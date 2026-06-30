Quatre mille Français ont signé une pétition radicale intitulée « Pas de volets, pas de loyer ». Derrière ce slogan, une révolte contre un système où les plus pauvres paient pour des logements invivables. Alors que la France vient de connaître la nuit la plus chaude jamais enregistrée, avec 26,4°C à Paris-Montsouris et 27,5°C à Bordeaux-Mérignac, un collectif d’associations et de militants exige le droit de suspendre le loyer dans les habitations dépourvues de protections solaires. La mobilisation intervient au sixième jour d’une canicule qui a saturé les hôpitaux franciliens et multiplié les décès à domicile, au travail et dans la rue.

La Fondation pour le Logement, anciennement Fondation Abbé Pierre, porte cette initiative aux côtés des associations Locataires ensemble et Droit au logement. Leur constat : 66% des Français ont souffert de la chaleur chez eux, et un logement sur deux constitue désormais une bouilloire thermique. Face aux renoncements des gouvernements successifs, le collectif affirme que « l’heure est venue de monter le ton ». La pétition disponible sur Change.org appelle à intégrer les mesures de la proposition de loi « Zéro Logement Bouilloire » dans le projet gouvernemental sur le logement, examiné au Sénat à partir du 7 juillet.

Naissance d’un mouvement : 4 000 signatures et une grève des loyers

La mobilisation prend racine dans une double canicule qui a frappé la France début juin 2026. Les températures ont dépassé 40°C sur une large partie du territoire, transformant des milliers d’appartements en véritables fours. L’Organisation Mondiale de la Santé fixe à 24°C le seuil au-delà duquel un logement entraîne une augmentation des risques d’hospitalisation et de mortalité. Pourtant, aucune réglementation n’impose aux propriétaires d’équiper leurs biens de stores, volets en bois, systèmes de ventilation ou brasseurs d’air.

Le collectif Grève des loyers dénonce une situation qu’il qualifie d’indigne : « Alors que les scientifiques avaient tout prévu, ces épisodes ne sont ni des faits divers, ni des fatalités : ils sont la conséquence de l’incapacité de nos logements à nous protéger. » La pétition recueille rapidement 4 000 signatures, un chiffre qui témoigne d’une colère montante. Au-delà du simple soutien symbolique, les signataires peuvent s’inscrire sur un formulaire pour participer activement à la grève, soutenir financièrement les grévistes ou aider au déploiement du projet sur le terrain.

Qui sont les signataires ? Les associations qui portent la lutte

La Fondation pour le Logement structure cette mobilisation en s’appuyant sur son expertise historique des questions de précarité résidentielle. L’association Locataires ensemble, qui défend depuis des années les droits des occupants face aux abus, apporte son réseau et sa connaissance juridique. Droit au logement complète le trio avec son expérience des actions de terrain et son ancrage dans les quartiers populaires. Ces trois structures partagent un diagnostic commun : les locataires subissent les conséquences d’un parc immobilier inadapté au changement climatique, sans disposer de moyens légaux pour contraindre les propriétaires à agir.

La proposition de loi transpartisane « Zéro Logement Bouilloire », présentée en 2025 et signée par 150 députés de huit groupes politiques différents, constitue le socle législatif de leurs revendications. Portée initialement par la Fondation pour le Logement, elle vise à imposer des standards minimaux de protection contre la chaleur. Mais selon les informations rapportées par Actu.fr, « le gouvernement procrastine, et n’a même pas encore mis ce texte à l’ordre du jour ».

La grève des loyers : une arme de justice sociale

La suspension du paiement du loyer représente une forme de désobéissance civile calibrée. Le collectif ne prône pas l’arrêt définitif des versements, mais leur gel temporaire tant que le logement demeure invivable. Cette stratégie vise à créer un rapport de force économique : les propriétaires qui refusent d’investir dans des équipements de base perdraient leurs revenus locatifs. Les signataires affirment leur « soutien à toutes celles et ceux qui, vivant dans ces conditions indignes, mettront cette suspension en œuvre dans l’attente d’une issue législative à cette urgence ».

La grève s’inscrit dans une tradition d’actions collectives liées au logement, mais avec une spécificité climatique inédite. Contrairement aux mouvements contre les hausses abusives de loyer, elle cible l’inadaptation physique des bâtiments. Le collectif demande au gouvernement de « créer un droit à la suspension du loyer pour les locataires dont le logement est invivable car dépourvu d’équipements de base contre la chaleur ». Cette revendication juridique transforme une question de confort en enjeu de santé publique et de dignité humaine, comme le soulignent les analyses sur la crise des loyers impayés qui touchent désormais toutes les classes sociales.

L’inégalité invisible : 50% des logements sont des bouilloires thermiques

Un logement sur deux en France mérite aujourd’hui l’appellation de bouilloire thermique, selon les données avancées par le collectif. Cette réalité massive contraste avec la focalisation médiatique sur les passoires énergétiques hivernales. Les critères de performance énergétique actuels privilégient la conservation de la chaleur, négligeant totalement la capacité à maintenir la fraîcheur estivale. Résultat : des millions de Français vivent dans des espaces surchauffés dès que le mercure grimpe.

