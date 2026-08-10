Les fournitures scolaires gratuites ne plaisent pas à la droite qui les supprime

La rentrée 2026 révèle une fracture politique majeure autour d’un enjeu apparemment banal : les fournitures scolaires. À Nice, Éric Ciotti supprime la distribution gratuite de kits scolaires pour 22 000 élèves. À Saint-Denis, Bally Bagayoko généralise au contraire la gratuité complète en primaire. Deux villes, deux approches opposées, deux impacts sociaux radicalement différents sur l’accès à l’éducation.

Les fournitures scolaires : un enjeu d’égalité des chances

L’accès aux ressources éducatives conditionne la réussite scolaire. Les fournitures scolaires, loin d’être un détail matériel, constituent un marqueur d’inégalités dès le premier jour de classe. Selon les données budgétaires des familles, le coût moyen d’une rentrée en primaire oscille entre 150 et 200 euros par enfant, hors vêtements. Pour les ménages modestes, notamment les familles monoparentales, cette dépense concentrée sur quelques semaines représente une charge mentale et financière considérable.

Quand l’accès aux ressources éducatives dépend du revenu familial

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) versée par l’État atteint 426,87 euros par enfant de 6 à 10 ans en 2026, mais elle reste soumise à conditions de ressources. Environ 3 millions de familles en bénéficient. Les autres doivent assumer l’intégralité du coût. Les disparités se creusent dès septembre : certains élèves arrivent équipés de matériel neuf et complet, d’autres avec le strict minimum, voire du matériel de récupération. Les enseignants constatent quotidiennement l’impact de ces écarts sur la confiance en soi et la participation en classe.

Le modèle niçois : suppression et risque d’accroissement des inégalités

Le maire de Nice justifie sa décision par un double argument : économies budgétaires et qualité insuffisante du kit distribué. « Pour une telle dépense, le contenu était particulièrement indigent : quelques stylos, feutres, crayons, une règle, de la colle ou encore une ardoise, loin de couvrir les besoins réels d’une année scolaire », affirme Éric Ciotti. Le programme lancé en 2025 par Christian Estrosi coûtait 440 000 euros annuels, soit environ 20 euros par trousseau, logistique comprise.

22 000 élèves face à une charge supplémentaire

La suppression touche l’ensemble des élèves des écoles publiques et privées de Nice. La municipalité transfère un million d’euros aux enseignants pour l’achat de matériel pédagogique collectif. Mais rien ne compense directement la perte du kit individuel pour les familles. Patrick Allemand, élu socialiste de l’opposition, dénonce « une décision brutale qui fera payer aux familles une facture supplémentaire au moment où le coût de la vie explose ».

Les familles fragiles en première ligne

L’impact frappe d’abord les ménages qui ne touchent pas l’ARS mais disposent de revenus modestes. Ceux qui gagnent juste au-dessus du plafond de ressources doivent désormais assumer seuls une dépense qu’ils ne budgétisaient plus. La charge mentale liée à la rentrée scolaire augmente mécaniquement, particulièrement pour les parents isolés ou en situation de précarité professionnelle. « Voilà la réalité de l’extrême droite lorsqu’elle accède aux responsabilités : derrière les slogans, ce sont toujours les classes populaires et les familles qui paient l’addition », accuse Patrick Allemand.

Le modèle dionysien : une politique d’égalité systématique

À l’opposé, Saint-Denis adopte une stratégie globale de réduction des inégalités scolaires. Bally Bagayoko, maire LFI, instaure la gratuité complète des fournitures scolaires en primaire pour la rentrée 2026. La mesure s’adresse à tous les élèves, sans condition de ressources, pour éviter toute stigmatisation et garantir une égalité d’accès réelle.

Fournitures gratuites + vélos gratuits : une approche globale

La politique dionysienne ne se limite pas aux fournitures. Le conseil municipal a voté en juin 2026 la distribution de 1 000 vélos gratuits aux élèves de troisième, pour un budget de 300 000 euros. Le forfait Imagine R, pass de transport pour les collégiens franciliens, sera également remboursé intégralement. L’objectif : lever tous les obstacles matériels à la scolarité, de la maternelle au collège.

Réduire les inégalités dès l’école primaire

La gratuité universelle élimine les disparités visibles entre élèves. Tous disposent du même matériel, fourni par la collectivité. Les parents économisent entre 150 et 200 euros par enfant, somme réinvestie dans d’autres postes budgétaires (alimentation, loisirs, santé). Pour les familles nombreuses ou monoparentales, l’impact se chiffre en centaines d’euros. La mesure s’inscrit dans une logique de service public éducatif étendu, où la collectivité assume la responsabilité de l’égalité des chances.