Cette île grecque cherche des volontaires pour vivre gratuitement : la seule condition, s’occuper des chats abandonnés

L’association Syros Cats relance un appel à volontaires pour aider au soin de chats abandonnés, en échange d’un hébergement gratuit et du petit-déjeuner pendant toute la durée du séjour. Le refuge, situé sur l’île de Syros, dans l’archipel des Cyclades, prépare déjà son programme pour l’année 2027, dont la période de candidature ouvrira en septembre 2026, annonce Ok Diario.

La contrepartie demandée aux volontaires est simple sur le papier : cinq heures de travail par jour, six jours par semaine, consacrées à l’entretien des félins. Distribuer la nourriture, renouveler l’eau, nettoyer les litières et désinfecter les cages figurent parmi les tâches quotidiennes.

Les bénévoles peuvent aussi être amenés à administrer des médicaments aux chats malades, toujours sous la supervision de l’équipe, et à laver couvertures et gamelles pour entretenir les espaces communs. Le temps libre, lui, est en partie réservé au jeu avec les animaux.

Il ne s’agit pas d’un emploi rémunéré. Les personnes sélectionnées ne touchent aucun salaire pour les heures travaillées : la compensation se limite à l’hébergement et à une partie de la restauration. Chaque volontaire loge dans une chambre privée au sein d’une maison partagée avec d’autres participants, avec accès à l’eau, à l’électricité et à internet. Un jour de congé par semaine permet d’explorer l’île, ses plages et ses villages.

Vols, ferry et assurance restent à la charge du volontaire

Tout ce qui dépasse le petit-déjeuner reste à organiser et à financer soi-même. Les billets d’avion vers la Grèce, le trajet en ferry jusqu’à Syros, les déjeuners et les dîners, ainsi qu’une assurance voyage internationale obligatoire, sont à la charge du participant. Les excursions, achats ou déplacements internes sur l’île ne sont pas non plus couverts par le programme.

Pour candidater, il faut avoir au moins 18 ans et maîtriser l’anglais, langue de communication avec une équipe internationale. L’organisation demande une disponibilité minimale d’un mois, avec une priorité donnée aux candidats capables de rester plus longtemps. Une bonne condition physique est nécessaire pour tenir le rythme des tâches, et l’association attend surtout un amour authentique des félins, ainsi que de la patience pour les côtoyer au quotidien pendant plusieurs semaines.

Le processus de sélection débute par un formulaire accessible via les canaux officiels de Syros Cats. Les candidats y détaillent leurs informations personnelles et leur expérience éventuelle dans le soin des animaux, un atout jugé utile compte tenu des responsabilités confiées au quotidien dans le refuge. C’est ensuite l’organisation qui évalue chaque dossier avant de retenir les participants.

Les prochaines places, celles du programme 2027, devraient s’ouvrir en septembre 2026. Le site officiel de Syros Cats publie les sections dédiées au bénévolat ainsi qu’un formulaire de contact direct, et l’association annonce également les délais d’ouverture des candidatures sur ses comptes Instagram et Facebook.