Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont déjà rangé leurs manteaux : la France perd jusqu’à 10 °C en quelques jours, les prévisionnistes confirment

Après une semaine qui laissait penser à un printemps doux et ensoleillé, la météo va tourner. Les Français, qui ont profité de chaque rayon de soleil en savourant cafés et apéros en terrasse, vont bientôt devoir ressortir les vestes laissées de côté la semaine dernière. Une perturbation venue du nord de l’Europe ramène vents, pluies et des températures plus hivernales. La situation est suivie de près par Météo France et relayée par des médias comme Presse Citron, qui parlent d’un vrai « faux printemps », une ironie bien connue des météorologues.

La perturbation arrive

La semaine dernière, les températures ont oscillé entre 15 et 20 °C, contraste frappant avec février, marqué par des pluies abondantes et une série de tempêtes comme Nils, PEDRO, et Regina début mars. Ces journées ensoleillées ont donné l’impression d’un printemps précoce, offrant une pause bienvenue après un hiver agité. Mais l’accalmie ne va pas durer. Dès aujourd’hui, une masse d’air froid apportant pluie et vent va changer la donne.

Cette perturbation, originaire du nord de l’Europe, traversera la France du nord-ouest au sud-est. Elle débutera ce soir par le littoral de la Manche, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h, voire 90 km/h sur la façade maritime. Demain, mercredi, le froid s’étendra progressivement, touchant d’abord le nord et le centre avant d’atteindre le sud en fin de journée et dans la soirée. Bref, il faudra s’attendre au retour des vestes et des parapluies.

Baisse des températures et conditions attendues

Entre mardi et jeudi, un net refroidissement est prévu. À Paris, le thermomètre devrait chuter de 18 °C à 8 °C en l’espace de 48 heures, selon Gilles Matricon de La Chaîne Météo. Cette baisse s’accompagnera de phénomènes typiques de mars : neige en altitude et giboulées sur les reliefs, notamment dans les Ardennes. Le vent de sud-ouest va continuer à forcer, tandis que la tramontane et le libeccio souffleront avec vigueur.

D’autres régions vont sentir le froid. Bordeaux verra sa température baisser d’environ 6 °C, et des gelées sont prévues vendredi matin dans le centre et l’est, avec des valeurs pouvant atteindre -4 °C à Chaumont et -3 °C à Nevers. En montagne, la limite pluie-neige oscillera entre 600 et 700 mètres, ramenant des flocons dès jeudi.