Pourquoi de plus en plus de supermarchés remettent la consigne sur les bouteilles en verre

La consigne sur les bouteilles en verre fait son grand retour ! Alors que 518 000 produits ont déjà été vendus, découvrez comment cette initiative pourrait révolutionner vos courses et l’avenir de la planète.

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Nicolas Jean
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Pourquoi de plus en plus de supermarchés remettent la consigne sur les bouteilles en verre
Pourquoi de plus en plus de supermarchés remettent la consigne sur les bouteilles en verre © Social Mag
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La consigne sur les bouteilles en verre pourrait revenir dans les supermarchés. Citeo, une entreprise privée spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers, porte l’expérimentation ReUse, qui vise à relancer la consigne pour bouteilles en verre. Abandonnée depuis plus de quarante ans, cette pratique pourrait modifier notre façon de consommer et de recycler le verre.

Le projet ReUse, porté par Citeo

Le projet ReUse a démarré en juin 2025, puis la consigne a été réintroduite en octobre 2025. L’expérimentation couvre la Bretagne, les Hauts-de-France, la Normandie et les Pays de la Loire. Elle réunit 362 magasins engagés.

ReUse regroupe 52 marques et a mis 663 000 emballages réemployables en circulation. Chaque magasin propose en moyenne 17,5 références, et certains en comptent plus de 50 en rayon. Citeo veut étendre le réseau à 450 magasins d’ici fin 2026, avant un déploiement national en 2027, rapporte actu.fr.

Ce que disent les chiffres et les critiques

Le démarrage est encourageant : plus de 518 000 produits vendus en un an. L’initiative a aussi ses détracteurs. Le 11 juin 2026, l’association Zero Waste France a publié un rapport critique qui estime que le projet n’a pas encore atteint ses objectifs. Selon elle, le déploiement est freiné par le nombre limité de magasins, alors que Citeo visait 750 magasins à l’automne 2025, et par des prix supérieurs à ceux des emballages non consignés.

Valentin Fournel, directeur de l’innovation de Citeo, reconnaît que le coût des emballages consignés devra se rapprocher de celui des emballages jetables pour qu’ils se développent vraiment.

Qui participe au projet

Une « coalition inédite » s’est formée autour de ReUse et rassemble près de 400 acteurs. Parmi les marques engagées, la Brasserie Lancelot, en Bretagne, a vendu 35 000 bouteilles réemployables en un an. Ce chiffre représente 14 % de ses ventes en bouteilles de 75 cl.

Des partenaires variés, parfois concurrents, participent au dispositif. Citeo affirme que « les 16 millions de consommateurs disponibles » sont au centre de cette transition, et mise sur le partage des savoir-faire et de la logistique pour faire fonctionner la consigne.

Et après ? perspectives et enjeux

La consigne pour réemploi progresse malgré les obstacles. La Bretagne fournit 27 % des bouteilles rapportées. Maillky Danton, responsable du Super U de Conlie, signale un retour moyen de 300 articles par mois et décrit une « courbe ascendante ».

Citeo et ses partenaires misent désormais sur une offre plus large et une meilleure visibilité en magasin pour convaincre davantage de consommateurs. De nouvelles bouteilles standardisées et des bocaux réemployables sont attendus en 2026, avec de possibles modifications légales. L’objectif reste une consigne étendue à l’échelle nationale d’ici fin 2027, qui transformerait les habitudes de consommation et de recyclage en France.

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