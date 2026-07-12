Locataires à vie : comment la France crée une classe résiduelle incapable d’accéder à la propriété

Les Français restent locataires plus longtemps, non parce qu’ils le choisissent, mais parce qu’ils n’ont pas d’autre choix. Selon l’étude Maslow.immo de juillet 2025, la durée moyenne de séjour a bondi de 28,3 à 37,6 mois en six ans. Derrière ce chiffre se cache une réalité brutale : l’accès à la propriété s’est effondré depuis 2023, piégeant des millions de Français dans un locatif devenu permanent.

Quatre ans de location en moyenne : l’émergence d’une classe de locataires permanents

37,6 mois : quand la location devient le destin résidentiel des Français

En 2025, un locataire occupe son logement pendant 37,6 mois en moyenne. Soit plus de trois ans. Un chiffre qui marque une rupture dans les trajectoires résidentielles françaises. Six ans plus tôt, en 2019, la durée moyenne plafonnait à 28,3 mois. La progression atteint 33%, soit 9,3 mois supplémentaires passés dans le même appartement. Selon l’étude Maslow.immo, la mobilité résidentielle ralentit de façon spectaculaire. Les locataires ne bougent plus. Ils s’installent, faute de mieux.

Les zones tendues enregistrent les durées les plus longues. En zone A bis, la durée moyenne d’occupation grimpe à 43,7 mois. Près de quatre ans dans le même logement. Les grandes métropoles, où la pression immobilière s’exerce avec le plus de violence, voient leurs habitants se figer dans leur situation locative. L’immobilité résidentielle devient la norme, pas l’exception.

Les chiffres qui parlent : 4 baux sur 10 dépassent 3 ans en 2025, contre 1 sur 4 en 2019

La transformation du paysage locatif s’observe dans la répartition des durées de bail. En 2019, un bail clôturé sur quatre atteignait au moins trois ans. Six ans plus tard, quatre baux sur dix franchissent ce seuil. La proportion a presque doublé. Boursorama souligne que les logements familiaux connaissent une progression encore plus marquée. Les T4 et plus affichent une durée moyenne de 47,5 mois, soit près de quatre ans. Les familles, une fois installées, ne partent plus.

Maslow.immo constate que « dans un marché sous tension, l’allongement des durées d’occupation peut aussi révéler une difficulté croissante à se reloger ou à accéder à la propriété ». Le diagnostic est posé. La stabilité locative ne traduit pas une satisfaction des ménages, mais une impasse.

Pourquoi les Français ne peuvent plus acheter : le rôle des taux d’intérêt et du crédit restrictif

2023 : l’année où le rêve de propriété s’est effondré pour des millions de ménages

L’allongement des durées d’occupation ne date pas de la pandémie. Contrairement aux idées reçues, le Covid n’a provoqué qu’un gel temporaire des mobilités. Dès 2021, un rattrapage s’opérait. L’année charnière reste 2023. La remontée des taux d’intérêt et le durcissement de l’accès au crédit immobilier ont brutalement fermé la porte de la propriété à des centaines de milliers de ménages. Selon Le Progrès, les locataires restent désormais neuf mois de plus qu’en 2019 dans leur logement, une conséquence directe du blocage de l’accession.

Les taux d’emprunt, longtemps historiquement bas, ont grimpé à des niveaux rendant l’achat inaccessible pour la classe moyenne. Les banques ont resserré leurs critères d’octroi. Le pouvoir d’achat immobilier s’est effondré. Les ménages qui projetaient d’acheter ont dû renoncer, prolongeant mécaniquement leur séjour locatif.

Crédit immobilier : qui peut encore se le permettre en 2025 ?

En 2025, acheter un bien immobilier relève du parcours du combattant. Les conditions d’emprunt excluent une part croissante de la population. Les primo-accédants, autrefois moteurs du marché, se heurtent à des refus bancaires en série. L’apport personnel exigé augmente, les durées de prêt se raccourcissent, les taux d’endettement autorisés se réduisent. Le crédit immobilier devient un privilège réservé aux ménages les plus aisés ou aux investisseurs patrimoniaux.

Le marché locatif absorbe ainsi une population captive. Des ménages qui auraient pu accéder à la propriété dans les années 2010 restent locataires à vie. La location, jadis étape transitoire vers l’achat, se transforme en statut permanent pour une fraction grandissante de la population.

Loyers trop chers, propriété inaccessible : le piège du marché immobilier français

Les zones tendues (A et A bis) : où les locataires sont les plus bloqués (43,7 mois)

Les métropoles concentrent les tensions. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux : autant de marchés où les locataires s’installent durablement, faute d’alternative. En zone A bis, la durée moyenne d’occupation atteint 43,7 mois. Les loyers y restent élevés, l’offre insuffisante, la concurrence féroce. Déménager revient à prendre le risque de payer plus cher pour un logement équivalent, voire moins bien situé. Acheter demeure hors de portée. Les locataires s’ancrent, résignés.

MySweetImmo rappelle que les logements familiaux connaissent les durées les plus longues. Les familles, une fois installées dans un T3 ou T4, ne bougent plus. Changer de logement implique des coûts prohibitifs : frais d’agence, caution, déménagement, adaptation des enfants. Le calcul économique penche toujours en faveur du statu quo.

Location versus propriété : un calcul économique devenu impossible pour la classe moyenne

Être propriétaire reste-t-il avantageux en France ? La question divise. Pour ceux qui le peuvent, la propriété offre sécurité et constitution d’un patrimoine. Mais pour la majorité des locataires, le calcul ne tient plus. Les prix d’achat ont explosé, les taux d’intérêt renchérissent le coût du crédit, les frais de notaire pèsent lourd. Acheter un bien équivalent à son logement locatif actuel coûterait souvent plus cher mensuellement, sans garantie de valorisation future.

Les loyers, eux, continuent de grimper dans les zones tendues. Les locataires se retrouvent coincés : payer un loyer élevé sans accumuler de patrimoine, ou s’endetter sur vingt-cinq ans avec un risque financier considérable. Beaucoup choisissent la première option par défaut, prolongeant leur séjour locatif indéfiniment.

Inégalités résidentielles et fragmentations sociales : les enjeux de demain

Être propriétaire : un privilège de moins en moins partagé en France

La France s’achemine vers une société à deux vitesses résidentielles. D’un côté, les propriétaires, souvent héritiers ou acquéreurs des années fastes. De l’autre, une classe de locataires permanents, condamnés à payer un loyer toute leur vie sans espoir d’accession. Les inégalités patrimoniales se creusent. La propriété devient un marqueur social, un capital transmis de génération en génération, inaccessible aux nouveaux entrants.

Pierre-Emmanuel Jus, directeur délégué de Maslow.immo, observe que « dans un marché sous tension, l’allongement des durées d’occupation peut aussi révéler une difficulté croissante à se reloger ou à accéder à la propriété ». Le phénomène dépasse la simple question immobilière. Il touche à la justice sociale, à la mobilité sociale, à la capacité des individus à construire leur avenir.