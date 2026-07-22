Impôts et charges : le salarié français travaille jusqu’au 22 juillet pour financer ses prélèvements

Mercredi 22 juillet 2026. À partir de cette date, le salarié français moyen commence enfin à travailler pour lui. Jusqu’à ce jour symbolique, baptisé jour de libération fiscale, l’intégralité de ses revenus sert, en théorie, à régler impôts, cotisations sociales et taxes. L’Institut économique Molinari, en partenariat avec le cabinet EY, publie son étude annuelle : la pression fiscale sur les salariés français atteint 55,6 %, un niveau inégalé depuis 2019. La France décroche ainsi le record européen, loin devant l’Autriche (54 %) et la Belgique (53,99 %).

L’analyse porte sur les vingt-sept États membres de l’Union européenne et repose sur une méthodologie uniforme. Elle intègre l’ensemble des prélèvements obligatoires : cotisations patronales et salariales, contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), impôt sur le revenu et taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Résultat : jusqu’au 22 juillet 2026, chaque euro gagné par le travailleur français alimente, en théorie, les caisses de l’État et des organismes sociaux.

Quatre jours perdus en un an

En 2025, le jour de libération fiscale tombait le 18 juillet. Le recul de quatre jours constaté en 2026 traduit une hausse de 1,20 point de pourcentage de la pression fiscale. Selon l’Institut Molinari, un tiers des gains de compétitivité et de pouvoir d’achat obtenus depuis 2015 vient d’être effacé.

Plusieurs facteurs expliquent la dégradation. La suppression des taux réduits de cotisation patronale maladie (qui passent de 7 % à 13 % du salaire brut) et famille (de 3,45 % à 5,25 %) pèse lourd. La Réduction générale dégressive unique (RGDU), instaurée en remplacement, compense moins. Au total, le coût du travail augmente de 2,8 % du salaire brut pour un salarié moyen. S’ajoutent la hausse du taux patronal de la cotisation d’assurance vieillesse et la progression mécanique de l’impôt sur le revenu. Lorsque le salaire imposable progresse plus vite que la réévaluation des tranches d’imposition, l’impôt augmente même si les taux restent inchangés.

Un écart qui se creuse avec le reste de l’Europe

L’Autriche se libère fiscalement le 17 juillet, avec une pression de 54 % en hausse de 0,6 point par rapport à 2025. La Belgique suit de très près, avec une libération intervenant le même jour, trois heures après l’Autriche. Les travailleurs allemands atteignent la date dès le 7 juillet, ceux d’Espagne le 14 juin. La moyenne de l’Union européenne se situe au 11 juin.

Vingt-quatre pays de l’UE affichent une dette publique moins significative et une fiscalité sur le salarié moyen plus faible. Plus révélateur encore : l’Italie et la Grèce, qui affichaient l’an passé des dettes publiques supérieures à celle de la France, imposent désormais une pression sociale et fiscale moindre à leurs salariés moyens. Un constat qui interroge sur la soutenabilité du modèle français.

36 545 euros de prélèvements par an

Les chiffres publiés par l’Institut Molinari révèlent l’ampleur du phénomène. Le salarié moyen français coûte 65 777 euros à son employeur. Après déduction de l’ensemble des prélèvements obligatoires, il ne lui reste que 29 232 euros nets de charges et d’impôts. Autrement dit, 36 545 euros partent chaque année en cotisations sociales, impôts sur le revenu et TVA.

Les cotisations sociales représentent à elles seules 31 487 euros, plaçant la France au premier rang de l’Union européenne sur ce poste. Un montant supérieur au revenu disponible après impôts : il atteint 108 % de celui-ci. À titre de comparaison, la moyenne européenne s’établit à 51 %. Les cotisations sociales absorbent 86 % des prélèvements obligatoires sur le salarié moyen, loin devant l’impôt sur le revenu (8 %, soit 3 026 euros) et la TVA (6 %, soit 2 032 euros).

Pour illustrer concrètement la situation : l’employeur doit débourser 225 euros pour que le salarié moyen dispose de 100 euros de revenu supplémentaire. Un record absolu au sein de l’Union européenne, qui souligne la rigidité du système français et son impact sur la compétitivité des entreprises comme sur le pouvoir d’achat des ménages.

Des prestations sociales qui ne justifient pas le niveau de prélèvement

Face à ces chiffres, la question de la contrepartie se pose naturellement. Les prestations sociales françaises justifient-elles un tel niveau de prélèvement ? L’étude apporte une réponse critique. Le pouvoir d’achat du salarié moyen français apparaît plus contraint que dans les pays du nord de l’Europe, pourtant dotés d’une tradition sociale comparable. À coût employeur équivalent, le salarié moyen français touche 20 % de salaire net en moins que ses homologues finlandais ou suédois. Or ces derniers bénéficient de prestations sociales qualitatives, se classant respectivement aux cinquième et huitième rangs de la dépense de protection sociale dans l’UE, devant la France qui occupe la neuvième place.

