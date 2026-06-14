Achat immobilier en concubinage : protéger son investissement

Achat immobilier en concubinage : naviguer dans un labyrinthe juridique

Près d’un quart des couples français vivent aujourd’hui en union libre ou en PACS, mais l’ achat immobilier en concubinage les confronte à un dédale juridique redoutable. Contrairement aux époux qui bénéficient d’une protection automatique, ces couples doivent composer avec des droits de succession pouvant atteindre 60 % de la valeur transmise. Cette réalité fiscale brutale contraint les concubins à élaborer des stratégies patrimoniales sophistiquées pour préserver leurs investissements immobiliers.

L’enjeu dépasse la simple acquisition d’un bien : il s’agit de construire une architecture patrimoniale résistante aux aléas de la vie. Cette inégalité juridique pousse les couples non mariés à adopter des stratégies de protection du conjoint survivant pour sécuriser leur patrimoine immobilier.

L’indivision classique, un piège patrimonial

L’ achat immobilier en indivision constitue le premier réflexe de nombreux couples non mariés, mais cette solution recèle des dangers méconnus. Sans précautions particulières, le conjoint survivant se retrouve confronté aux héritiers réservataires du défunt, qui peuvent bloquer la gestion du bien ou exiger sa vente.

« Attention au fait d’acheter en indivision, il faudra intégrer une clause tontinière », prévient Frédéric Subra, associé du cabinet DELSOL Avocats et coresponsable du département droit patrimonial et droit fiscal. Cette clause, insérée directement dans l’acte d’achat chez le notaire, stipule qu’au premier décès, le survivant est réputé avoir toujours été le seul propriétaire du bien depuis l’origine.

Mais même avec une clause tontine , l’épée de Damoclès fiscale demeure : le survivant paiera 60 % d’impôts sur la valeur de la part récupérée. Seule exception : si le bien constitue leur résidence principale commune et que sa valeur globale reste inférieure à 76 000 euros, un seuil devenu dérisoire sur le marché actuel du logement .

La SCI, entre souplesse et complexité fiscale

La création d’une Société Civile Immobilière représente une alternative séduisante pour l’ achat immobilier en concubinage, mais elle impose des arbitrages fiscaux cruciaux. Les couples doivent choisir entre l’assujettissement à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS).

Si la SCI opte pour l’IR, les revenus fonciers subissent une pression fiscale importante. « Les loyers ne permettent pas tout le temps de rembourser la dette bancaire », souligne Frédéric Subra, « ce qui oblige très souvent les concubins à réinjecter de l’argent personnel sous forme de compte courant d’associé. »

L’option IS offre davantage de souplesse grâce à l’amortissement du bien immobilier et des frais d’acquisition. La SCI parvient généralement à neutraliser son bénéfice imposable pendant plusieurs années. Revers de la médaille : lors de la revente, la plus-value reste soumise à l’IS en tenant compte de l’amortissement pratiqué.

Des leviers d’optimisation patrimoniaux

Au-delà des structures classiques, plusieurs outils permettent d’optimiser la protection du patrimoine immobilier des couples non mariés.

L’assurance-vie constitue « un outil à privilégier parce qu’elle reste dans un cadre fiscal plus intéressant pour les droits de succession qui sont de 60 % », selon Frédéric Subra. Pour les versements avant 70 ans, le partenaire bénéficie d’un abattement de 152 500 euros.

La donation de nue-propriété permet de diviser par deux l’assiette taxable. Si le donateur a entre 51 et 60 ans, la valeur de la nue-propriété n’est fixée qu’à 50 % de la pleine propriété . Quant au testament, il demeure indispensable pour attribuer sa quotité disponible au partenaire, même s’il ne résout pas la problématique fiscale des 60 %.

L’immobilier locatif, un placement à double enjeu

L’acquisition d’un bien immobilier locatif constitue une stratégie pertinente pour générer des revenus futurs. Cette approche de l’ achat immobilier nécessite toutefois une planification rigoureuse, particulièrement en matière de financement.

Les couples doivent anticiper les situations où les loyers ne couvrent pas intégralement les mensualités d’emprunt. La constitution de provisions et la diversification des sources de revenus deviennent alors essentielles pour maintenir l’équilibre financier du projet.

Vers une évolution du cadre légal

L’inégalité juridique entre couples mariés et non mariés mobilise aujourd’hui les associations familiales et figure parmi les chantiers de la réforme 2026-2027. Cette mobilisation pourrait conduire à une évolution du cadre légal, notamment concernant l’accès aux dispositifs de protection sociale pour les couples pacsés ou en concubinage.

En attendant ces évolutions potentielles, les couples non mariés doivent adapter leurs stratégies patrimoniales aux contraintes actuelles. L’accompagnement par des professionnels spécialisés devient indispensable pour naviguer dans ce labyrinthe juridique et fiscal, particulièrement lors d’un achat immobilier important.