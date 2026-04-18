« On file tout droit vers une pénurie » : les opticiens préviennent que les lunettes pour l’éclipse du 12 août sont déjà en rupture dans plusieurs régions

Le 12 août 2026, un rendez-vous céleste attirera le regard : une éclipse solaire qui transformera le ciel sur une large partie de l’Europe. La Lune masquera notre étoile, le Soleil, offrant un spectacle saisissant pour tous ceux qui pourront l’observer. Avec ses caractéristiques particulières et son déroulé en fin de journée, cet événement devrait rester gravé dans les mémoires des passionnés d’astronomie comme du grand public.

Où on pourra la voir en Europe

L’éclipse du 12 août 2026 sera visible dans son intégralité dans plusieurs régions d’Europe, notamment en France et en Espagne. En France, des villes comme Paris, avec 92,2 % de masquage, Marseille, avec 96,3 %, et Biarritz, avec un exceptionnel 99,5 % de masquage, offriront un spectacle visuel remarquable. En Espagne, l’éclipse sera totale dans des lieux tels qu’Oviedo, Burgos et Palma, plongeant ces régions dans une obscurité temporaire, suivie d’une brève réapparition de la lumière avant la nuit.

Les instants forts du phénomène

Le phénomène débutera précisément à 20h20, moment où le Soleil paraîtra « se coucher deux fois ». Les paysages passeront dans une pénombre saisissante, puis une courte réapparition lumineuse viendra éclairer l’horizon avant que la nuit ne s’installe définitivement.

Ce qu’il faut pour observer en toute sécurité

Face à l’engouement prévu, la question de la sécurité des yeux se pose immédiatement. Regarder une éclipse sans protection peut provoquer des lésions irréversibles de la rétine. Alain Cirou, Directeur général de l’Association Française d’Astronomie (AFA), le rappelle : « Ce n’est pas l’éclipse qui est dangereuse, c’est le fait de regarder sans protection. On peut se faire un trou noir dans la rétine sans s’en rendre compte, et c’est irréversible. » Pour éviter ces risques, l’AFA distribuera 200 000 paires de lunettes protectrices, certifiées selon la norme ISO 12312-2:2015. Ces lunettes seront vendues dans de nombreux points : pharmacies, magasins spécialisés, via le magazine Ciel et Espace et le réseau de radios ICI. Leur prix, compris entre 1 et 4 €, vise à les rendre accessibles au plus grand nombre.