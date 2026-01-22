Service militaire : ce détail méconnu peut vous offrir 4 trimestres de retraite en plus

La prise en compte du service militaire dans le calcul des trimestres de retraite reste un sujet important, même si ce service a été supprimé à la fin des années 1990. Cette disposition touche encore beaucoup de monde, notamment les baby-boomers et la génération X, et relance les discussions sur l’égalité des droits entre ces générations. Tandis que certains parlementaires réclament une réforme, la question du traitement équitable entre les jeunes générations et celles qui ont fait leur service national revient régulièrement.

Ce que le service militaire laisse dans les retraites

Même après sa suppression en 1997, le service militaire pèse sur les droits à la retraite. Pour les baby-boomers (nés avant 1970), jusqu’à quatre trimestres pouvaient être validés pour une année complète sous les drapeaux, explique le magazine Pleine Vie. Chaque trimestre correspond à 90 jours de service. Ce dispositif a permis à ces générations de rapprocher significativement leur départ à la retraite à taux plein.

Pour la génération X (les hommes nés après 1970) le nombre de trimestres validés est limité à trois, en grande partie à cause de la réduction du service national à dix mois en 1992. Cette différence a nourri des critiques d’élus qui estiment que les jeunes appelés ont été pénalisés économiquement, car ils ne pouvaient pas exercer une activité rémunérée pendant leur engagement.

Des règles pas si simples pour valider les trimestres

La validation des trimestres liés au service militaire obéit à des règles précises. Chaque période de 90 jours permet de valider un trimestre, et jusqu’à quatre trimestres peuvent être reconnus par année civile. Si le service est prolongé, une période de 365 jours peut permettre de valider jusqu’à cinq trimestres. Attention : le trimestre supplémentaire peut être reporté soit au début, soit à la fin de la période concernée.

Tous les régimes de retraite de base intègrent ces périodes de service, et les trimestres militaires s’ajoutent aux trimestres cotisés, influant directement sur le montant de la pension et l’âge de départ.

Politiques et pistes de réforme

Les différences entre générations alimentent les débats au Parlement. Des parlementaires, en particulier ceux qui contestent le plafonnement à trois trimestres pour la génération X, demandent une harmonisation des droits. Le ministère des Armées rappelle toutefois que toute modification des règles relatives à la retraite dépend du ministère du Travail et des Solidarités. Il faudrait une modification législative pour corriger ce sentiment d’injustice.

Le président Emmanuel Macron a aussi évoqué un retour du service militaire, peut-être sous une forme volontaire, à partir de 2026. Une éventuelle réintroduction, réservée aux jeunes volontaires, pourrait changer le lien entre engagement militaire et retraites futures, tout en visant à renforcer l’engagement citoyen face aux tensions internationales.