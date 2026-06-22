Cumul emploi-retraite : ce qui va changer pour les retraités en 2027

Le cumul emploi-retraite s’apprête à vivre sa plus importante transformation depuis plusieurs années. Pour les futurs retraités qui envisagent de continuer à travailler après leur départ, une échéance s’impose désormais : le 31 décembre 2026. Passé cette date, les règles changent profondément et pourraient réduire sensiblement les revenus de nombreux seniors. Entre maintien du régime actuel et entrée dans un dispositif beaucoup plus restrictif, les prochains mois seront déterminants.

Stéphanie Haerts
Stéphanie Haerts
Publié le
Lecture : 3 min
0
Cumul emploi-retraite : ce qui va changer pour les retraités en 2027
Cumul emploi-retraite : ce qui va changer pour les retraités en 2027 © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Le 1er janvier 2027 marquera un tournant pour le cumul emploi-retraite. Alors que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a suspendu le recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite, elle a parallèlement instauré un durcissement majeur des règles applicables aux retraités qui poursuivent une activité professionnelle. Pour tous ceux dont la première pension de retraite de base prendra effet après le 31 décembre 2026, les conditions de cumul seront profondément modifiées.

Pourquoi 2026 devient une année stratégique pour vos revenus

Aujourd’hui, le cumul emploi-retraite demeure particulièrement avantageux pour les retraités partis à taux plein. En effet, une personne ayant atteint l’âge légal de départ et validé tous ses trimestres peut additionner intégralement sa pension et ses revenus professionnels. Selon l’analyse publiée par Le Monde le 19 juin 2026, cette possibilité permet parfois de doubler le niveau de revenus perçus après la cessation officielle d’activité. Par conséquent, de nombreux salariés choisissent de prolonger leur présence sur le marché du travail tout en percevant leur pension.

Cependant, cette situation favorable ne concernera plus les futurs retraités à partir de 2027. Selon les dispositions introduites par l’article 102 de la loi n° 2025-1403 relative à la Sécurité sociale, le cumul emploi-retraite ne sera plus organisé autour du critère du taux plein mais autour de l’âge du bénéficiaire. Ainsi, la date de liquidation de la première pension de base devient désormais l’élément central. Ceux dont la retraite prendra effet avant le 31 décembre 2026 conserveront les règles actuelles, tandis que les autres basculeront dans un système nettement moins généreux.

Cumul emploi-retraite : trois tranches d’âge qui changent complètement les règles

La réforme du cumul emploi-retraite introduit un fonctionnement différent selon l’âge du retraité. D’abord, avant l’âge légal de départ, fixé entre 62 et 64 ans selon les générations, chaque euro gagné dans le cadre d’une activité professionnelle viendra réduire le montant de la pension perçue. Autrement dit, la pension sera diminuée à hauteur des revenus professionnels encaissés. Dans certains cas, cette mécanique pourrait même conduire à neutraliser totalement le versement de la retraite pendant la période d’activité.

Ensuite, entre l’âge légal et 67 ans, le cumul emploi-retraite restera autorisé mais sous conditions strictes. Un plafond annuel de revenus sera instauré. Plusieurs documents de référence évoquent actuellement un seuil de 7 000 euros bruts par an. Au-delà de cette limite, une pénalité correspondant à 50 % du dépassement serait appliquée. Ainsi, un retraité dépassant le plafond de 5 000 euros verrait sa pension réduite de 2 500 euros. De plus, dans cette tranche d’âge, les revenus issus du cumul emploi-retraite ne permettraient plus de générer de nouveaux droits à retraite, ce qui réduit encore l’intérêt financier du dispositif pour certains profils.

Faut-il liquider sa retraite avant le 31 décembre 2026 ?

Face à ces nouvelles contraintes, de nombreux actifs proches de la retraite s’interrogent sur la meilleure stratégie à adopter. Le cumul emploi-retraite actuel reste particulièrement attractif pour ceux qui atteignent le taux plein avant la fin de l’année 2026. En liquidant leur pension avant cette échéance, ils sécurisent l’accès aux règles actuelles et préservent la possibilité de cumuler sans limitation leur pension et leur salaire. Selon Le Monde, il est désormais urgent d’engager les démarches administratives pour les personnes qui envisagent cette option, car les délais de traitement des dossiers peuvent être significatifs.

Toutefois, tous les futurs retraités ne seront pas nécessairement gagnants en partant plus tôt. Dans certains cas, poursuivre son activité quelques mois ou quelques années supplémentaires permet d’augmenter le montant de la pension grâce à des trimestres supplémentaires validés. Par ailleurs, à partir de 67 ans, le cumul emploi-retraite redeviendra intégralement libre. Les retraités pourront alors cumuler sans plafond leur pension et leurs revenus professionnels. Selon les informations publiées par Pleine Vie en juin 2026, cette tranche d’âge pourrait même permettre l’acquisition d’une seconde pension dans des conditions plus favorables que celles actuellement prévues.

L’enjeu financier est considérable. Le gouvernement estime que la réforme générera environ 400 millions d’euros d’économies dès 2027. Ce chiffre illustre l’ampleur du changement qui attend les futurs retraités. Dès lors, les prochains mois devront être consacrés à des simulations précises. Vérifier la date de prise d’effet de sa première pension, estimer ses futurs revenus, mesurer l’impact d’un départ avant ou après 2027 et comparer les scénarios avant et après 67 ans deviennent des étapes indispensables. Pour de nombreux salariés, la décision qui sera prise d’ici au 31 décembre 2026 influencera durablement le niveau de leurs revenus futurs.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Retraite de juillet 2026 : si vous êtes né avant 1964, la date de versement vient de tomber et beaucoup vont être surpris
Retraite

Retraite de juillet 2026 : si vous êtes né avant 1964, la date de versement vient de tomber et beaucoup vont être surpris

Pourquoi les moins diplômés perdent des années de retraite en bonne santé par rapport aux cadres, selon les derniers chiffres
Retraite

Pourquoi les moins diplômés perdent des années de retraite en bonne santé par rapport aux cadres, selon les derniers chiffres

Après 70 ans, oubliez Paris et Rome : cette ville européenne méconnue est la plus accessible et la plus sûre selon les voyageurs seniors
Retraite

Après 70 ans, oubliez Paris et Rome : cette ville européenne méconnue est la plus accessible et la plus sûre selon les voyageurs seniors

Emploi en France : les jeunes diplômés peinent à s’insérer, l’Apec alerte sur 2025
EmploiSociété

Apprentis : 84% exposés à la pénibilité, mais 96% satisfaits, un paradoxe inquiétant

Sondage : gagner plus ou travailler moins, les Français ont tranché
Action socialeEmploiLe Coin RSE

Sondage : gagner plus ou travailler moins, les Français ont tranché

Retraités : savez-vous vraiment comment est calculée votre retraite complémentaire ?
Retraite

Retraités : savez-vous vraiment comment est calculée votre retraite complémentaire ?

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly