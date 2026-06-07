Mauvaise nouvelle pour les Français qui espéraient un été doux : les modèles météo pointent vers une chaleur intense dès le 15 juin

La météo de cette fin de printemps offre un tableau de contrastes saisissants en France. Après une dernière semaine de mai marquée par des températures extrêmement élevées, la première semaine de juin joue les imprévues avec un virage net des conditions. En l’espace de quelques jours, le thermomètre a chuté de 10 °C, plongeant le pays dans une ambiance fraîche et pluvieuse, marquant un retour du froid. Cette situation inattendue inquiète les spécialistes et interpelle la population, déjà éprouvée par la vague de chaleur sans précédent en mai, causant un stress thermique.

De la canicule aux averses : un début de juin qui décoiffe

Tandis que le mois de mai s’achevait sous une chaleur caniculaire, la transition vers juin s’est faite sous le signe de la fraîcheur et de la pluie. Météo France, l’institution météorologique nationale, a qualifié ce début de mois de « capricieux », annonçant une perturbation pluvieuse qui traversera tout le pays dès ce weekend des 6 et 7 juin. Le dimanche pourra offrir quelques accalmies, mais l’instabilité restera de mise.

Lundi 8 juin n’apporte pas vraiment d’amélioration : des averses à caractère orageux sont attendues. Selon Météo France, ces conditions devraient durer jusqu’au milieu de la semaine suivante avant que les températures ne repartent à la hausse avec l’arrivée d’un anticyclone. Cette montée thermique devrait surtout concerner la moitié sud de la France, tandis que le nord-ouest gardera des nuages persistants.

Que prévoir pour la mi-juin et la fin du mois

La mi-juin pourrait voir revenir une chaleur intense, comparable à celle de fin mai. Selon La Chaîne Météo, « la chaleur pourrait s’installer plus durablement sur la France à partir de la mi-juin », avec des prévisions alarmantes pour l’été. Des signaux très chauds sont détectés pour le week-end de la fête de la musique, les 20 et 21 juin. Reste la question d’une nouvelle « vague de chaleur », terme qui répond à des critères précis en fonction de la durée et de l’intensité.

🌡️Vers le retour de la #chaleur la semaine prochaine ? L'#anticyclone devrait progressivement revenir en #France, avec une hausse graduelle des #températures. Elles pourraient dépasser le seuil de chaleur dans de nombreuses régions dès le milieu de semaine prochaine. pic.twitter.com/8jo9EorrDt — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 4, 2026

Les prévisions à 15 jours restent fragiles, et des météorologues comme Guillaume Séchet évoquent la possibilité d’un scénario « très frais » sans pour autant exclure des épisodes de températures très élevées. Cette incertitude rappelle la difficulté à prévoir avec précision des conditions au-delà de quelques jours, où l’on se base surtout sur des tendances générales.