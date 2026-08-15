Pourquoi beaucoup de propriétaires paient leur taxe foncière sans savoir que 4 situations permettent une exonération totale avant l’avis

L’avis de taxe foncière atterrira dans les boîtes aux lettres à la rentrée 2026. Avant cette échéance, certains propriétaires ont intérêt à vérifier s’ils entrent dans l’une des quatre situations ouvrant droit à une exonération ou un dégrèvement, ou à repérer une éventuelle erreur du fisc sur leur bien. Car dans plusieurs cas, rien ne se déclenche tout seul : il faut la demander, la justifier et l’envoyer au bon moment, explique Le Tribunal du Net.

Plus de 75 ans, AAH ou ASI : une exonération totale sous conditions

Les propriétaires de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition peuvent être totalement exonérés de taxe foncière sur leur résidence principale, à condition de respecter un plafond de revenu fiscal de référence réévalué chaque année selon le nombre de parts fiscales.

Cette exonération s’applique automatiquement dans la majorité des cas, l’administration croisant directement l’âge et les revenus. Un cas passe cependant entre les mailles du filet : celui d’un couple dont l’un des deux membres a moins de 75 ans. Il faut alors signaler soi-même sa situation. Un simple appel au centre des impôts fonciers permet de vérifier son éligibilité en quelques minutes.

Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) peuvent également prétendre à une exonération totale, sous conditions de ressources et d’occupation en résidence principale. La démarche passe par un formulaire Cerfa dédié, envoyé au service des impôts fonciers du lieu du bien, accompagné du justificatif d’attribution de l’allocation, dont la validité doit être en cours au moment de l’envoi.

Le dispositif reste pourtant largement sous-utilisé : beaucoup de bénéficiaires de l’AAH ignorent qu’ils peuvent y prétendre, faute d’information au moment de l’ouverture de leurs droits.

Logement vacant : un dégrèvement à demander avant le 31 décembre

Un logement vide de meubles et inoccupé pendant au moins trois mois consécutifs, indépendamment de la volonté du propriétaire, ouvre droit à un dégrèvement proportionnel. La notion d’indépendance de la volonté fait toute la différence : un bien vacant parce que son propriétaire réclame un loyer trop élevé ne compte pas, mais un logement sinistré, en travaux lourds ou invendable en l’état, si.

La demande doit être déposée avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la vacance. Passé ce délai, le droit tombe automatiquement, sans possibilité de rattrapage. Certaines communes ont d’ailleurs pris le chemin inverse : dans le Gard, plusieurs collectivités ont voté des taxes supplémentaires visant les logements vides.

Certaines communes et intercommunalités votent une exonération partielle ou totale de taxe foncière, pendant trois à cinq ans, pour les logements ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique. Rien n’est automatique ni uniforme : chaque collectivité fixe librement le taux et la durée de l’avantage, ou choisit de ne rien mettre en place.

Il est donc conseillé d’appeler sa mairie avant d’entreprendre des travaux, puisqu’elle seule détient l’information sur les délibérations en vigueur localement. Ce dispositif s’ajoute à des aides comme MaPrimeRénov’, mais reste indépendant : on peut toucher l’une sans l’autre, ou cumuler les deux si les conditions sont réunies.

Un dernier levier, distinct des exonérations classiques, mérite d’être vérifié : l’erreur sur la surface ou le classement du bien. Le calcul de la taxe repose sur la valeur locative cadastrale, elle-même fondée sur la surface déclarée et la catégorie du logement.

Ces données datent parfois de plusieurs décennies et n’ont jamais été mises à jour. Une véranda ou un garage non déclaré peut fausser le calcul, mais dans l’autre sens, en défaveur du fisc cette fois.

En cas d’erreur défavorable au propriétaire, une rectification de la fiche d’évaluation peut être demandée auprès du centre des impôts fonciers, plan du bien à l’appui et, si possible, un plan de mesurage récent. Si l’erreur est avérée et ancienne, la démarche peut aboutir à un remboursement rétroactif sur plusieurs années.