Des millions de retraités français vont devoir s’adapter à un déplacement temporaire des dates de versement des retraites en mai 2026. Cette décision vient d’une configuration particulière du calendrier, avec plusieurs jours fériés qui tombent à des dates clés. Même si cette situation est exceptionnelle et propre à 2026, elle pourrait avoir des répercussions sur le quotidien des retraités, surtout dans un climat économique tendu.

Pourquoi ces changements ?

La principale raison, c’est la coïncidence de plusieurs jours fériés, notamment le 1er mai et le 8 mai 2026, avec des dates de paiement habituelles, explique le magazine Marie France. Les organismes de retraite appliquent une règle : si une date de paiement tombe un week-end ou un jour férié, le versement est alors déplacé au jour ouvré précédent ou suivant. Cette exception, limitée à 2026, oblige donc les retraités à s’ajuster à une situation inédite.

À cause de ces ajustements, il est important que les retraités connaissent le calendrier modifié afin d’anticiper d’éventuelles conséquences sur leur budget mensuel.

Comment ça se passe d’habitude

Traditionnellement, les pensions de base gérées par des organismes comme la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat, hors Alsace-Moselle) et la Mutualité sociale agricole (MSA) sont versées le 9 du mois suivant. Pour le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, le versement a lieu le 1er du mois. Ces dates peuvent être ajustées si elles tombent sur un week-end ou un jour férié, pour que les paiements arrivent à temps.

En mai 2026, des ajustements spécifiques concernent près de 18 millions de retraités pour les retraites du régime général et complémentaire.

Ce qui change en mai 2026

Pour les régimes CNAV, Carsat et MSA, les pensions du mois d’avril, qui devaient normalement être versées le 9 mai 2026, seront exceptionnellement transférées deux jours plus tôt, soit le 7 mai 2026. Ce décalage s’explique par la présence d’un jour férié et d’un week-end. Il est important que les retraités anticipent ces modifications quand il s’agit de gérer leur budget, notamment dans une période où les prix, comme ceux de l’énergie en raison du conflit au Moyen-Orient, sont en hausse.

Pour le régime Agirc-Arrco, la pension traditionnellement versée le 1er mai sera reportée au 4 mai 2026, le 1er mai tombant cette année-là un vendredi et étant jour férié. Ce léger décalage peut être géré en planifiant les dépenses à l’avance.

Qui d’autre est concerné ?

Certains retraités, comme ceux de la fonction publique, pourraient aussi être affectés, même si les dates précises pour ce groupe n’ont pas été précisées. Différents régimes peuvent appliquer des mesures variées : certains avanceront les paiements, d’autres les retarderont légèrement. Il est donc conseillé à tous les retraités de consulter le calendrier mis à jour par leur organisme de retraite.