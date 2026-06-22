Pourquoi beaucoup de gens pensent être protégés pendant une éclipse alors que leurs lunettes ne filtrent pas les bons rayons

En 2026, les passionnés d’astronomie de toute la France auront droit à un spectacle astronomique rare : une éclipse solaire totale, visible le 12 août au coucher du soleil. Un tel phénomène ne s’était plus produit depuis le 11 août 1999. Pour l’observer sans risque, mieux vaut prendre de sérieuses précautions pour les yeux.

Pourquoi protéger ses yeux

Observer une éclipse à l’œil nu peut causer de graves lésions oculaires. Quelques secondes suffisent pour brûler la cornée ou abîmer la rétine, avec des séquelles parfois irréversibles : vision altérée, baisse de la vision centrale, perte des couleurs, déformations visuelles, voire cécité. Il ne faut jamais regarder le Soleil sans équipement homologué. Alain Cirou, spécialiste de l’astronomie, le rappelle dans ICI : « On ne peut pas inviter tout le monde à regarder le soleil sans dire : ‘Attention, vous ne pouvez pas le regarder sans protection’ ».

Les lunettes pour éclipse restent la meilleure solution pour suivre l’événement sans danger. Elles doivent respecter la norme ISO 12312-2:2015 et porter la mention « CE », deux repères visibles sur les branches. Elles filtrent 99 % de la luminosité solaire et bloquent la totalité des infrarouges et des ultraviolets nocifs.

"Regarder le soleil sans protection, c'est vous abîmer de façon irrémédiable la vue", prévient Alain Cirou, directeur de la rédaction de Ciel et Espace, invité de l'émission Ma Francehttps://t.co/1KeGFMTZsc pic.twitter.com/HrqE7uoIhN — ICI Paris Île-de-France (@iciparisidf) June 11, 2026

Où acheter et comment choisir ses lunettes

Pour en trouver, tournez-vous vers les opticiens, les boutiques spécialisées ou les pharmacies. On y vend des paires conformes pour quelques euros, souvent moins de 5 €. Vérifiez sur chaque paire la conformité à la norme ISO 12312-2:2015 et la présence du marquage « CE ». Si vous portez des lunettes de vue, glissez les lunettes d’éclipse par-dessus.

Méfiez-vous des lunettes déjà utilisées. La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal prévient : « Attention, il faut utiliser des lunettes qui ne sont pas trop vieilles, car leurs capacités filtrantes ont pu diminuer avec le temps ou ont été abîmées ». Une vieille paire peut donc avoir perdu une partie de son pouvoir filtrant : mieux vaut ne pas la réutiliser. Enfin, n’employez jamais de lunettes de soleil classiques : elles filtrent bien les ultraviolets, mais pas le rayonnement infrarouge, qui reste dangereux.