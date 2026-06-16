Yuka dénonce le colorant bleu brillant FCF dans les sirops de menthe français

Sur les terrasses de cafés comme sur les tables de kermesses, le sirop de menthe s’impose avec son vert éclatant. Pourtant, cette teinte si caractéristique n’a rien de naturel. Mardi 16 juin 2026, Yuka, l’application mobile qui scanne et évalue les produits alimentaires, lance une campagne contre l’utilisation d’un colorant controversé dans ces boissons : le bleu brillant FCF, référencé sous le code E133. L’enjeu dépasse la simple question esthétique. Avec 85 millions d’utilisateurs répartis dans 12 pays, la plateforme indépendante entend faire pression sur les fabricants pour qu’ils retirent cet additif de synthèse et généralisent les versions transparentes, sans surcoût pour les consommateurs.

La menthe fraîche tire son vert du processus de photosynthèse. Les sirops industriels, eux, sont obtenus à partir d’arômes extraits des composés de la plante. Leur couleur naturelle ? Incolore ou jaunâtre. Pour obtenir ce vert emblématique, les fabricants ajoutent le bleu brillant FCF, auquel ils associent un colorant jaune ou caramel. Une opération purement cosmétique, héritée de décennies d’habitudes de consommation et de stratégies marketing, mais qui soulève des interrogations sanitaires croissantes.

Un additif de synthèse suspecté de risques pour la santé

Le bleu brillant FCF appartient à la famille des colorants azoïques de synthèse. Son utilisation dans l’industrie alimentaire est autorisée en Europe, mais il fait l’objet de controverses scientifiques récurrentes. Plusieurs études pointent des risques potentiels pour la santé, notamment des liens avec l’hyperactivité chez les enfants et des réactions allergiques chez certains consommateurs sensibles. D’autres travaux suggèrent des effets perturbateurs sur le système immunitaire.

Face à ces interrogations, Yuka adopte une position claire : puisque cet additif ne répond qu’à un enjeu esthétique, sans apporter aucune valeur nutritionnelle ni améliorer la conservation du produit, son usage devrait être abandonné. La campagne lancée ce mardi vise à sensibiliser les consommateurs et à inciter les industriels à modifier leurs recettes. L’application met en avant le fait que des alternatives existent déjà sur le marché, certains fabricants proposant des sirops de menthe naturellement incolores ou très légèrement teintés.

Une attente de consommation façonnée par des décennies de marketing

Pourquoi ce vert artificiel s’est-il imposé comme une norme ? Les spécialistes du marketing alimentaire expliquent que la couleur joue un rôle fondamental dans la perception du goût. Un sirop de menthe incolore peut sembler fade ou peu appétissant aux yeux du grand public, habitué depuis l’enfance à associer le vert à la fraîcheur mentholée. Cette construction mentale a été renforcée par des campagnes publicitaires répétées et par l’omniprésence de ces boissons colorées dans les lieux de convivialité.

Selon Topsante, les tendances de l’apéritif évoluent pourtant vers des alternatives plus naturelles. Les sirops maison, notamment à base de pêche ou d’autres fruits, gagnent du terrain. Ces préparations artisanales, qui ne nécessitent que trois ingrédients (fruits, sucre, eau), se conservent plusieurs semaines au réfrigérateur et offrent une palette aromatique plus riche, sans recourir aux colorants de synthèse. Un mouvement qui illustre la volonté croissante des consommateurs de maîtriser la composition de ce qu’ils boivent.

La stratégie de Yuka face aux géants de l’agroalimentaire

La démarche de Yuka s’inscrit dans une dynamique plus large de transparence alimentaire. Depuis sa création, l’application a déjà obtenu plusieurs succès face aux industriels, les poussant à reformuler certains produits après des notations défavorables. La campagne contre le bleu brillant FCF dans les sirops de menthe repose sur trois leviers : l’information des consommateurs via l’application, la pression médiatique, et le dialogue direct avec les fabricants.

L’objectif affiché est double. D’abord, convaincre les marques de retirer l’E133 de leurs formules. Ensuite, éviter que ce retrait ne se traduise par une augmentation des prix, ce qui pourrait pénaliser les ménages modestes pour lesquels le sirop de menthe reste une boisson accessible. Yuka insiste sur le fait que le coût du colorant est négligeable dans la structure de prix d’un sirop. Son retrait ne devrait donc pas justifier de répercussion tarifaire.

Des alternatives déjà présentes sur le marché français

Plusieurs fabricants proposent déjà des sirops de menthe sans colorant artificiel. Ces produits, souvent issus de gammes bio ou estampillés « sans additifs », démontrent qu’il est techniquement possible de commercialiser des versions transparentes ou légèrement jaunes. Leur part de marché reste cependant marginale, autour de 15 % selon les estimations du secteur. La majorité des consommateurs continuent d’acheter les versions traditionnelles, par habitude ou par méconnaissance des enjeux sanitaires.

Le défi pour Yuka consiste donc à inverser cette tendance. L’application mise sur la pédagogie : en scannant une bouteille de sirop, l’utilisateur découvre la présence de l’E133 et reçoit des explications sur ses potentiels effets indésirables. Un système de notation claire permet de comparer instantanément plusieurs produits et d’orienter l’achat vers des alternatives plus saines. Cette stratégie de notation a déjà fait ses preuves sur d’autres catégories de produits, contraignant certains industriels à revoir leurs recettes pour éviter une mauvaise publicité.

Implications pour la responsabilité sociale des entreprises

La question posée par cette campagne dépasse le simple cadre du sirop de menthe. Elle interroge la responsabilité des entreprises agroalimentaires dans leurs choix de formulation. Lorsqu’un additif ne sert qu’à satisfaire une attente esthétique héritée du marketing, est-il légitime de l’utiliser si des doutes planent sur son innocuité ? La réponse engage la notion de RSE (responsabilité sociale des entreprises), de plus en plus scrutée par les consommateurs et les investisseurs.

Dans un contexte où les attentes sociétales évoluent rapidement vers plus de naturalité et de transparence, les marques qui prendront les devants sur ces questions pourraient gagner un avantage concurrentiel significatif. À l’inverse, celles qui maintiendraient des formules contestées risquent de perdre la confiance d’une partie de leur clientèle. La campagne de Yuka s’apparente donc à un test de réactivité pour l’industrie du sirop, mais aussi à un signal envoyé à l’ensemble du secteur alimentaire.

Perspectives d’évolution de la réglementation européenne

Si l’E133 reste autorisé en Europe, plusieurs pays ont déjà durci leur réglementation sur les colorants azoïques. La France pourrait être amenée à suivre cette voie si les pressions citoyennes et les données scientifiques continuent de s’accumuler. Les associations de consommateurs, relayées par des plateformes comme Yuka, jouent un rôle d’alerte qui peut conduire les autorités sanitaires à réévaluer certains additifs.

En attendant d’éventuelles évolutions réglementaires, le pouvoir d’achat conscient reste l’arme principale des consommateurs. Choisir un sirop sans colorant artificiel, même s’il ne correspond pas à l’image mentale du vert éclatant, constitue un geste concret en faveur d’une alimentation plus saine. Les industriels, attentifs aux parts de marché, ne manqueront pas de réagir si cette tendance s’amplifie. La campagne lancée ce mardi par Yuka pourrait donc marquer un tournant dans la composition des sirops de menthe vendus en France, et au-delà, dans l’approche globale des additifs cosmétiques dans l’industrie alimentaire.