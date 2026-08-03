Canicule : 37 départements en vigilance jaune ce lundi 3 août, la moitié est du pays sous surveillance

Météo-France a placé 37 départements en vigilance jaune pour risque de canicule pour la journée du lundi 3 août 2026. L'information figure dans le bulletin émis ce lundi par l'organisme météorologique. La vigilance accrue touche en particulier la moitié est du pays.

Ce chiffre traduit une extension de la surveillance à de nouveaux départements, en raison d'un pic de chaleur attendu ce lundi. Vingt départements sont par ailleurs placés en vigilance orange canicule. Localement, les températures pourraient grimper jusqu'à 38°C, y compris dans le Nord.

Quinze départements franciliens et nordistes touchés pour la première fois

Sur les 37 départements en jaune, 22 y figuraient déjà les jours précédents : la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, les Vosges, la Haute-Saône, la Haute-Marne, l'Aube, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Nièvre, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal, l'Aveyron, le Tarn, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

Dans ces territoires, les seuils sont approchés ou dépassés depuis plusieurs jours et nuits consécutifs, sans toutefois basculer en canicule. Les nuits y sont restées entre 16°C et 22°C, jusqu'à 25°C près de la Méditerranée, en hausse par rapport aux nuits précédentes.

Quinze autres départements passent en jaune pour la première fois ce lundi, au titre du pic de chaleur : l'ensemble des régions Île-de-France et Hauts-de-France, ainsi que les Ardennes et la Marne. L'après-midi promet d'être rude dans ces secteurs, après une nuit déjà plus difficile que les précédentes.

Météo-France attend 34°C à Lille et à Abbeville, 35°C à Charleville-Mézières, 36°C à Reims et 37°C à Paris. Des pointes à 38°C sont possibles localement entre la Seine-et-Marne, l'Aisne et le Grand Est, mais aussi du Val-de-Saône au Lyonnais.

Une dégradation orageuse attendue par l'ouest

Le risque orageux est particulièrement marqué ce lundi : 77 départements de l'Hexagone sont placés en vigilance jaune pour les orages, à mesure qu'une dégradation s'annonce par l'ouest. Cette hausse des températures, qui touche surtout le Nord et le Nord-Est, ne devrait donc être que temporaire.

Les fortes chaleurs devraient se maintenir encore quelques jours dans le Sud-Est, mais baisser partout ailleurs dès mardi, voire dès lundi soir dans plusieurs régions. Concrètement, le Cantal, l'Aveyron et le Tarn repasseront en vigilance verte lundi à 22 heures, tandis que les quinze départements concernés par le pic de chaleur retrouveront ce même niveau mardi. Les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, elles, quitteront l'orange pour rejoindre le jaune dès lundi soir.

Mardi, il restera 18 départements en vigilance orange, de la Corse à la Provence et de la vallée du Rhône à la Franche-Comté, avec 21 départements encore en jaune, essentiellement dans une moitié est du pays. L'Alsace pourrait connaître des pointes à 35°C, voire 37°C, mardi après-midi. Mercredi, les plus fortes chaleurs, entre 36°C et 38°C, sont attendues vers le Languedoc et la Provence.

Jeudi et vendredi, un contraste thermique marqué doit s'installer avec la progression d'un air moins chaud, le mistral et la tramontane jouant un rôle réchauffant près de la Méditerranée. L'écart pourrait atteindre une quinzaine de degrés entre les côtes de la Manche, parfois difficilement au-dessus de 23°C, et le Var, encore à 38°C par endroits. Sur le reste du pays, des températures de 26°C à 30°C sont attendues.