Péages libres : la transition écologique des autoroutes, mais à quel prix social ?

Le flux libre promet une autoroute plus verte : 9,5 millions de litres de carburant économisés chaque année, 28 hectares de nature restaurée, moins de pollution. Une victoire pour la transition écologique ? Oui, mais seulement pour ceux qui peuvent comprendre le paiement numérique. Pour les autres, un nouveau fossé se creuse.

Un pas pour l’environnement : le flux libre transforme les autoroutes françaises

Depuis 2019, la France expérimente un nouveau modèle autoroutier. Les péages libres suppriment les barrières physiques au profit de portiques équipés de caméras qui lisent les plaques d’immatriculation. Quatre axes sont déjà concernés en ce vendredi 31 juillet 2026 : l’A79 entre l’Allier et la Saône-et-Loire depuis novembre 2022, l’A13-A14 reliant Paris à la Normandie depuis décembre 2024, l’A4 à Boulay en Moselle depuis 2019, et bientôt la future A69 entre Toulouse et Castres dès octobre prochain. Selon les ministères de la Transition écologique et des Transports, « une autoroute à péage en flux libre est une autoroute payante, mais sans barrière de péage ». Le paiement s’effectue dans les 72 heures via internet, en bureau de tabac grâce à la solution Nirio, ou automatiquement avec un badge de télépéage.

9,5 millions de litres de carburant économisés : le bilan environnemental du flux libre

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur les seuls axes A13 et A14, la suppression des barrières permet d’économiser 9,5 millions de litres de carburant par an. Chaque arrêt évité réduit la consommation : les véhicules ne freinent plus, n’attendent plus au ralenti, ne redémarrent plus brutalement. En période de fort trafic, les automobilistes gagnent jusqu’à 30 minutes sur un trajet moyen de 2h30. Moins de temps sur la route signifie moins d’émissions de CO2, moins de particules fines, moins d’usure des pneumatiques. Le bilan carbone s’améliore mécaniquement. Les concessionnaires Sanef et Aliae, gestionnaires de ces infrastructures, voient dans ce système une double performance : économique pour l’usager, écologique pour la planète.

28 hectares libérés pour la restauration écologique : fin des zones de péage polluantes

Au-delà du carburant, la transformation physique du territoire impressionne. Les anciennes plateformes de péage occupaient 28 hectares, artificialisés, bétonnés, éclairés jour et nuit. Leur démantèlement libère ces surfaces pour la restauration écologique : replantation d’espèces locales, création de corridors biologiques, réduction de la pollution lumineuse. Les ministères soulignent que ces espaces retrouvent progressivement leur fonction naturelle. Les insectes pollinisateurs, les petits mammifères et les oiseaux peuvent à nouveau circuler. La biodiversité gagne du terrain. Dans un contexte où l’artificialisation des sols fait débat, cette renaturation compte. Elle s’inscrit dans les objectifs de zéro artificialisation nette fixés pour 2050.

Josélito Bellet, responsable flux libre chez Sanef, rappelle que « huit millions de clients empruntent l’axe Paris-Normandie chaque année. On arrive parfois à avoir une centaine de kilomètres de bouchons cumulés, ce qui représente la moitié du trajet. Et la plupart de ces bouchons sont dus aux barrières de péage. » La fluidification du trafic réduit donc directement les émissions polluantes. Un véhicule qui roule à vitesse constante consomme moins qu’un véhicule qui alterne accélérations et freinages. Les pics de pollution liés aux files d’attente diminuent. La qualité de l’air s’améliore aux abords des anciennes gares de péage. En pleine période de chassé-croisé estival, le dispositif montre toute son efficacité : moins d’embouteillages, moins de stress, moins de pollution.