La définition d’une bouilloire thermique repose sur plusieurs facteurs cumulatifs : absence de protections solaires externes, impossibilité de créer des courants d’air nocturnes, orientation plein sud sans débord de toiture, matériaux de façade accumulant la chaleur. Les petits appartements urbains cumulent souvent ces handicaps, transformant chaque vague de chaleur en épreuve sanitaire. L’été 2003 avait provoqué 15 000 décès liés à la chaleur, établissant un précédent tragique que les épisodes actuels menacent de reproduire.

Pourquoi les locataires paient le prix de l’inaction des propriétaires ?

La structure du marché locatif français place les occupants dans une situation de vulnérabilité structurelle. Ils ne peuvent légalement modifier leur logement sans autorisation du propriétaire, même pour installer des équipements vitaux. Les baux standards n’incluent aucune clause relative au confort thermique estival. Lorsqu’un locataire sollicite des travaux, le bailleur peut refuser sans justification, ou conditionner son accord à une hausse de loyer.

Le gouvernement prévoit pourtant de remettre à la location 700 000 passoires thermiques, classées F ou G au diagnostic de performance énergétique. Actuellement interdites à la location depuis le 1er janvier 2025 pour les logements G, et à partir du 1er janvier 2028 pour les F, ces habitations pourraient retrouver le marché si les propriétaires s’engagent à réaliser des travaux dans un délai de trois à cinq ans. Le collectif dénonce cette mesure : « Il faut absolument que cette mesure soit retirée, et que la loi intègre des mesures concrètes pour nous permettre de mieux vivre pendant les canicules, que nos logements soient tout simplement habitables. »

Quartiers populaires, petits logements, revenus modestes : les victimes de ce système

Les inégalités face à la chaleur reproduisent fidèlement les fractures sociales. Le collectif identifie clairement les populations touchées : « Les locataires, les personnes qui habitent dans des petits logements, les habitants des quartiers populaires, sont les plus touchés. » Les ménages aisés peuvent s’équiper de climatiseurs, partir en villégiature ou habiter des maisons avec jardin. Les classes moyennes et modestes subissent la surchauffe sans échappatoire.

Les quartiers populaires concentrent plusieurs facteurs aggravants : densité urbaine forte, îlots de chaleur, bâtiments anciens non rénovés, absence d’espaces verts. Les studios et deux-pièces, surreprésentés dans le parc locatif social et privé bon marché, offrent peu de possibilités de circulation d’air. Les familles monoparentales, les personnes âgées isolées, les travailleurs précaires composent l’essentiel des victimes invisibles de ces canicules à domicile. La dimension sociale de la crise climatique apparaît ici dans toute sa brutalité.

Responsabilité sociale : quand les propriétaires bailleurs doivent rendre des comptes

La pétition pose frontalement la question de la responsabilité des propriétaires bailleurs. Fournir un logement ne se limite pas à offrir quatre murs et un toit, mais implique de garantir des conditions de vie décentes toute l’année. Le collectif exige que « tous les logements devraient avoir des stores, des volets en bois, la possibilité de ventiler la nuit, et des brasseurs d’air. C’est la base, et c’est vital. » Ces équipements représentent des investissements modestes comparés aux enjeux de santé.

L’approche par la responsabilité sociale des entreprises pourrait s’appliquer aux propriétaires bailleurs, particulièrement les institutionnels et les foncières. Louer un bien implique une obligation de moyens face aux risques climatiques prévisibles. Les bailleurs sociaux commencent à intégrer cette dimension, comme le montre l’engagement croissant des acteurs de l’économie sociale sur les questions environnementales et humaines. Mais le parc privé reste largement exempt de toute contrainte.

Le projet de loi sur le logement, présenté en conseil des ministres et examiné au Sénat à partir du 7 juillet, constitue une fenêtre d’opportunité. Le collectif demande l’intégration de trois mesures concrètes : créer un droit à la suspension du loyer pour les logements invivables, abandonner le plan de remise en location des 700 000 passoires thermiques, imposer des standards minimaux de protection contre la chaleur. La mobilisation citoyenne tente ainsi de peser sur le processus législatif avant que les arbitrages définitifs ne soient rendus.

La suite dépendra de la capacité du mouvement à maintenir la pression. Les 4 000 signatures initiales constituent un socle, mais la conversion en grève effective des loyers représente un saut qualitatif. Les associations organisatrices préparent un accompagnement juridique pour les participants, anticipant les contentieux avec les propriétaires. Elles misent sur un effet d’entraînement : plus le nombre de grévistes augmentera, plus la légitimité politique de leurs demandes s’imposera. La canicule de juin 2026 pourrait ainsi marquer un tournant dans la reconnaissance du droit à un logement thermiquement décent, transformant une urgence sanitaire en levier de justice sociale.