Beaucoup de retraités ne le réalisent pas, mais leurs années de service militaire comptent comme des trimestres validés gratuitement

En France, calculer ses droits à la retraite n’est pas toujours simple, surtout quand il s’agit de valider des trimestres. Le service militaire fait partie des périodes qui peuvent poser question. Comment cette période est-elle comptée pour la retraite, et quelles conséquences pour les générations d’aujourd’hui et de demain ?

Ce que le service militaire donne en trimestres

Le service militaire peut valoir des trimestres de retraite. D’après le site officiel Info Retraite, 90 jours de service militaire permettent de valider un trimestre. La règle s’applique aussi aux périodes accomplies au titre de l’objection de conscience, pour ceux qui ont fait ce choix.

La prise en compte dépend de l’année de naissance de l’assuré, les règles ayant évolué avec les réformes du service national. Pour les hommes nés avant 1970, le service militaire durait un an, ce qui permettait de valider jusqu’à quatre trimestres. À la fin des années 1990, sa durée est passée à dix mois : les personnes nées à partir de 1970 peuvent donc valider trois trimestres pour leur service.

Des générations traitées différemment et la nouvelle donne

La réintroduction récente d’un service national volontaire, d’une durée de onze mois, pose la question de son intégration dans le calcul des droits à la retraite pour les jeunes générations. Les pouvoirs publics doivent encore préciser comment ce nouveau cadre sera pris en compte, une mise à jour étant attendue « dans les années à venir ».

Des voix critiquent déjà les différences selon la date de naissance, estimant que le traitement des périodes de service militaire crée des disparités entre assurés. Le sujet pourrait relancer le débat lors de prochaines réformes du système de retraite.

Ce que ça change pour la date de départ et la pension

Valider des trimestres de service militaire peut aider à atteindre le taux plein plus rapidement. Ces trimestres assimilés comptent dans la durée d’assurance requise pour partir sans décote. Pour une retraite anticipée pour carrière longue, en revanche, seuls quatre trimestres de service militaire sont pris en compte.

Pour faire valider ces trimestres, il faut vérifier son relevé de carrière sur info-retraite.fr et, si besoin, demander une régularisation en fournissant l’extraction de l’état signalétique et des services auprès des organismes compétents : l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air ou la Marine.

Comment les régimes enregistrent ces périodes

Tous les régimes de retraite de base, comme la CNAV ou la Carsat, prennent en compte le service militaire dans leurs calculs. Les trimestres validés sont généralement enregistrés par le régime où l’assuré a la plus longue durée d’assurance.

Les régimes complémentaires, comme l’Agirc-Arrco et l’Ircantec, accordent rarement des points pour le service militaire, sauf dans des conditions précises : par exemple si le service a été achevé en tant que salarié non-cadre, pour l’Agirc-Arrco.