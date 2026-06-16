Éco-recharges : pourquoi elles coûtent parfois plus cher que le produit d’origine

Le 16 juin marque la Journée internationale de la recharge, un rendez-vous consacré aux solutions permettant de réduire les emballages à usage unique. Dans ce contexte, les éco-recharges connaissent une progression continue. Selon Worldpanel 2025, cité par Yves Rocher, ce marché a gagné un million de consommateurs supplémentaires en 2025 par rapport à 2024. Pourtant, malgré cet engouement, les éco-recharges ne tiennent pas toujours leur promesse de faire baisser la facture du consommateur.

Des prix parfois plus élevés que le produit d’origine

En théorie, les éco-recharges permettent de réduire la quantité de plastique utilisée et donc, potentiellement, les coûts de fabrication. Cependant, la réalité observée en magasin est souvent différente. Une enquête menée par RMC Conso révèle plusieurs cas où les éco-recharges affichent un prix au litre supérieur à celui du produit d’origine.

Ainsi, un gel douche Cadum est vendu 8,52 euros le litre dans son flacon classique, tandis que son format recharge atteint 9,06 euros le litre. De même, un savon liquide pour les mains Carrefour est affiché à 2,18 euros le litre dans son emballage standard contre 2,78 euros le litre en recharge. Le constat est identique pour certains gels douche Sanex, dont la recharge atteint 11,09 euros le litre contre 8,56 euros pour la bouteille classique, selon la même enquête.

Par ailleurs, les éco-recharges souffrent régulièrement d’un problème de disponibilité. L’enquête publiée dans le numéro de février 2026 de 60 Millions de consommateurs souligne que les ruptures de stock et les incohérences entre produits et recharges compliquent l’adoption de ce mode de consommation. Selon cette enquête relayée par Doctissimo, certaines enseignes proposent parfois des recharges sans le contenant correspondant ou inversement, créant des « recharges orphelines » qui découragent les acheteurs.

Le rôle déterminant des enseignes dans le coût final

Les fabricants rappellent toutefois qu’ils ne maîtrisent pas toujours le prix affiché en rayon. Dans l’enquête de RMC Conso, la marque Soupline explique que « le distributeur est libre de fixer les prix de vente au consommateur ». Cette liberté tarifaire explique pourquoi une même recharge peut être avantageuse dans un magasin et moins intéressante dans un autre.

Cette situation s’explique notamment par les stratégies commerciales des distributeurs. Les produits les plus vendus servent souvent de produits d’appel afin d’attirer les consommateurs. Or, les ventes des flacons classiques restent largement supérieures à celles des éco-recharges. Les promotions se concentrent donc davantage sur les emballages traditionnels, ce qui peut aboutir à un paradoxe : un bidon en plastique rigide devient temporairement moins cher que sa version recharge.

Les marques elles-mêmes reconnaissent que cette incohérence freine le développement du marché. Emilie Chauvin, cheffe de produit chez Briochin pour Marcel’s Green Soap, explique à RMC Conso que « la cohérence du prix est indispensable pour que l’écorecharge se développe ». Elle précise que les prix marketing recommandés par la marque sont « 33 % moins élevés sur la recharge que sur l’original ». Cependant, elle rappelle également que les industriels ne décident pas du tarif final pratiqué en magasin.

Éco-recharges : un intérêt écologique réel malgré des défis économiques

Si certaines éco-recharges demeurent plus chères, leur intérêt environnemental reste largement reconnu. Une recharge permet généralement d’utiliser entre 60 % et 80 % de plastique en moins qu’un emballage traditionnel. La marque précise qu’un bidon classique nécessite environ 30 grammes de plastique pour 300 millilitres de produit, contre seulement 10 grammes pour 600 millilitres dans une recharge.

Au-delà de la réduction des déchets, les éco-recharges permettent également de diminuer les émissions liées au transport grâce à leur poids plus faible. Cet argument est régulièrement mis en avant à l’occasion de la Journée internationale de la recharge. Selon la Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA), relayée le 10 juin 2026 lors de la campagne nationale consacrée à la recharge, 59 % des consommatrices de cosmétiques ont acheté au moins une recharge au cours de l’année écoulée. La FEBEA identifie toutefois plusieurs freins persistants : une disponibilité insuffisante en magasin, un manque d’information et une visibilité encore limitée des produits rechargeables.

Les fabricants avancent également un argument économique peu connu du grand public : produire certaines éco-recharges coûterait actuellement plus cher que fabriquer les emballages classiques. Alexandra Ferré, directrice RSE d’Yves Rocher, explique à RMC Conso que le développement des recharges nécessite d’importants investissements en recherche et développement ainsi que des adaptations industrielles spécifiques. De plus, les volumes vendus restent encore insuffisants pour générer de véritables économies d’échelle.

Cette transformation est néanmoins encouragée par la réglementation. La loi AGEC fixe notamment un objectif de 10 % d’emballages réemployés d’ici 2027. Dans cette perspective, Yves Rocher affirme viser une réduction de 30 % de son utilisation de plastique d’ici 2030 par rapport à 2019. La marque indique avoir déjà atteint une baisse de 18 %, selon les déclarations de sa direction RSE à RMC Conso. Dans le même temps, l’entreprise poursuit ses investissements industriels dans les formats rechargeables, comme l’a rappelé le groupe à l’occasion de la Journée internationale de la recharge du 16 juin 2026.

Face à ces constats, les consommateurs doivent donc rester vigilants. Comparer systématiquement les prix au litre ou à l’usage demeure indispensable. Car si les éco-recharges représentent un progrès environnemental réel, leur avantage économique dépend encore largement des stratégies commerciales des enseignes et du niveau de maturité d’un marché en pleine évolution.