Jobbing : ces petits services qui peuvent vraiment arrondir les fins de mois

Le principe repose sur des missions courtes réalisées pour des particuliers ou des entreprises. Bricolage, ménage, jardinage, garde d’enfants, entretien automobile ou assistance numérique : les compétences du quotidien peuvent être proposées contre rémunération, souvent dans un périmètre proche du domicile.

Face à la hausse du coût de la vie, ce modèle attire des salariés, des étudiants, des retraités et des personnes qui envisagent une reconversion professionnelle.

Des millions de particuliers séduits par les petits services

Le développement des plateformes spécialisées illustre l’ampleur prise par le phénomène. Créée en 2013, AlloVoisins revendique près de 5 millions de comptes créés et environ 100 000 nouvelles inscriptions chaque mois.

La plateforme annonce également 400 000 demandes mensuelles, réparties dans quelque 35 000 communes françaises. Le volume des transactions serait proche de 45 millions d’euros par mois.

Selon les données communiquées par l’entreprise, entre 85 % et 90 % des demandes reçoivent au moins une réponse. Ce taux témoigne d’un marché où les personnes à la recherche d’un service trouvent souvent un intervenant disponible à proximité.

Le fonctionnement reste direct : un particulier décrit sa demande, précise sa localisation et reçoit plusieurs propositions. Les candidats fixent généralement leurs tarifs et leur zone d’intervention.

Bricolage, ménage et jardinage en tête des demandes

Les missions les plus recherchées concernent le bricolage et les petits travaux : montage de meubles, peinture, fixation d’étagères, pose d’équipements ou installation d’électroménager.

Les services à la personne occupent aussi une place notable, avec le ménage, l’aide à domicile ou la garde d’enfants. Le jardinage, l’aide au déménagement et l’entretien automobile complètent les principales catégories.

Des plateformes comme Taskrabbit, Yoojo ou AlloVoisins mettent en relation les prestataires et les clients. Elles peuvent prélever une commission sur les transactions ou proposer des formules d’abonnement.

Pour le particulier, ce système permet de confier une intervention limitée qu’une entreprise traditionnelle n’accepterait pas toujours, faute de rentabilité. Pour le jobber, il offre la possibilité de travailler selon ses disponibilités.

Quand les missions préparent une reconversion

Pour certains jobbers, l’appoint financier devient progressivement une activité professionnelle.

Ancien chef pâtissier installé en Vendée, Vincent cumule un emploi de nuit avec des interventions en bricolage, jardinage et électricité, raconte le magazine Capital. Son objectif consiste à constituer une clientèle avant de créer sa propre structure.

En Gironde, Frédérique a transformé sa passion pour la couture en métier après un burn-out. Hadia, arrivée en France en 2020, a développé une clientèle régulière dans le ménage. Marc-Antoine, artisan spécialisé dans la maintenance immobilière, utilise quant à lui les plateformes pour remplir son planning et fidéliser de nouveaux clients.

Le jobbing peut ainsi servir de terrain d’essai. Il permet de mesurer la demande, d’affiner ses tarifs et de vérifier si une compétence peut soutenir une activité durable avant une reconversion complète.

Un profil détaillé pour obtenir ses premières missions

La confiance joue un rôle central dans le choix d’un intervenant. Un profil complet augmente les chances de recevoir des propositions.

Les plateformes recommandent notamment de présenter clairement ses compétences, de publier des photographies de réalisations précédentes et de faire vérifier son identité. Les évaluations laissées par les premiers clients deviennent ensuite un facteur déterminant.

Le demandeur a lui aussi intérêt à décrire précisément la mission. Des photographies, des dimensions ou une liste du matériel nécessaire permettent aux jobbers d’établir une proposition plus adaptée.

Le prix ne constitue pas le seul critère. La disponibilité, la proximité géographique, l’expérience et les avis peuvent peser dans la décision finale.

Des revenus qui doivent être déclarés

Le jobbing reste une activité rémunérée. Les sommes perçues ne sont donc pas automatiquement exonérées d’impôt ou de cotisations.

Lorsqu’une personne réalise des missions de manière régulière, la création d’un statut professionnel, souvent celui de micro-entrepreneur, devient généralement nécessaire. La chronique de Radio France évoque environ 25 % de prélèvements sociaux sur ces revenus, un niveau susceptible de varier selon la nature de l’activité et les règles applicables.

Pour une activité strictement occasionnelle, le traitement peut différer. La chronique mentionne un seuil annuel de 305 euros, sous lequel la création d’une micro-entreprise ne serait pas nécessaire. Au-delà, les revenus occasionnels doivent être portés sur la déclaration fiscale.

La fréquence des prestations, leur montant et leur caractère professionnel peuvent modifier les obligations. Une vérification auprès de l’Urssaf ou de l’administration fiscale permet d’appliquer le régime adapté à chaque situation.

Lorsque les paiements transitent par une plateforme, les montants encaissés peuvent être transmis à l’administration.