Groenland, Antarctique : le boom du tourisme polaire inquiète les scientifiques

Le 7 septembre 2025, Le Monde mettait en lumière l’essor spectaculaire du tourisme polaire en Antarctique. Selon le quotidien, plus de 118 000 voyageurs ont visité le continent blanc durant la saison 2024-2025, contre environ 36 000 dix ans plus tôt. Cette croissance intervient alors que les scientifiques multiplient les alertes sur la fonte des glaces et l’accélération du changement climatique. Dans le même temps, le Groenland et l’Arctique attirent eux aussi un nombre croissant de visiteurs, fascinés par des paysages que beaucoup considèrent désormais comme éphémères.

Le tourisme polaire nourrit une course contre la montre

Le tourisme polaire ne ressemble plus à la destination confidentielle qu’il était encore il y a une vingtaine d’années. Désormais, les compagnies spécialisées proposent des croisières haut de gamme, des vols panoramiques ou encore des expéditions privées vers les régions les plus isolées de la planète. D’après Le Monde, la fréquentation de l’Antarctique a dépassé les 118 000 visiteurs lors de la saison 2024-2025, soit plus de trois fois le niveau observé dix ans auparavant. Le quotidien précise qu’environ 40 % des touristes sont américains, illustrant le caractère très international de cette clientèle. Pourtant, cette croissance intervient alors que les pôles figurent parmi les territoires les plus fragiles face au réchauffement climatique.

Cette évolution répond à un phénomène désormais bien identifié par les chercheurs : la volonté de découvrir un paysage avant qu’il ne change irrémédiablement. Ce comportement, souvent qualifié de « tourisme de la dernière chance », pousse des voyageurs fortunés à visiter les glaciers, la banquise ou les immenses étendues du Groenland avant leur disparition progressive. Reporterre souligne que certaines offres vont encore plus loin en proposant des survols privés des pôles à bord d’avions de luxe, destinés à une clientèle capable de dépenser plusieurs dizaines de milliers d’euros pour quelques heures d’observation. Paradoxalement, ces déplacements reposent principalement sur le transport aérien et maritime, deux secteurs fortement émetteurs de CO2, ce qui alimente le phénomène qu’ils viennent observer.

Le Groenland devient l’un des nouveaux symboles du tourisme polaire

Le tourisme polaire connaît également un essor rapide au Groenland, où les autorités voient dans cette activité un levier de développement économique. Le territoire accueille davantage de croisières et développe progressivement ses infrastructures afin d’attirer des visiteurs venus découvrir les fjords, les icebergs et les immenses glaciers. Selon Ouest-France, cette stratégie accompagne l’ouverture progressive du pays au tourisme international, dans un contexte où le changement climatique modifie profondément le paysage et facilite parfois l’accès à certaines zones autrefois difficiles à atteindre.

Cependant, cette dynamique soulève de nombreuses interrogations environnementales. Les scientifiques rappellent que la calotte glaciaire du Groenland perd chaque année des centaines de milliards de tonnes de glace, contribuant directement à l’élévation du niveau des mers. Dans ce contexte, chaque voyage vers ces régions éloignées génère une quantité importante de CO2, notamment en raison des longs trajets en avion auxquels s’ajoutent les émissions des navires de croisière. National Geographic rappelle que l’ouverture progressive de l’Antarctique au tourisme a conduit les autorités internationales à mettre en place des règles très strictes afin de limiter les impacts sur la faune, la flore et les écosystèmes. Les débarquements sont encadrés, le nombre de visiteurs simultanés est limité sur certains sites et les comportements des passagers sont soumis à un protocole précis. Malgré ces mesures, les émissions liées au transport restent impossibles à neutraliser.

Le tourisme polaire entretient un paradoxe climatique de plus en plus critiqué

Le tourisme polaire repose sur une contradiction difficile à ignorer. D’un côté, les voyageurs cherchent à contempler des paysages parmi les plus préservés de la planète. De l’autre, ils utilisent des moyens de transport particulièrement émetteurs de CO2 pour y parvenir. Les longues liaisons aériennes, auxquelles s’ajoutent plusieurs jours de navigation à bord de navires de croisière, représentent une empreinte carbone importante par passager. Or, les régions polaires se réchauffent plus rapidement que la moyenne mondiale, ce qui accentue encore le paradoxe. Les scientifiques rappellent régulièrement que l’Arctique se réchauffe près de quatre fois plus vite que le reste de la planète, selon plusieurs études récentes.

Face à cette situation, les organisations chargées d’encadrer ces expéditions tentent de limiter les effets directs sur les écosystèmes. L’Association internationale des opérateurs touristiques en Antarctique (IAATO) impose ainsi des règles strictes concernant les débarquements, les distances à respecter avec la faune et le nombre de passagers autorisés sur les sites sensibles. National Geographic rappelle que ces protocoles ont été mis en place afin d’éviter une pollution locale et de préserver un environnement parmi les plus fragiles au monde. Toutefois, ces mesures ne règlent pas la principale difficulté : les émissions générées par le transport jusqu’aux pôles. Comme le souligne Reporterre, observer les conséquences du réchauffement climatique grâce à des voyages fortement carbonés revient à participer, au moins en partie, au phénomène que l’on déplore.

Le débat dépasse désormais le seul cadre environnemental. Il interroge aussi la responsabilité des voyageurs les plus aisés, capables de consacrer plusieurs dizaines de milliers d’euros à quelques jours d’expédition. Pendant que de nombreuses populations subissent déjà les conséquences des vagues de chaleur, des sécheresses ou des inondations, une minorité transforme les effets du dérèglement climatique en expérience touristique exclusive. Ce contraste nourrit les critiques des associations de défense de l’environnement, qui dénoncent une forme de tourisme du privilège. Le tourisme polaire devient ainsi le symbole d’une économie où les conséquences du changement climatique créent elles-mêmes de nouveaux marchés. Cette contradiction pourrait encore s’accentuer dans les prochaines années.

L’amélioration des infrastructures au Groenland, l’ouverture de nouvelles routes maritimes liée au recul de la banquise et la demande croissante pour les voyages d’exception devraient continuer d’alimenter le secteur. Pourtant, les scientifiques insistent sur l’urgence de réduire les émissions de CO2 à l’échelle mondiale afin de ralentir la fonte des glaces. Plus les visiteurs affluent vers les pôles pour admirer des paysages menacés, plus ces déplacements contribuent, indirectement, à accélérer leur transformation. Le tourisme polaire illustre ainsi l’un des paradoxes les plus frappants de notre époque : parcourir des milliers de kilomètres pour observer un monde qui disparaît, tout en participant à sa disparition.