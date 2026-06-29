L’Espagne ferme ses plages en pleine canicule : une bactérie mangeuse de chair prolifère dans des eaux à 30°C, les baigneurs n’en savaient rien

Le réchauffement progressif des mers, amplifié par les canicules estivales, a favorisé la propagation de la bactérie Vibrio, surnommée la « bactérie mangeuse de chair ». D’après le magazine Science et Vie, plusieurs plages d’Espagne ont été fermées, une décision radicale mais jugée nécessaire face à la hausse des risques sanitaires. Quand la température de l’eau monte, la prolifération s’accélère, et les autorités européennes y voient un problème de santé publique.

Vibrio se multiplie : quels risques ?

La bactérie Vibrio se développe dans les eaux côtières chaudes, souvent au-delà de 20 °C, et dans les zones peu salées comme les estuaires et les lagunes. On retrouve ces conditions sur de nombreuses côtes européennes, surtout en mer Baltique et en mer du Nord, où les alertes sanitaires se multiplient.

Un épisode de 2018 l’avait déjà montré : 445 cas recensés en mer Baltique, soit plus du triple de la moyenne annuelle habituelle.

Les complications liées à Vibrio restent rares, mais elles peuvent être graves. Parmi elles, la fasciite nécrosante et la septicémie. Les personnes fragiles et immunodéprimées sont les plus exposées, avec des formes cliniques qui peuvent mettre la vie en danger.

Surveillance renforcée et gestes à adopter

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) a renforcé la surveillance des eaux côtières dès 2026. À l’aide du suivi par satellite, il cherche à anticiper les périodes à risque le long des côtes avant qu’une crise sanitaire ne survienne. Le but : freiner la propagation de Vibrio et limiter ses effets sur la santé publique comme sur l’économie touristique.

Au quotidien, quelques gestes simples sont recommandés :

cuire correctement les fruits de mer

éviter de se baigner avec une plaie ouverte ou récente

Ces précautions réduisent nettement le risque d’infection.

Ce que ça change pour l’environnement et l’économie

La situation rappelle la vitesse du réchauffement en Méditerranée, qui se réchauffe 20 % plus vite que les autres mers. Le phénomène aggrave le danger sanitaire et pèse sur les régions côtières qui vivent du tourisme. La fermeture des plages espagnoles à l’été 2026 en est un exemple direct : elle frappe des économies locales centrées sur le tourisme balnéaire.

Hatim Aznague, analyste auprès de l’Union pour la Méditerranée, a déclaré : « La Méditerranée nous montre ce que représente un monde plus chaud ». Il y voit l’urgence d’une coopération internationale renforcée face au double défi sanitaire et climatique. « Sur nos côtes, le littoral ne fait pas partie de l’économie ; il est l’économie », a-t-il ajouté, pour souligner le poids de ces zones en Europe.