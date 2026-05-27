Produits ultratransformés : pourquoi 43 associations alertent l’État

L’offensive contre les produits ultratransformés s’est accélérée le 26 mai 2026. Dans une mobilisation inédite, 43 associations ont interpellé le Premier ministre Sébastien Lecornu, la ministre de l’Agriculture Annie Genevard et la ministre de la Santé Stéphanie Rist afin d’obtenir des mesures réglementaires rapides. Selon le communiqué relayé notamment par France Assos Santé le 26 mai 2026, les organisations demandent un encadrement de la publicité, l’interdiction des stratégies marketing jugées incitatives et un affichage obligatoire plus lisible sur les emballages.

Trop de produits ultratransformés dans notre alimentation

Les produits ultratransformés occupent aujourd’hui une place massive dans l’alimentation quotidienne. Selon les données citées par les associations dans leur communiqué du 26 mai 2026, ces aliments représentent environ 60 % de l’offre alimentaire disponible en France. De plus, ils compteraient pour 35 % des calories consommées par les adultes et près de 50 % chez les enfants, d’après France Assos Santé et l’Association française des diététiciens nutritionnistes. Cette progression nourrit les inquiétudes du secteur médical. Les associations affirment que « plus d’une centaine d’études scientifiques associent en effet une consommation élevée d’aliments ultra-transformés à un risque accru de nombreuses maladies chroniques », selon le communiqué publié par France Assos Santé. Les pathologies citées sont nombreuses : obésité, diabète de type 2, hypertension, cancers, maladies cardiovasculaires ou encore troubles digestifs.

Dans leur déclaration commune, les 43 associations estiment également que « les scientifiques mesurent l’impact d’une alimentation industrialisée et ultra-transformée sur notre santé à long terme. Nous connaissons les risques », selon France Assos Santé. Les organisations ne parlent plus seulement de prévention nutritionnelle mais d’une nécessité d’intervention politique rapide. Par ailleurs, cette pression intervient alors que plusieurs travaux parlementaires émergent. Une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 13 janvier 2026 prévoit notamment d’interdire les aliments classés NOVA 4 dans la restauration collective publique à partir du 1er janvier 2027. Le texte propose aussi de rendre obligatoire un indicateur d’ultratransformation sur les emballages et de limiter certaines publicités alimentaires, selon le document parlementaire publié par l’Assemblée nationale. Les produits ultratransformés divisent toutefois les spécialistes de la nutrition. Certains chercheurs considèrent que la classification NOVA reste imparfaite et trop large. D’autres estiment, au contraire, que le degré de transformation industrielle devient un critère aussi important que la composition nutritionnelle classique.

Les associations veulent accélérer l’action du gouvernement

Les associations mobilisées cherchent désormais à transformer le débat scientifique en mesures concrètes. Selon le communiqué du 26 mai 2026, plus de 120 000 citoyens avaient déjà signé la pétition portée notamment par foodwatch, Yuka et France Assos Santé quelques jours après son lancement. Les produits ultratransformés sont particulièrement visés dans les campagnes publicitaires destinées aux enfants. Les organisations dénoncent des emballages attractifs, des mascottes marketing et des allégations nutritionnelles parfois jugées trompeuses. Elles réclament donc un encadrement similaire à celui appliqué à d’autres produits sensibles pour la santé publique.

Cette demande rejoint certaines orientations déjà évoquées dans les politiques nutritionnelles françaises. Le Programme national nutrition santé avait fixé un objectif de réduction de 20 % de la consommation des produits ultratransformés entre 2018 et 2021. Ce rappel figure dans la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale en janvier 2026. En parallèle, plusieurs études scientifiques récentes continuent d’alimenter le débat. Le média spécialisé Process Alimentaire rappelait le 12 mai 2026 que des travaux publiés par l’Inserm en janvier évoquaient une association entre certains conservateurs alimentaires et un risque accru de cancer ou de diabète de type 2. Le même article souligne que cinq autres publications scientifiques récentes ont élargi les effets sanitaires étudiés autour des produits ultratransformés. Les associations insistent aussi sur les conséquences sociales des produits ultratransformés. Elles considèrent que les populations précaires restent davantage exposées à ces aliments moins coûteux et très accessibles.

Les produits ultratransformés face aux résistances politiques et industrielles

Le débat autour des produits ultratransformés dépasse désormais la seule question nutritionnelle. Il touche directement l’industrie agroalimentaire française, secteur économique majeur. Une réglementation plus stricte pourrait modifier les stratégies commerciales des fabricants ainsi que les pratiques de la grande distribution. Les associations dénoncent d’ailleurs l’absence de réglementation spécifique actuelle. Dans leur communiqué du 26 mai 2026, elles écrivent qu’« aucune réglementation spécifique n’encadre ces produits nocifs pour la santé ». Elles ajoutent qu’« il est grand temps de légiférer ».

Cette pression intervient alors que plusieurs pays européens durcissent progressivement leurs positions. Le Royaume-Uni a notamment renforcé les restrictions publicitaires concernant certains aliments considérés nocifs pour la santé. En France, le débat reste plus fragmenté, notamment à cause du poids économique de l’agroalimentaire et des divergences scientifiques persistantes. Les produits ultratransformés représentent pourtant une transformation profonde des habitudes alimentaires françaises. Plusieurs études rappellent que les plats préparés, boissons industrielles, céréales transformées et snacks emballés occupent désormais une place centrale dans les achats alimentaires. Cette évolution accompagne la hausse des repas pris hors domicile ainsi que le manque de temps consacré à la cuisine.

Selon les données reprises dans plusieurs travaux prospectifs sur l’alimentation, la part du budget alimentaire dans les dépenses des ménages français est passée de 35 % en 1960 à environ 16 % en 2017. Cette mutation économique a favorisé les aliments industriels standardisés et facilement accessibles. Les associations veulent inscrire durablement les produits ultratransformés dans l’agenda politique national. Elles considèrent que la régulation alimentaire doit devenir un enjeu comparable aux politiques de lutte contre le tabac ou l’alcool. « La santé publique doit prévaloir sur la protection des intérêts économiques de l’industrie agroalimentaire », écrivent-elles dans leur communiqué relayé le 26 mai 2026 par France Assos Santé.