« J’étais au bord des larmes » : des millions de Français et d’Espagnols ont vécu l’éclipse solaire comme un moment de communion inédit

« J’étais au bord des larmes, je ne savais pas quoi faire ni comment réagir », raconte Rocio Manzaneque dans Le Monde. Cette jeune Espagnole a observé l’éclipse solaire totale depuis Buitrago del Lozoya, une commune au nord de Madrid, mercredi 12 août, après plus d’une heure et demie de route. Ce n’était pas la première fois qu’elle observait une éclipse, mais c’était la première fois qu’elle en observait une totale.

Des milliers d’autres curieux avaient eu la même idée. Dans l’après-midi, des colonnes de voitures s’étiraient depuis Madrid en direction de la ville, qui avait prévu un orchestre et diverses animations pour l’occasion. Certaines familles étaient parties très tôt pour trouver une place au plus près de la bande de totalité, chaises pliantes, sacs à dos, appareils photo et lunettes spéciales sous le bras, seul moyen d’observer le phénomène sans risquer les yeux.

🇪🇸 Ale co to jest za ujecie! Danny León – hiszpański dwukrotny olimpijczyk w skateboardingu #EclipseEspañahttps://t.co/2RK6hWHzzg pic.twitter.com/QAUNc4TRTp — Mesuret (@NocnaZ) August 13, 2026

Une phase de totalité inédite depuis 1999

L’éclipse s’est jouée en début de soirée, entre environ 19 heures et 21 heures, avant le coucher du soleil. La Lune a progressivement recouvert le Soleil avant de le masquer entièrement pendant une minute et vingt secondes. Partie d’Islande, où le ciel couvert a gâché le spectacle, l’ombre a ensuite balayé l’Espagne, de la Galice à la côte méditerranéenne et aux Baléares.

Cette éclipse était totale dans une partie de l’Espagne, mais seulement partielle dans l’Hexagone. Des millions de personnes l’ont tout de même observée à travers l’Europe, un ciel d’été suffisamment dégagé permettant de suivre le phénomène depuis le bord de mer, des collines, des montagnes ou de simples plaines à l’horizon dégagé dans une bonne partie de la France.

Un tel spectacle ne s’était pas produit sur le continent depuis 1999. La prochaine éclipse totale visible depuis la France n’aura pas lieu avant 2081.

À Buitrago del Lozoya, l’émotion a submergé Rocio Manzaneque. « Ce moment a été magique. Ce n’est pas la première fois que je vois une éclipse, mais c’est la première fois que j’en observe une totale. Je suis encore émerveillée par ce qu’il vient de se passer. J’aimerais que ça ne se termine jamais. Je suis très émue », confie-t-elle.

En France, le sommet du Pic du Midi, dans les Hautes-Pyrénées, n’a pas connu la totalité et le ciel y était nuageux, mais le spectacle a tout de même pu être observé. À Villeneuve-lès-Béziers, dans l’Hérault, la Lune passant devant le Soleil s’est reflétée dans le canal du Midi.

Sur la plage de Llucmajor, à Majorque, où l’éclipse était bien totale, certaines familles avaient personnalisé leurs lunettes de protection avant de lever les yeux vers le ciel.