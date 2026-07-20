Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais on peut valider des trimestres de retraite sans jamais travailler : voici les situations que personne ne vérifie

Entre 169 et 172 trimestres. C’est la fourchette qu’il faut avoir validée, selon son année de naissance, pour espérer une retraite à taux plein. Ce chiffre, plus que l’âge légal fixé à 64 ans par la réforme de 2023 (aujourd’hui suspendue jusqu’à l’élection présidentielle de 2027), reste l’élément qui détermine si la pension sera calculée à taux plein, avec décote ou avec surcote.

Contrairement à une idée répandue, un trimestre ne se gagne pas en travaillant trois mois. Il se gagne en touchant un certain niveau de revenu, ce qui change beaucoup de choses pour les salariés à temps partiel, les saisonniers ou les stagiaires rémunérés.

Le seuil du Smic multiplié par 150

Depuis 2014, la règle est la même pour tous les salariés du privé : il faut avoir perçu un revenu brut équivalent au Smic horaire multiplié par 150 heures pour qu’un trimestre soit validé. En 2026, ce seuil s’établit à 1.803 euros bruts. Une personne payée au Smic peut ainsi valider ses quatre trimestres annuels en seulement quatre mois de travail, à condition que les revenus soient au rendez-vous chaque mois.

Le mécanisme profite davantage encore aux hauts salaires. Avec un revenu de 3.606 euros bruts, il devient possible de valider deux trimestres en un seul mois. Au-delà, la mécanique se grippe volontairement : à 5.409 euros bruts (trois fois le Smic), impossible de dépasser deux trimestres sur un mois, même si l’arithmétique laisserait espérer trois.

Résultat, un cadre bien payé peut boucler ses quatre trimestres annuels en deux mois de travail, explique RMC. Continuer au-delà n’augmente plus la durée d’assurance, mais gonfle le montant de la pension de base et alimente la retraite complémentaire.

Chômage et maladie ouvrent des trimestres sans cotisation

Le système prévoit aussi des trimestres dits « assimilés », qui ne comptent pas dans le calcul du montant de la pension mais permettent d’atteindre plus vite le taux plein. Ils ont été pensés pour qu’un accident de la vie ne pénalise pas trop lourdement une carrière.

Le chômage indemnisé en est l’exemple le plus courant : un trimestre est validé tous les 50 jours, dans la limite de quatre par an, soit 200 jours de chômage indemnisé au maximum. Même sans indemnisation, certaines périodes comptent sous conditions.

La toute première période de chômage non indemnisé d’une carrière ouvre ainsi droit à six trimestres, soit un an et demi, toujours à raison d’un trimestre tous les 50 jours et dans la limite annuelle de quatre. Une période de chômage non indemnisé qui suit une période indemnisée peut elle aussi générer des trimestres.

Les arrêts maladie et les maladies professionnelles suivent une logique proche, avec un rythme différent : un trimestre tous les 60 jours d’indemnités journalières, plafonné lui aussi à quatre par an. Ce fonctionnement s’applique également aux personnes en invalidité, qui continuent d’accumuler des trimestres pendant cette période. Précision utile : un arrêt maladie indemnisé ne repousse pas l’âge de départ à la retraite.

Huit trimestres par enfant, cinq pour une année de service militaire

La parentalité reste le dispositif le plus généreux. Chaque enfant né ou adopté ouvre droit à quatre trimestres au titre de la maternité ou de l’adoption, puis quatre autres au titre de l’éducation durant les quatre années suivant la naissance, soit jusqu’à huit trimestres au total.

Ces trimestres ne sont rattachés à aucune année civile précise : ils s’ajoutent simplement à la durée d’assurance globale et peuvent, sous conditions, être partagés entre les deux parents. Les congés maternité, eux, sont considérés comme cotisés et comptent donc aussi pour le montant de la pension.

Le congé parental obéit à une autre règle : un trimestre par tranche de 90 jours, arrondi au chiffre supérieur, dans la limite de 12 trimestres. Ce dispositif ne se cumule pas avec les trimestres pour enfants, la caisse retient automatiquement l’option la plus favorable.

Le service militaire, supprimé en 1997, garde un statut particulier dans les relevés de carrière des générations concernées. Il ouvrait droit à un trimestre tous les 90 jours de service, plus un trimestre pour le reliquat. Une année complète de service national pouvait ainsi rapporter cinq trimestres, contre quatre habituellement, tandis que 10 mois en donnaient quatre.

Enfin, les aidants familiaux bénéficient depuis plusieurs années de l’Assurance vieillesse des aidants (AVA). Celui qui s’occupe d’un adulte handicapé, avec un taux d’incapacité d’au moins 80 %, valide un trimestre par période de 30 mois de prise en charge, dans la limite de huit. Les parents d’un enfant handicapé au même taux d’incapacité peuvent, chacun de leur côté, accumuler jusqu’à huit trimestres selon le même rythme.