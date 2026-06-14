Mauvaise nouvelle pour les vacanciers en Italie : une plage populaire interdit les parasols entre 10 et 65 ans, les vacanciers sont choqués

Sur la plage de Punta Molentis, sur la côte sud-est de la Sardaigne, une nouvelle règle fait réagir les baigneurs. La municipalité de Villasimius a interdit l’installation de parasols aux personnes de 10 à 65 ans, pour des raisons de sécurité. L’objectif est de faciliter l’évacuation, après un incident sérieux survenu l’an dernier.

Ce qui est interdit et pourquoi

L’ordonnance municipale, publiée sur le site de la commune, interdit d’installer des structures comme des parasols, des gazebos ou des tentes aux personnes de 10 à 65 ans. Seules les familles avec des enfants de moins de 10 ans et les personnes de 65 ans ou plus peuvent utiliser un grand parapluie ou un parasol. La mesure doit rendre les évacuations plus rapides en cas d’incident.

L’an dernier, un incendie criminel a touché la région et les autorités ont dû évacuer les baigneurs par la mer, plus de 200 véhicules s’étant retrouvés piégés par les flammes. La fréquentation de la zone et le grand nombre de parasols installés avaient compliqué l’accès à la plage et gêné les secours.

Tarifs, horaires et qui est exonéré

L’accès à la plage de Punta Molentis coûte 10 € par personne pendant l’été. Certaines catégories en sont exemptées, en particulier les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants. La plage est ouverte de 8 h à 20 h 30, et doit être entièrement libérée à partir de 21 h.

Cette mesure rejoint d’autres décisions de régulation des plages italiennes. Sur la côte d’Ostia, près de Rome, des fermetures temporaires ont par exemple été décidées cette saison, pour d’autres raisons.

Comment ça se passe sur les plages italiennes

En Italie, la baignade s’organise souvent autour des stabilimenti balneari, ces clubs de plage payants où les parasols et les chaises longues sont disposés de façon ordonnée. À Punta Molentis, ce type d’établissement n’est pas autorisé. Les baigneurs apportent donc leur propre matériel et encombrent l’espace, ce qui crée des engorgements et des risques.

Les débats sur l’usage des plages publiques et privées sont vifs. En Sardaigne, des règles strictes protègent l’environnement : emporter du sable peut coûter jusqu’à 3 220 € d’amende. Certaines communes du littoral imposent aussi des nattes de paille, pour éviter que le sable parte avec les serviettes.

Réactions des baigneurs et perspectives

L’interdiction suscite des critiques et des moqueries. Sur le ton du sarcasme, certains demandent s’il faut « devenir parent » pour être exempté, d’autres redoutent les « brûlures » faute de protection solaire. La commune maintient sa décision et rappelle que la sécurité des baigneurs reste prioritaire.