentaires permet d’augmenter le montant de la pension grâce à des trimestres supplémentaires validés. Par ailleurs, à partir de 67 ans, le cumul emploi-retraite redeviendra intégralement libre. Les retraités pourront alors cumuler sans plafond leur pension et leurs revenus professionnels. Selon les informations publiées par Pleine Vie en juin 2026, cette tranche d’âge pourrait même permettre l’acquisition d’une seconde pension dans des conditions plus favorables que celles actuellement prévues.

L’enjeu financier est considérable. Le gouvernement estime que la réforme générera environ 400 millions d’euros d’économies dès 2027. Ce chiffre illustre l’ampleur du changement qui attend les futurs retraités. Dès lors, les prochains mois devront être consacrés à des simulations précises. Vérifier la date de prise d’effet de sa première pension, estimer ses futurs revenus, mesurer l’impact d’un départ avant ou après 2027 et comparer les scénarios avant et après 67 ans deviennent des étapes indispensables. Pour de nombreux salariés, la décision qui sera prise d’ici au 31 décembre 2026 influencera durablement le niveau de leurs revenus futurs.