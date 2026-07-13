Mauvaise nouvelle pour les retraités : un comité d’experts propose de faire grimper vos pensions moins vite que les prix en 2026

Le comité de suivi des retraites a rendu son avis 2026 jeudi 9 juillet, et le message n’a guère changé depuis l’an dernier. Les cinq experts qui composent cette instance chargée d’éclairer le gouvernement recommandent à nouveau de freiner la progression des pensions pour limiter le déficit à venir du système.

Un an après une première mise en garde similaire, le ton se durcit : le comité juge la situation « préoccupante d’ici 2045 et alarmante à plus long terme », selon le magazine Capital.

La proposition centrale reste la sous-indexation des pensions. Concrètement, la revalorisation des retraites, habituellement calquée sur l’inflation, progresserait moins vite que les prix. Les retraités verraient toujours leur pension augmenter, mais avec un écart cumulé d’au moins 2 points par rapport à l’inflation d’ici 2030.

Cette piste n’est pas nouvelle : elle circulait déjà lors des discussions budgétaires de l’hiver dernier, à une époque où le gouvernement avait aussi envisagé un gel pur et simple des pensions de base avant d’y renoncer.

Le comité prévient toutefois que cette mesure ne réglera rien à elle seule sur la durée. Passé 2030, à l’horizon 2040, la sous-indexation « ne pourra pas à elle seule assurer l’équilibre du système de retraite », selon l’avis publié jeudi. Autrement dit, un simple coup de frein sur les pensions ne suffira pas à combler le trou à venir.

Une « règle d’or » pour verrouiller l’équilibre financier

Face à ce constat, le comité pousse une réforme de gouvernance plus large. Il propose d’encadrer le pilotage du régime général par un ensemble de règles automatiques : une « règle d’or » imposant le respect de l’équilibre financier, assortie d’un coefficient de soutenabilité qui se déclencherait de lui-même si cet équilibre n’était pas atteint.

L’architecture imaginée par les experts irait plus loin. Elle comprendrait une « trajectoire de référence » de hausse de l’âge de cessation d’activité, votée par le Parlement, et un « comité d’alerte » chargé de vérifier chaque année que la règle d’or et cette trajectoire sont bien respectées. Un mécanisme presque mécanique, pensé pour éviter que les ajustements ne dépendent uniquement des arbitrages politiques du moment.

Sur l’âge de départ lui-même, le comité se montre plus prudent. Il estime que cette question mérite un débat plus approfondi entre les acteurs concernés. L’augmentation de l’âge de cessation d’activité devrait, selon l’avis, faire l’objet d’« un dialogue social renforcé, dans les entreprises et dans les branches », en particulier sur les questions de pénibilité et de prévention de l’usure professionnelle.