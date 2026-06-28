Une explosion sans précédent des impayés dans le parc social

En 2025, les bailleurs sociaux ont recensé 175 000 dossiers de loyers impayés, un chiffre qui ne cesse de progresser depuis plusieurs années. Loin de relever de la mauvaise foi, ces situations traduisent une précarisation massive des ménages : moins d’un cas sur dix résulte d’une volonté délibérée de ne pas payer, selon une étude publiée en janvier dernier. L’immense majorité des locataires concernés se trouvent dans l’impossibilité matérielle d’honorer leurs échéances mensuelles.

Maëlys, locataire d’un T3 à La Seyne-sur-Mer dans le Var pour 670 euros par mois, incarne parfaitement la spirale de l’endettement involontaire. Lorsque son mari, cuisinier de métier, tombe malade et doit interrompre son activité professionnelle, la famille bascule brutalement. « On s’est retrouvé avec un seul salaire et toutes les factures. J’étais sous l’eau. Le loyer, je ne pouvais plus le payer. Je priorisais mes enfants, ma petite famille au loyer », confie-t-elle à nos confrères de RMC. En quelques mois seulement, sa dette atteint près de 6 000 euros. « Je passais mes nuits à pleurer. J’ai paniqué, j’ai stressé », ajoute-t-elle, confrontée à un dilemme que des centaines de milliers de ménages connaissent désormais : choisir entre se nourrir et se loger.

De la classe populaire à la classe moyenne : tous les profils touchés

L’analyse de la Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), association nationale de défense des consommateurs, révèle une mutation profonde de la sociologie des impayés. Guillaume Aichelmann, chargé de mission Logement social à la CLCV, constate que « désormais tous les ménages sont concernés, de la classe populaire à la classe moyenne, en passant par des employés comme des retraités ». Le montant moyen des dossiers d’impayés s’établit autour de 3 000 euros, mais l’association observe une progression inquiétante des situations dépassant 6 000 euros. Certains cas extrêmes atteignent même plusieurs dizaines de milliers d’euros d’arriérés cumulés.

Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation pour le logement, confirme : « Les impayés sont rarement de la mauvaise volonté de la part des locataires, c’est souvent des ruptures conjugales, ça entraîne beaucoup de problèmes sociaux et de logement. » Aux séparations conjugales s’ajoutent les problèmes de santé, les pertes d’emploi, les accidents de la vie qui transforment en quelques semaines des situations financières stables en gouffres budgétaires. La fragilité économique touche désormais des catégories sociales qui, il y a encore une décennie, semblaient protégées par leur statut d’employés ou de retraités modestes.

30 000 expulsions en 2025, soit 27 % de plus en un an

Derrière les statistiques d’impayés se profile une réalité encore plus brutale : celle des expulsions. En 2025, plus de 30 000 locataires ont été expulsés de leurs logements sociaux, soit une augmentation vertigineuse de 27 % en un an. « C’est 60 000 personnes qui se retrouvent à la rue, hébergées par des amis, dans des hôtels sociaux et parfois sans abris », précise Manuel Domergue. Comme l’indique une analyse récente sur la précarisation en Europe, l’inflation fragilise désormais des millions de personnes, y compris dans le parc social censé offrir des tarifs accessibles.

Demander de l’aide reste pourtant un parcours semé d’embûches psychologiques et administratifs. Maëlys a franchi le pas en fin d’année 2025, après des mois d’angoisse. Éline Charnoz, conseillère en économie sociale et familiale chez Erilia, son bailleur social, explique la méthode d’accompagnement : « On a fait un tableau des charges, des dépenses et des ressources pour calculer un reste à vivre. Il était très bas quand on s’est rencontré. À ce jour, ça va un peu mieux, mais oui il y a tout un diagnostic social et financier qui est fait en amont du rendez-vous pour nous permettre de trouver les outils adaptés dans le but d’améliorer les situations de nos locataires. » Grâce à cet accompagnement, la dette de Maëlys est passée de 6 000 à 2 000 euros, preuve que l’intervention précoce peut éviter le pire.

Un forfait charges des APL gelé depuis 2008

Face à l’ampleur du phénomène, les acteurs du logement social et les associations de défense des locataires appellent à une refonte des dispositifs d’aide. La CLCV pointe notamment l’obsolescence du forfait charges des aides personnalisées au logement (APL), qui n’a pas été réévalué depuis 18 ans. Guillaume Aichelmann alerte : « Nous risquons à nouveau une bombe sociale et une désagrégation de notre niveau social au niveau du logement. » L’association réclame une augmentation substantielle de la partie des APL dédiée au paiement des charges d’énergie, dont l’explosion a considérablement alourdi le budget des ménages modestes depuis la fin du bouclier tarifaire.

Les régularisations de charges des années 2024 et 2025, différées par les mesures de protection tarifaire, commencent à tomber dans les boîtes aux lettres des locataires. Selon un reportage de RMC, ces factures cumulées représentent parfois plusieurs centaines d’euros supplémentaires, portant le coup de grâce à des budgets déjà exsangues. Manuel Domergue souligne également le problème des « revenus structurellement trop faibles pour payer un loyer trop élevé », même dans le parc social censé offrir des tarifs accessibles.

Plusieurs pistes d’action émergent des analyses d’experts et d’associations : la revalorisation immédiate et significative du forfait charges des APL, gelé depuis 2008 ; le renforcement des dispositifs d’accompagnement social et budgétaire, à l’image du travail réalisé par Erilia auprès de Maëlys ; la mise en place de plans d’apurement adaptés aux capacités réelles de remboursement des ménages ; l’amélioration de la performance énergétique du parc social pour réduire structurellement les charges ; la création de fonds de solidarité locatifs abondés par les collectivités et l’État.

Un phénomène qui touche aussi le parc privé

La crise française des loyers impayés s’inscrit dans un contexte international de tension extrême sur les marchés locatifs. À New York, le nouveau maire Zohran Mamdani vient de faire voter un gel historique des loyers pour un million de logements, soit 40 % du parc de la ville. En France, l’encadrement des loyers peine à s’imposer : selon une étude de la CLCV publiée le 26 juin 2026, 36 % des annonces ne respectent pas le plafond d’encadrement à Paris et en Seine-Saint-Denis, avec des pics à 44 % dans ce dernier département.

Dans le privé également, les signaux se multiplient. Selon le baromètre de Monsieur Hugo publié fin juin 2026, le taux de retard de paiement s’établit à 2,7 % en avril, avec une concentration inquiétante dans le Grand Est (30,3 % des retards), région touchée par les difficultés industrielles et un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale. Le loyer moyen des incidents de paiement atteint 722 euros, son niveau le plus bas depuis le lancement du baromètre, confirmant que la précarité locative frappe désormais les ménages aux revenus modestes du parc intermédiaire. Comme le souligne une analyse de Capital, le taux de loyers impayés ne cesse de progresser dans le parc social.

Quand le modèle social vacille

La multiplication des dossiers d’impayés dans le logement social constitue un symptôme alarmant de la paupérisation d’une partie croissante de la population française. Quand des employés, des retraités et des familles de la classe moyenne rejoignent les rangs des personnes en difficulté pour payer leur loyer, c’est tout le modèle social qui vacille. Les dispositifs actuels, conçus pour traiter des situations marginales, se révèlent totalement inadaptés face à un phénomène qui prend des allures de crise structurelle.

L’accompagnement social, aussi efficace soit-il dans des cas individuels comme celui de Maëlys, ne peut constituer la seule réponse à une vague qui submerge les bailleurs sociaux. « Dans la grande majorité des cas, ça ne finit pas par une expulsion », tempère Manuel Domergue, mais l’augmentation de 27 % des expulsions en un an montre que les digues cèdent progressivement. Les 30 000 ménages expulsés en 2025 représentent autant de drames humains, d’enfants déscolarisés, de parcours professionnels brisés, de santés mentales détruites. Comme l’illustre la fragilité croissante des situations conjugales, les ruptures familiales accentuent encore les difficultés de logement.