Le système de retraite français illustre particulièrement le mauvais rapport qualité-prix. La France se classe au quatrième rang en termes de taux de cotisation, mais seulement au seizième rang pour le taux de remplacement futur, soit le montant de la retraite par rapport au salaire moyen. Les cotisations prélevées sur les salariés représentent 28 % du salaire brut, contre 22 % aux Pays-Bas, pour un taux de remplacement futur d’à peine 70 % en France, contre 96 % aux Pays-Bas. Une comparaison qui fait écho aux récentes modifications des conditions d’exonération de taxe foncière pour les retraités, qui pèsent sur le pouvoir d’achat des plus âgés.

Le sous-développement de la capitalisation retraite coûte 160 milliards d’euros par an

L’Institut Molinari identifie le sous-développement de l’épargne retraite française comme une cause majeure de la situation. Comparé aux pays de l’UE ayant le plus misé sur la capitalisation (Danemark, Pays-Bas et Suède), le système français génère une « taxe implicite » de l’ordre de 3 400 euros par an et par actif ou retraité. Au niveau macroéconomique, le manque à gagner atteint 6 % du PIB, soit 160 milliards d’euros par an.

Nicolas Marques, directeur général de l’Institut économique Molinari et co-auteur de l’étude, souligne : « La pression sociale et fiscale sur le salarié moyen est anormalement élevée car la protection sociale, et en particulier la retraite, est mal financée. C’est parce que les pouvoirs publics n’ont pas su imiter ces pays du nord responsables que les comptes publics sont chaque année dans le rouge depuis la fin du baby-boom et que la France est devenue la championne de la fiscalité sur le salarié moyen. » Un constat qui résonne avec les mécanismes méconnus de validation de trimestres de retraite, qui témoignent de la complexité du système français.

La présidente de l’Institut, Cécile Philippe, complète : « La pression sociale et fiscale sur le salarié moyen repart à la hausse en France. En 2026, un tiers des gains de compétitivité et de pouvoir d’achat réalisés depuis 2015 ont été effacés. C’est une erreur sociétale, car les augmentations de pression fiscale se retournent contre les salariés et au final les finances publiques. Trop de taxes, c’est moins d’emplois, moins de recettes sociales et fiscales, plus de déficits et de dette. »

Une fiscalité record qui ne garantit pas le bien-être

L’étude révèle également un paradoxe troublant : la pression fiscale française ne se traduit pas par un niveau de satisfaction supérieur dans la vie. Au sein de l’Union européenne, la France se classait en 2025 au vingt-et-unième rang ex æquo avec l’Italie et la Hongrie en termes de satisfaction dans la vie. Seuls quatre pays affichaient une satisfaction inférieure : la Bulgarie, la Grèce, la Lettonie et l’Allemagne.

La France affiche ainsi le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé d’Europe sur le salarié moyen (55,6 %), avec un jour de libération fiscale qui recule de quatre jours entre 2025 et 2026. Les cotisations sociales représentent 108 % du revenu disponible après impôts, tandis que le pouvoir d’achat français reste inférieur de 20 % à celui des Finlandais ou Suédois à coût employeur équivalent. Le système de retraite français présente un mauvais rapport qualité-prix, et le sous-développement de la capitalisation retraite coûte 160 milliards d’euros par an. Enfin, la fiscalité record ne garantit pas un niveau de bien-être supérieur.

Une réforme structurelle nécessaire

Face à ces constats, les auteurs de l’étude plaident pour une réforme en profondeur du système de financement de la protection sociale. Nicolas Marques insiste : « Il est urgent de généraliser la capitalisation retraite. Sans capitalisation collective généralisée, impossible de financer des retraites attrayantes sans détruire la compétitivité, le pouvoir d’achat et les finances publiques. »

La question dépasse le cadre strictement fiscal pour toucher aux fondements mêmes du modèle social français. Comment concilier la nécessité de financer des prestations sociales de qualité avec l’impératif de préserver la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des salariés ? Comment expliquer qu’avec une fiscalité record, la France peine à équilibrer ses comptes publics et accumule une dette qui atteint désormais des niveaux préoccupants ?

La comparaison avec les pays nordiques, souvent cités en exemple pour leur modèle social généreux, révèle que ces derniers parviennent à offrir des prestations qualitatives tout en préservant mieux le pouvoir d’achat de leurs salariés. La différence réside largement dans le recours à la capitalisation pour financer les retraites, permettant de réduire la pression sur les cotisations obligatoires.

Au-delà des considérations techniques, l’étude de l’Institut Molinari pose une question politique fondamentale : jusqu’où peut-on aller dans la pression fiscale sans compromettre l’adhésion des citoyens au système ? Le recul de quatre jours du jour de libération fiscale en un an traduit une tendance préoccupante, d’autant que les défis démographiques à venir (vieillissement de la population, augmentation du nombre de retraités) risquent d’accentuer encore la pression sur les actifs.

La France se trouve ainsi à un carrefour. Maintenir le statu quo reviendrait à accepter une érosion continue du pouvoir d’achat et de la compétitivité. Engager une réforme structurelle du financement de la protection sociale supposerait de remettre en cause des choix politiques anciens et de surmonter des résistances importantes. Entre ces deux voies, le choix qui sera fait dans les prochaines années déterminera la capacité de la France à préserver son modèle social tout en restant compétitive dans une économie mondialisée.