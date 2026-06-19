Grand oral du bac reporté pour canicule : dans l’académie de Poitiers, les lycéens du 22 et 23 juin découvrent la nouvelle au dernier moment

Le grand oral du baccalauréat, que des milliers de lycéens passent chaque année, change de date cette année dans l’académie de Poitiers, comme le contrôle continu dans d’autres contextes. Face à des températures extrêmes, le recteur Frédéric Perissat a modifié le calendrier prévu des épreuves. La mesure est inhabituelle, mais elle vise à préserver les candidats et les personnels encadrants.

Un réaménagement exceptionnel du calendrier

La vague de chaleur a conduit les autorités académiques à prendre des mesures exceptionnelles. Les épreuves prévues les 22 et 23 juin sont reportées d’une semaine et auront lieu uniquement les matins des 29 et 30 juin, confirme Sud Ouest. Seules les dates changent, pas le contenu ni les modalités de l’épreuve. Le report répond à une urgence sanitaire liée aux fortes chaleurs annoncées.

Le recteur Frédéric Perissat a qualifié la mesure d’exceptionnelle. Il évoque des pics attendus entre 37 °C et 40 °C l’après-midi du lundi, et entre 34 °C et 37 °C le mardi. La décision a reçu une autorisation ministérielle, après les prévisions de Météo-France, qui annoncent une canicule étendue. La Vienne, la Charente, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres sont les plus touchées.

Des températures hors norme

Les projections de Météo-France appellent à la vigilance sur une large part du territoire, et l’académie de Poitiers a choisi d’agir la première. C’est la première fois en France qu’un examen national est reprogrammé pour un motif climatique. Les académies voisines n’ont pas pris de mesure comparable et conservent le calendrier initial.

La canicule touche une bande qui va de Paris au centre-est, avec une cinquantaine de départements en vigilance orange. Selon le météorologue Yann Amice, ces fortes chaleurs pourraient se maintenir jusqu’au week-end des 27 et 28 juin.

Ce que ça change pour les candidats et le personnel

Le report aura des conséquences variées. Pour environ 4 500 lycéens répartis dans 84 établissements, il offre une semaine de révisions supplémentaire, ou une semaine de stress en plus. Les établissements de Poitiers invitent les élèves à suivre les modalités précises de leur épreuve.

Les consignes données aux membres du jury et au personnel encadrant ont aussi été adaptées aux contraintes logistiques de ce changement. Tous doivent assurer la continuité et le bon déroulement des examens, malgré la perturbation causée par la chaleur.