Mais qui peut vraiment utiliser ce système ? Les enjeux d’accessibilité

Derrière les bénéfices environnementaux, une question sociale émerge. Le paiement en ligne suppose un accès à internet, une carte bancaire, une maîtrise des interfaces numériques. Or, 17 % des Français souffrent d’illectronisme selon l’INSEE. Pour eux, le flux libre représente un obstacle. Le système Nirio en bureau de tabac offre une alternative, mais encore faut-il connaître son existence et trouver un point de vente ouvert dans les 72 heures. Les touristes étrangers, les personnes âgées peu connectées, les automobilistes occasionnels risquent l’oubli. Et l’oubli coûte cher : 90 euros d’indemnité forfaitaire, réduite à 10 euros sous 15 jours, puis 375 euros après deux mois. Cet oubli peut coûter cher, particulièrement pour les usagers les plus vulnérables.

Seniors et utilisateurs non-connectés : risque de discrimination technologique

La transition numérique exclut ceux qui ne peuvent pas suivre. Les seniors représentent une part importante des automobilistes. Certains ne possèdent pas de smartphone, ne maîtrisent pas les paiements en ligne, préfèrent les échanges humains. Le flux libre supprime justement l’interaction humaine. Plus de guichetier pour expliquer, rassurer, encaisser. La technologie impose son rythme. Les associations de consommateurs dénoncent une discrimination par l’âge et le niveau de compétence numérique. Le risque : créer une autoroute à deux vitesses, où les connectés profitent de la fluidité tandis que les autres subissent amendes et anxiété. La transition écologique ne peut réussir sans justice sociale. L’inclusion numérique devient un prérequis à l’inclusion routière.

Trois canaux de paiement pour inclure tous les automobilistes

Les gestionnaires tentent de répondre à ces critiques. Trois modes de paiement coexistent : le site internet du concessionnaire pour les connectés, les bureaux de tabac et maisons de la presse équipés de Nirio pour les non-connectés, et le badge de télépéage pour les abonnés. Les 13 000 points de vente Nirio en France offrent théoriquement un maillage dense. Mais la réalité diffère selon les territoires. En zone rurale, trouver un buraliste ouvert le dimanche relève du parcours du combattant. Les horaires d’ouverture limitent l’accessibilité. Le badge télépéage reste la solution la plus simple, mais il suppose un abonnement mensuel que tous les automobilistes occasionnels ne souhaitent pas souscrire. L’effort d’inclusion existe, mais il reste insuffisant pour garantir une égalité d’accès réelle.

Arnaque aux SMS frauduleux : les plus vulnérables en première ligne

La complexité du système attire les escrocs. Les ministères alertent : « Des escrocs profitent du déploiement des péages en flux libre pour envoyer des messages frauduleux demandant de payer un solde en urgence. Ne répondez jamais à ces messages et ne cliquez sur aucun lien ni pièce jointe. » Les seniors, moins familiers des arnaques numériques, tombent plus facilement dans le piège. Ils reçoivent un SMS imitant parfaitement les communications officielles, cliquent, saisissent leurs coordonnées bancaires, perdent de l’argent. La fraude prospère sur l’anxiété générée par le nouveau système. Ceux qui craignent l’amende deviennent des proies faciles. La transition technologique crée des failles de sécurité dont les plus fragiles paient le prix.

Vers une transition juste : comment démocratiser le flux libre

Le flux libre porte un potentiel écologique indéniable. Mais sa généralisation exige des garanties sociales. Les concessionnaires doivent multiplier les campagnes d’information, simplifier les interfaces de paiement, étendre les horaires des points Nirio. Les pouvoirs publics pourraient imposer un délai de paiement plus long pour les primo-utilisateurs, ou une tolérance renforcée pour les automobilistes âgés. Des panneaux d’information plus visibles, des SMS de rappel automatiques, des applications mobiles plus intuitives : autant de pistes pour réduire l’exclusion. La transition écologique ne sera légitime que si elle embarque tout le monde. Sinon, elle restera l’apanage des connectés, creusant les inégalités territoriales et générationnelles.